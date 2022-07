Đêm diễn của Nam Em: Hát nhạc cover, diễn tập Miss World, bật khóc ví mình như "phượng hoàng tái sinh" sau scandal

Tối 6/7, Nam Em đã tổ chức đêm diễn Love Story 2 với chủ đề The Phoenix Reborn ngay trước thềm Chung kết Miss World 2022. Là một người đẹp hát hay nổi tiếng, show diễn của Nam Em thu hút sự chú ý không kém bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào. Tại đây, cô nàng tái hiện lại nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả, nhưng phần lớn lại là nhạc cover.

Show diễn của Nam Em nhanh chóng thông báo hết vé, chứng tỏ sức hút không phải dạng vừa của người đẹp

Nam Em tổ chức 1 show diễn nhưng chỉ hát nhạc cover

Mở đầu mini concert, Nam Em mang đến ca khúc khó nhằn kinh điển: My Heart Will Go On. Dưới sự thể hiện của diva thế giới Celine Dion, ca khúc gắn liền với bộ phim Titanic đã là tường thành khó có bản cover nào sánh bằng. Do đó, không khó hiểu khi Nam Em chưa thuyết phục được bài hát này.

Dù có giọng hát ổn định và được đánh giá là hay không kém ca sĩ chuyên nghiệp thì ở những phân đoạn phiêu, cao trào của My Heart Will Go On, Nam Em vẫn chưa xử lý được hoàn hảo. Ngay sau ca khúc mở màn, Nam Em cùng với khách mời đặc biệt - cô chị Lệ Nam, cả hai đã kết hợp trong tiết mục mashup hai ca khúc OST Hàn Quốc nổi tiếng: Dae Jang Geum (phim Nàng Dae Jang Geum) và Fox Rain (phim Người Yêu Tôi Là Hồ Ly).

Nam Em và Lệ Nam cùng kết hợp trong bản mashup hai ca khúc OST Hàn Quốc nổi tiếng

Danh sách những ca khúc cover của Nam Em tại đêm diễn còn kéo dài với những ca khúc quen thuộc như Tay Trái Chỉ Trăng, Back In Time lời Việt (nhạc phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời),... Dễ nhận thấy, sau lùm xùm bản quyền với nhạc sĩ Kai Đinh, Nam Em đã cẩn thận hơn trong khâu lựa chọn ca khúc, đa số các bài hát cover mà nàng hậu mang đến đêm diễn là những ca khúc nước ngoài được phổ lời Việt.

Nam Em diễn tập Miss World ngay trên sân khấu, vừa hát vừa khóc khi hồi tưởng quá khứ

Không chỉ là sân khấu âm nhạc bình thường, Nam Em đã tạo thêm điểm nhấn cho đêm diễn với màn đi catwalk, biến mini concert trở thành sàn diễn Miss World Vietnam 2022 - nơi cô đang chinh phục ngôi vị Hoa hậu. Tự tin sải bước, Nam Em hô to số báo danh và tên dự thi như một đêm Chung kết Miss World Vietnam thực sự. Dù vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 vẫn chưa có chủ nhân, nhưng Nam Em đã có cho mình giây phút toả sáng cùng ước mơ này.

Thần thái của Nam Em

Ngoài những giây phút toả sáng cùng âm nhạc và phong thái tự tin, đêm diễn của Nam Em cũng có các khoảnh khắc sâu lắng khi nàng hậu chiếu đoạn phim ôn lại quá khứ. Từng ngập trong thị phi vì scandal tình cảm và phát ngôn trong quá khứ, Nam Em tự ví bản thân như "phượng hoàng tái sinh", dùng âm nhạc để chữa lành tâm hồn. Thế nhưng, khi hoài niệm lại quãng thời gian đã qua, Nam Em cũng không kìm được lòng mà vừa hát vừa khóc.

Nam Em vừa hát vừa khóc trên sân khấu

https://kenh14.vn/dem-dien-cua-nam-em-hat-nhac-cover-dien-tap-miss-world-bat-khoc-vi-minh-nhu-phuong-hoang-tai-sinh-sau-scandal-20220707023925452.chn