Siêu thảm đỏ Đêm hội Weibo: Na Trát thảm hoạ, Bạch Lộc lộng lẫy vẫn e dè trước dàn mỹ nhân o ép vòng 1

Trương Dư Hi xuất hiện trên thảm đỏ với tạo hình nữ thần AI, sử dụng concept cô dâu gothic ma mị. Bộ lễ phục cắt xẻ giúp nữ diễn viên khoe được hình thể gợi cảm, đôi chân dài. Hình ảnh của Trương Dư Hi tại sự kiện Đêm hội Weibo được nhận xét giống với Cổ Lực Na Trát tại Thịnh điển Elle 2023. Ngay lập tức, Trương Dư Hi bị đặt lên bàn cân so sánh với mỹ nhân Tân Cương. Tuy nhiên, người đẹp họ Trương không được đánh giá cao như người đồng nghiệp. Mái tóc giả khiến Trương Dư Hi trông nặng nề, gương mặt trở nên hốc hác và già dặn