Đêm mà Teen sẽ kể mãi: Jang Wonyoung cùng dàn nghệ sĩ Việt và một sân khấu Shake The Stage - MALTO ShakeFest bùng nổ cảm xúc

Tối 19/4, đêm nhạc “Shake The Stage” đã chính thức khép lại MALTO ShakeFest bằng một bữa tiệc cảm xúc trọn vẹn - nơi hàng ngàn teen Việt được hết mình với âm nhạc, thần tượng và những khoảnh khắc không thể nào quên. Từ Jang Wonyoung rạng rỡ trên sân khấu đến loạt hit cháy banh nóc của dàn nghệ sĩ Việt, đây đích thực là đêm mà fan sẽ kể mãi.

Mở màn rực lửa với dàn nghệ sĩ trẻ - ai cũng có màu riêng, nhưng cùng chung một năng lượng

Không để khán giả phải “làm nóng” lâu, sân khấu vừa mở màn đã nổ tung năng lượng với phần trình diễn của 7DNight. Những bản hit như Không sao cả, Thế thôi, Hơi khiến khán giả hòa nhịp theo từng động tác vũ đạo và melody trẻ trung.

Tiếp theo, Captain Boy khiến sân khấu như dịu lại trong vài phút với Chân thành - bản tình ca đầy cảm xúc, rồi lập tức khuấy động lại với Kim tử tháp, một bản phối lạ tai nhưng rất “đã mood”. Chất nhạc lạ tai nhưng dễ bắt vibe đã biến phần trình diễn này thành điểm nhấn không thể bỏ qua.

Pháp Kiều tiếp tục "giữ lửa" cho đêm nhạc bằng loạt hit đậm chất riêng: Lối đi riêng, Những sắc màu, Độc, và Cung tên tình yêu. Mỗi bài hát là một mảnh cá tính, nhưng điểm chung là đều khiến khán giả không thể ngồi yên.

Fan meeting Jang Wonyoung: Một giờ đồng hồ không bài hát nào vang lên, nhưng vẫn là tâm điểm chói lóa nhất đêm

Đúng 19h, cả khu vực sân khấu như vỡ òa khi cái tên được chờ đợi nhất - Jang Wonyoung - chính thức xuất hiện. Không cần nhạc, không cần vũ đạo, chỉ cần bước ra với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh và pháo sáng rực rỡ, nàng “công chúa Kpop” đã đủ khiến khán giả phát sốt.

Suốt một giờ giao lưu, Jang Wonyoung khiến fan Việt tan chảy với những câu chào tiếng Việt dễ thương, hình ảnh đội nón lá, liên tục vẫy tay cảm ơn và nở nụ cười rạng rỡ từ đầu đến cuối. Không trình diễn bài hát nào, nhưng thần thái, sự thân thiện và chỉ số "visual" vượt ngưỡng cho phép đã đủ để cô nàng trở thành tâm điểm của cả đêm.

Đặc biệt, khoảnh khắc Jang Wonyoung đọc những lời chúc của fan Việt được viết cả bằng tiếng Hàn đã khiến khán giả xúc động không nói nên lời. Không chỉ ghi lời chúc bằng tiếng Việt, nhiều bạn còn viết luôn cả tiếng Hàn để Wonyoung dễ hiểu - thể hiện sự chào đón chu đáo và thân thiện từ cộng đồng fan Việt.

Wean Lê, RHYDER, Low G - Những cú “chốt hạ” khiến sân khấu không còn chỗ để thở

Một trong những điểm sáng bất ngờ nhất đêm diễn là sân khấu mashup đặc biệt giữa Chân thành, No far no star và Hút/ITAY. Ba phong cách, ba sắc thái hòa quyện trong một phần trình diễn duy nhất – tạo nên một đoạn cao trào cảm xúc khiến người xem từ chill nhẹ nhàng chuyển sang bùng nổ cực độ.

Wean Lê tiếp nối với loạt bài đậm chất Wean như Shhh, Lời tạm biệt buồn và Celina. Không cần quá ồn ào, phong cách trình diễn của Wean nhẹ nhàng nhưng đủ sâu, giống như một bộ phim ngắn lướt qua ký ức tuổi trẻ – vừa dịu, vừa thật.

RHYDER không để không khí lắng xuống quá lâu với những bản hit như Dân chơi sao phải khóc, mashup Anh quen với cô đơn - Mưa nắng hạ và Chịu cách mình nói thua. Sự linh hoạt trong phong cách, cộng hưởng với cách chơi beat độc đáo khiến khán giả hò hét không ngớt.

Và cuối cùng, Low G - cái tên mà ai cũng mong đợi - xuất hiện trong tiếng hò reo vang dội. Chỉ với vài câu rap đầu tiên trong Phải lòng bạn gái và 6262, cả sân khấu như muốn bùng nổ. Chất rap mạnh, dứt khoát cùng khả năng freestyle tương tác với khán giả khiến ai cũng phải "cháy" cùng anh.

MALTO ShakeFest – Đêm nhạc không chỉ để nghe, mà để nhớ

Shake The Stage không chỉ là một đêm nhạc, mà là điểm nhấn hoàn hảo cho một hành trình “xả vai” suốt 3 ngày tại MALTO ShakeFest. Hơn 6.000 teen Việt đã thật sự đắm mình vào âm nhạc, ánh sáng và những khoảnh khắc khó quên bên thần tượng và bạn bè.

Một đêm, nhiều cảm xúc - từ xúc động đến phấn khích, từ chill đến “cháy” hết mình. Và chắc chắn, đây sẽ là đêm mà teen kể lại mãi.







Kiều Nga - Ảnh: Viết Thanh