Dậy sóng MXH: Từ Hy Viên chưa đăng ký kết hôn với chồng hiện tại, nam ca sĩ Hàn không được thừa kế 1 xu?

Sáng 8/2, tờ Newsen cho hay, 1 blogger có tên Yu Xiaonan bất ngờ đăng tải thông tin Từ Hy Viên và ông xã Koo Jun Yup chưa từng đăng ký kết hôn ở Đài Loan (Trung Quốc) và mới chỉ hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc. Và nếu thông tin này là thật, ca sĩ Hàn sẽ có thể không được thừa hưởng khối tài sản Từ Hy Viên để lại, đồng thời mất luôn quyền nuôi 2 con của nữ diễn viên. Đến nay, nghi vấn Koo Jun Yup chưa đăng ký kết hôn với mỹ nhân họ Từ tại Đài Loan (Trung Quốc) và mất quyền thừa kế đã được hàng loạt trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đăng lại, khiến công chúng dậy sóng.

Thông tin Từ Hy Viên chưa đăng ký kết hôn với chồng hiện tại ở Đài Loan (Trung Quốc) đã gây chấn động cộng đồng mạng

Thế nhưng, ký giả của tờ Newsen lại nhấn mạnh, Koo Jun Yup đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn ở cả Đài Loan (Trung Quốc) lẫn Hàn Quốc. Theo đó, các trang báo lớn tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 3/2022 đã đồng loạt đưa tin Từ Hy Viên xác nhận chuyện đăng ký kết hôn với chồng hiện tại ở quê nhà. Được biết, do phóng viên tập trung quá đông trước cửa nhà nên mỹ nhân Vườn Sao Băng và ông xã Hàn đã ủy quyền người đại diện giúp họ đăng ký hộ.

Hơn nữa, trong lần làm khách mời trong chương trình You Quiz on the Block hồi tháng 6/2022, Koo Jun Yup đã công khai 1 tấm ảnh chụp cùng Từ Hy Viên, đồng thời dõng dạc tuyên bố ngay trên sóng truyền hình: "Bức hình được chụp vào hôm chúng tôi đăng ký kết hôn ở Đài Loan (Trung Quốc)". Nói tóm lại, tờ Newsen khẳng định 2 ngôi sao đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ngay trên sóng truyền hình, Koo Jun Yeop từng xác nhận chuyện đăng ký kết hôn với Từ Hy Viên ở quê nhà nữ diễn viên

Trước đó, trong buổi trưa 5/2, mẹ Từ Hy Viên gây xôn xao khi xóa ảnh chụp cùng con rể Koo Jun Yup trong dịp Tết Nguyên Đán. Từ khóa "mẹ Từ Hy Viên xóa ảnh Koo Jun Yup" đã leo thẳng lên vị trí số 1 trên danh sách tìm kiếm nóng của mạng xã hội Weibo chỉ sau thời gian ngắn. Từ đây, 1 bộ phận khán giả ầm ĩ tranh cãi rằng, mẹ Từ Hy Viên có vẻ như tỏ ra hối hận vì gả nữ diễn viên cho nam nghệ sĩ Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ công chúng và đến nay mẹ Từ Hy Viên vẫn chưa chính thức lên tiếng làm rõ về hành động xóa ảnh con rể.

Mẹ Từ Hy Viên đăng ảnh chụp cùng con rể Koo Jun Yup nhân dịp Tết nguyên đán năm nay. Thế nhưng, đến nay hình ảnh này đã bị xóa khỏi trang cá nhân của mẹ minh tinh Vườn Sao Băng

Nhiều khán giả đồn đoán rằng mẹ Từ Hy Viên đang tỏ ra hối hận vì đã gả nữ diễn viên cho ca sĩ xứ kim chi. Hiện Koo Jun Yup bị 1 bộ phận khán giả chê trách vì không chăm sóc tốt cho mỹ nhân Vườn Sao Băng trong thời gian qua

Vào sáng ngày 3/2, đại diện gia đình và quản lý xác nhận với truyền thông Từ Hy Viên đã qua đời tại Nhật Bản do nhiễm cúm và viêm phổi. 15h chiều 5/2 (giờ địa phương), tro cốt của Từ Hy Viên đã được ông xã Koo Jun Yup và gia đình cô đưa về Đài Loan (Trung Quốc). Tối cùng ngày, thông qua người đại diện, MC Từ Hy Đệ cho biết gia đình sẽ không tổ chức tang lễ hay lễ viếng cho chị gái cô Từ Hy Viên. Nguyên nhân được Từ Hy Đệ tiết lộ là chị gái cô có lối sống kín đáo, riêng tư.

Công chúng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nữ minh tinh

Nguồn: Kbizoom