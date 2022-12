Để vốn nhỏ không còn là vấn đề khi tham gia thị trường BĐS, giới trẻ học cách đầu tư của Warren Buffett

Tư duy đúng khi đầu tư BĐS

Khi sở hữu những số tiền nhỏ, hẳn nhiên chúng ta có thói quen tiêu vào các nhu cầu giải trí, mua sắm là chuyện bình thường. Đầu tư, đặc biệt đầu tư vào bất động sản là việc "lớn", chỉ dành cho những đối tượng lớn tuổi và đã có một số tiền nhàn rỗi lớn. Tuy nhiên, Warren Buffett lại cho rằng bạn không cần phải là Warren Buffett hay có bàn tay của Midas mới có thể tạo nên những khối tài sản lớn.

Warren cho rằng rất khó để dự đoán chính xác biến động của thị trường trong ngắn hạn. Vì vậy, bất động sản là kênh đầu tư vô cùng lý tưởng do cần thời gian dài, ít rủi ro, không đặt nặng vấn đề chuyên môn nhưng lại có yêu cầu cao về vốn. Do đó ông lựa chọn đều đặn đầu tư vào các công ty có giá trị thực và một số quỹ tín thác bất động sản (REIT) chất lượng cao, nguồn vốn mạnh.

Sau một thời gian dài, Warren Buffett đã tạo ra hơn 630 tỷ USD giá trị cho các cổ đông. Tổng lợi nhuận của cổ phiếu Berkshire Hathaway (tập đoàn do Warren Buffett làm CEO) trong giai đoạn 1965 - 2021 tăng 3.641.613%, cao gấp nhiều lần so với mức tăng 30.209% của chỉ số S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.

Theo Warren Buffett, khi đầu tư bất động sản, cần tập trung vào quy tắc: nếu bạn nhận ra một bất động sản có tiềm năng vô cùng tốt, hãy nên mua nó. Như vậy, những người trẻ không cần phải có số vốn lớn hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng để có thể đầu tư theo cách của Warren Buffett. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp, sắc đỏ giảm điểm liên tiếp bao trùm như hiện nay, bạn có thể học tập Warren Buffett đầu tư vào quỹ tín thác bất động sản (REIT) chất lượng cao với thời gian dài.

REIT (Real Estate Investment Trust) là một loại hình đầu tư vào các dự án bất động sản từ những cá nhân, tổ chức khác nhau thông qua việc phát hành các loại giấy chứng từ có giá trị như chứng chỉ quỹ, cổ phiếu. Kể từ khi ra đời vào năm 1960, REIT dần trở thành xu thế đầu tư toàn cầu nhờ tiềm năng giúp tăng vốn trong trung và dài hạn.

Với số vốn bỏ ra vừa phải, không đòi hỏi kiến thức chuyên môn, mô hình như REIT giúp người trẻ dễ dàng tham gia vào thị trường bất động sản, kênh đầu tư lý tưởng để làm giàu bền vững.

Vốn không to? Vẫn có thể đầu tư biệt thự thấp tầng

Không như thế hệ cha ông ít các kênh đầu tư sinh lời, ngày nay công nghệ 4.0 đã tạo ra nhiều nền tảng giúp người trẻ bước vào con đường đầu tư từ sớm. Những nền tảng này giúp người trẻ có nhiều sự lựa chọn hơn và từ đó tìm ra được cách thức đầu tư phù hợp với kiến thức và khả năng tài chính của bản thân. Trong đó, nổi bật có thể kể đến Fantasy Home - Mô hình đầu tư bất động sản kiểu mới của VMI JSC, tương tự như REIT nhưng được "chế biến" theo khẩu vị Việt. Fantasy Home được xem là giải pháp hiệu quả giúp nhà đầu tư có số vốn nhỏ (từ 38 triệu đồng) tham gia vào bất động sản, lĩnh vực đòi hỏi số vốn lớn. Đặc biệt, Fantasy Home của VMI ưu việt hơn mô hình REITS trên thế giới khi đưa ra mức cam kết lợi nhuận tối thiểu - đồng nghĩa với việc dù là một kênh đầu tư với tiềm năng sinh lời không giới hạn nhưng vẫn được đảm bảo an toàn tuyệt đối với số vốn đã bỏ ra.

Cụ thể, VMI JSC (tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 90% vốn) giúp bạn rót vốn vào các suất đầu tư vừa phải, chỉ từ 38 triệu đồng. Doanh nghiệp này sẽ mua các BĐS thấp tầng giàu tiềm năng của Vinhomes, sau đó chia thành 200 suất đầu tư Fantasy Home, giá trị từ 38 triệu đồng. Các khách hàng có thể tham gia đầu tư từng suất thông qua thoả thuận liên kết đầu tư với kỳ hạn 3 hoặc 5 năm, được VMI cấp giấy chứng nhận quyền tài sản và phân chia lợi nhuận phát sinh từ quyền tài sản này tương ứng với tỷ lệ đầu tư.

Đây cũng chính là tính ưu việt của Fantasy Home, khi nhà đầu tư được chủ động chọn sản phẩm đầu tư, có quyền định đoạt tài sản và lợi nhuận tương ứng.

Thay vì phải học một lượng kiến thức lớn và xử lý nguồn thông tin kinh tế khổng lồ mỗi ngày hoặc đợi có mức vốn đủ nhiều, một nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn có thể bắt đầu với hình thức đầu tư đơn giản của Fantasy Home. Chưa tới 40 triệu đồng nhưng các suất đầu tư sở hữu mức lãi được đánh giá khá tích cực: cam kết tối thiểu đến 8,5%/ năm, lộ trình tăng giá kỳ vọng lên đến 15% trong năm đầu tiên, 30% trong năm thứ 2, và lần lượt 45%, 60% và 75% cho đến năm thứ 5 hoặc cao hơn.

Các chuyên gia đánh giá mức lãi suất này toàn toàn khả thi vì "giỏ hàng" mở màn của Fantasy Home đều là "hàng hot" bậc nhất thị trường, gồm các biệt thự, liền kề, shophouse thuộc dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown và nhà phố The Manhattan thuộc dự án Vinhomes Grand Park. Thực tế cho thấy các BĐS thấp tầng Vinhomes có tốc độ thanh khoản cũng như khả năng tăng giá gấp nhiều lần. Có thể kể đến biệt thự Vinhomes Ocean Park 1 đã tăng 160% - 285% trong giai đoạn 2018 - 2022, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng chứng kiến nhiều phân khu hết hàng ngay khi vừa mở bán…

Đặc biệt, sau 18 tháng, nếu có nhu cầu chuyển nhượng, nhà đầu tư có quyền tự do thực hiện thông qua sàn giao dịch online hoặc hệ thống đại lý của Vinhomes. VMI JSC cũng cam kết mua lại với lãi suất là 7,5%/năm cho các nhà đầu tư tiên phong (nhà đầu tư tham gia hợp tác đầu tư trước ngày 30/11/2022) và 6,5%/năm cho các nhà đầu tư thông thường. Đây là chính sách độc đáo, tiên phong xuất hiện trên thị trường để tri ân những nhà đầu tư đã dành niềm tin cho Fantasy Home.

Mọi công trình trình vĩ đại đều bắt đầu từ những viên gạch nhỏ bé. Đầu tư cũng vậy, người trẻ có thể cùng Fantasy Home xây những viên gạch đầu tiên nhưng vô cùng chắc chắn cho khối tài sản đồ sộ trong tương lai.