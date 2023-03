Dậy sóng 2 màn đọ sắc của Song Hye Kyo bên Dương Tử Quỳnh và idol nữ đình đám gắn liền với tuổi thơ gen Z

Nhờ thành công của The Glory, mọi chủ đề liên quan tới Song Hye Kyo đều thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ngay cả những hình ảnh quá khứ của nữ diễn viên cũng được dân tình "đào xới" lên nhiệt tình. Đáng chú ý, loạt ảnh nữ thần họ Song đọ sắc bên "ảnh hậu Oscar" Dương Tử Quỳnh và nữ thần tượng Jung Eun Ji (Apink) bỗng chiếm spotlight, khiến fan thảo luận không ngừng trong ngày 23/3.

Dương Tử Quỳnh

Hồi tháng 2/2009, Song Hye Kyo cùng Dương Tử Quỳnh tham dự 1 sự kiện từ thiện. Trước ống kính, 2 mỹ nhân hạng A thi nhau tỏa sáng, gây ấn tượng theo cách riêng. Trong khi người đẹp họ Song "hớp hồn" khán giả bằng nhan sắc ngọt ngào, tươi trẻ thì minh tinh Malaysia chinh phục người hâm mộ với vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ.

Lúc này, Dương Tử Quỳnh vừa bước sang tuổi 47, trông nữ diễn viên trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Và nhiều khán giả không thể nhận ra được khoảng cách tuổi tác lên tới con số 19 giữa 2 minh tinh. Riêng về mặt vóc dáng, Dương Tử Quỳnh được đánh giá là nổi bật hơn so với đàn em.

Song Hye Kyo - Dương Tử Quỳnh thi nhau tỏa sáng tại sự kiện hồi năm 2009

Dương Tử Quỳnh hack tuổi ấn tượng. Nhiều khán giả không tin cô hơn Song Hye Kyo tận 19 tuổi

Về mặt vóc dáng, "ảnh hậu Oscar" có phần thắng thế trước đàn em xứ Hàn

Thế nhưng, trong 1 hoạt động khác cùng năm 2009, Song Hye Kyo lại giành phần thắng ngoạn mục. Trong sự kiện ngày hôm đó, mỹ nhân The Glory trông nổi bật hơn so với đàn chị Dương Tử Quỳnh. Cả hình chụp từ góc nghiêng, Song Hye Kyo cũng lấn lướt rõ ràng so với "ảnh hậu Oscar". Thậm chí, mỹ nhân xứ Hàn còn tạo ra 1 khoảnh khắc thần thánh nhờ nhan sắc ngọt ngào khó cưỡng tựa nữ chính ngôn tình.

Song Hye Kyo xuất hiện vô cùng nổi bật bên Dương Tử Quỳnh và Lâm Hy Lôi. Nhiều khán giả nhận xét rằng mỹ nhân xứ Hàn là người lôi cuốn nhất trong bức hình

Ở góc nghiêng, người đẹp họ Song cũng lấn lướt trước "ảnh hậu Oscar". Hình ảnh này từng gây sốt mạng xã hội một thời. Khi chiêm ngưỡng tấm hình, công chúng đã tán dương hết lời nhan sắc đẹp tựa nữ thần của Song Hye Kyo

Jung Eun Ji (Apink)

Tại sự kiện họp báo phim Ngọn Gió Đông Năm Ấy hồi năm 2013, Jung Eun Ji có cơ hội xuất hiện cùng Song Hye Kyo trong cùng khung hình. Trước ống kính, người đẹp The Glory lấn át hoàn toàn thành viên nhóm Apink. Nhiều khán giả nhận xét rằng, Jung Eun Ji trông không khác gì 1 fan nữ đang chụp hình với minh tinh.

Sau khi Ngọn Gió Đông Năm Ấy đóng máy, Song Hye Kyo đã mời thành viên Apink đi uống rượu vang. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ghen tỵ với Jung Eun Ji vì cô được tiền bối hạng A đối xử một cách ân cần, chu đáo. Netizen còn khen ngợi sự thân thiện, dễ mến của Song Hye Kyo. Có thể thấy, sau mỗi lần hợp tác, mỹ nhân sinh năm 1981 luôn tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn diễn.

Jung Eun Ji hoàn toàn bị lu mờ trước nữ thần họ Song

Nguồn: Sina, Kbizoom