Đêm hội Weibo thành filter nhan sắc dàn mỹ nhân: Tạo hình như mơ hoá "phèn" trên thảm đỏ, đẹp mấy cũng cứu không nổi

Vì ánh sáng vàng của sự kiện, lớp trang điểm trắng bệch trên khuôn mặt chênh hẳn tông so với cơ thể và màu son cũng thay đổi hẳn do điều kiện không gian trên thảm đỏ nên Trương Dư Hi trông kém sang hơn hẳn. Bộ đầm phát sáng trong ảnh studio tung ra bị nhận xét là trông như đồ cưới kém chất lượng khi lên thảm đỏ. Tuy vậy, body như tượng tạc của Trương Dư Hi, đặc biệt là vòng eo con kiến, nhận được lời khen "có cánh" từ netizen