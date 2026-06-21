Để định hình vóc dáng mà chị em ép mình trong áo ngực chật ních: Mặc áo ngực chật có gây ung thư vú? 5 "tín hiệu đỏ" cảnh báo

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc chịu áp lực quá mức trong thời gian dài có liên quan đến các triệu chứng khó chịu của u xơ tuyến vú.

Nhiều chị em vì muốn định hình vóc dáng mà ép mình trong những chiếc áo ngực chật ních. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng thói quen này không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường cho sức khỏe và thẩm mỹ vòng một.

Trên mạng xã hội thường lan truyền thông tin mặc áo ngực quá chật sẽ chèn ép hệ bạch huyết, từ đó dẫn đến ung thư vú. Vậy thực hư ra sao? Bác sĩ sản phụ khoa Trương Du Cần (Bệnh viện Cathay, Trung Quốc) cho biết, dù chưa có bằng chứng trực tiếp khẳng định mặc áo ngực chật gây ung thư, nhưng những tổn hại mà nó gây ra cho vùng ngực là hoàn toàn có thật.

Hệ lụy từ thói quen "bóp nghẹt" vòng một

Bác sĩ Trương Du Cần giải thích, tác động rõ rệt nhất của việc mặc áo ngực quá chật là cản trở lưu thông máu và hệ bạch huyết quanh vùng ngực. Khi hệ thống này bị chèn ép, dịch bạch huyết không thể lưu thông bình thường, lâu ngày dễ dẫn đến tình trạng đau tức, sưng viêm, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trao đổi chất của mô ngực.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc chịu áp lực quá mức trong thời gian dài có liên quan đến các triệu chứng khó chịu của u xơ tuyến vú.

Áo ngực sai cách khiến ngực "lão hóa" sớm

Nhiều chị em lầm tưởng rằng "càng chật càng chống chảy xệ tốt". Bác sĩ Trương khẳng định đây là một quan niệm sai lầm nghiêm trọng. Việc quá phụ thuộc vào lực ép từ áo ngực khiến các cơ và dây chằng xung quanh ngực mất đi khả năng tự nâng đỡ tự nhiên. Về lâu dài, cơ ngực trở nên lỏng lẻo, khiến tình trạng chảy xệ diễn ra nhanh hơn.

Bên cạnh đó, áp lực từ gọng sắt và quai áo còn gây ra những vấn đề sau:

Tổn thương da: Ma sát liên tục khiến vùng da dưới chân ngực, vai và nách bị đỏ rát, thậm chí để lại vết thâm sạm khó mờ.

Tức ngực, khó thở: Áo ngực quá chật chèn ép lồng ngực, khiến cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng, khó thở.

Đau mỏi vai gáy và tê tay: Quai áo quá chặt hoặc vị trí gọng không chuẩn sẽ chèn ép các dây thần kinh vùng vai gáy, gây ra cảm giác tê bì cánh tay. Nếu không thay đổi loại áo phù hợp, việc nghỉ ngơi hay massage cũng khó lòng giải quyết triệt để cơn đau.

5 dấu hiệu cho thấy chiếc áo ngực của bạn đang "phản chủ"

Bác sĩ Trương Du Cần nhấn mạnh, vóc dáng mỗi người là duy nhất, không có chuẩn chung cho kích thước. Đặc biệt khi cơ thể có sự thay đổi về cân nặng, sau sinh hoặc cai sữa, chị em cần chủ động đo lại số đo vòng một.

Bạn cần thay ngay áo ngực nếu xuất hiện 5 dấu hiệu sau:

Quai áo thường xuyên bị tuột hoặc hằn sâu vào da vai.

Phần dây lưng bị xô lệch , không nằm ngang trên lưng.

Cúp ngực không vừa vặn: Có hiện tượng tràn ngực ra ngoài hoặc xuất hiện khoảng trống giữa bầu ngực và cúp áo.

Gọng áo đè lên mô ngực thay vì nằm ôm sát vào xương ức.

Dấu hằn trên da: Sau khi cởi áo vào cuối ngày, da bị đỏ, sưng hoặc có vết hằn sâu khó biến mất.

Lời khuyên từ bác sĩ: Đừng vì chạy theo xu hướng thẩm mỹ mà đánh đổi sức khỏe. Hãy lắng nghe những phản hồi từ cơ thể và ưu tiên chọn những chiếc áo ngực đúng kích cỡ, có thiết kế hỗ trợ phù hợp để bảo vệ tuyến vú và giữ gìn đường cong tự nhiên.