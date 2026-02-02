Đây mà là Phương Ly sao?

Không chỉ được biết đến qua những bản hit đình đám, ca sĩ Phương Ly còn sở hữu visual sáng. Khán giả còn ưu ái gọi ca sĩ sinh năm 1990 với danh xưng "vợ quốc dân". Tuy nhiên, từ cuối năm 2025, Phương Ly bắt đầu đối mặt với nhiều luồng ý kiến trái chiều khi quyết định “lột xác” ngoại hình, chuyển sang phong cách da nâu cá tính.

Mới đây, Phương Ly nhận được sự quan tâm khi xuất hiện biểu diễn tại một sự kiện. Diện trang phục màu hồng nổi bật, giọng ca 9x lại bị nhận xét là có cách trang điểm chưa thực sự phù hợp.

Một bộ phận netizen cho rằng cô đã đánh mất vẻ dịu dàng, nữ tính quen thuộc trước đây. Trong khi đó, không ít ý kiến khác lại lên tiếng ủng hộ và cho rằng sự thay đổi về làn da giúp Phương Ly trông mới mẻ, cá tính hơn.

Phương Ly tham gia biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc. Nguồn: fanstar.official

Ngoại hình của nữ ca sĩ sinh năm 1990 nhận về nhiều lời bàn tán từ netizen. Nguồn fanstar.official

Cuối năm 2025, Phương Ly gây sốc khi quyết định nhuộm da nâu. Ảnh: FBNV

Sự thay đổi này của Phương Ly nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Ảnh: FBNV

Trước đó, ca sĩ 9x theo đuổi phong cách nữ tính nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV

Phương Ly là em gái ruột của ca sĩ Phương Linh, từng là một hot girl nổi bật cùng thời với Chi Pu. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố mẹ đều là diễn viên của Đoàn ca múa Thanh Hóa, Phương Ly sớm nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc từ khi còn nhỏ. Trải qua hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn giữ được sức hút và luôn nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả.

Phương Ly từng tham gia Vietnam Idol 2007 và dừng chân ở Top 30 chung cuộc. Đến năm 2018, em gái Phương Linh chính thức ghi dấu ấn rõ nét trong làng nhạc Việt với loạt ca khúc đình đám như Mặt Trời Của Em, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều, Thằng Điên…

Nói về danh xưng "vợ quốc dân", cô chia sẻ: "Chắc là được mọi người yêu mến nhiều nên khi đọc được, tôi thấy rất vui, đáng yêu và không hề ảnh hưởng gì. Hiện tại tôi không có bạn trai nhưng tất nhiên khi xem phim cũng mơ mộng nhiều, thích đi du lịch và ăn ngon nên mình cũng giống những cô gái trong MV đang đi tìm tình yêu.

Mặc dù tôi cũng có những trải nghiệm yêu đương, thất tình, đau khổ nhưng chưa bao giờ nghi ngờ về tình yêu đẹp. Lúc nào tôi cũng nghĩ tình yêu rất đẹp và nghĩ sẽ có người ngoài kia phù hợp với mình, 2 người sẽ thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Tôi luôn tin tưởng như vậy".

Phương Ly được đông đảo khán giả yêu mến qua loạt hit như Mặt Trời Của Em, Đã Lỡ Yêu Em Nhiều, Thằng Điên... Ảnh: FBNV

Phương Ly từng vướng nghi vấn hẹn hò với rapper Andree, tuy nhiên cặp đôi được cho là đã chia tay trong âm thầm. Trước đó, cả hai là bạn thân, gắn bó với nhau suốt nhiều năm. Đến cuối năm 2023, Phương Ly và Andree gây xôn xao khi bị bắt gặp ôm ấp, trao nụ hôn đầy tình tứ trên bãi biển Phú Quốc. Không lâu sau đó, Andree còn công khai tháp tùng nữ ca sĩ đi diễn, trong khi Phương Ly lại khá dè dặt, chỉ nhẹ nhàng cho rằng mọi chuyện đơn thuần là “hiểu lầm”.

Mỗi khi bị đặt nghi vấn hẹn hò, Phương Ly đều khéo léo phủ nhận: "Tính đến nay, tôi và Andree chơi thân với nhau được gần 10 năm rồi. Chúng tôi chơi cùng một nhóm bạn, hàng ngày tôi và Andree vẫn nói chuyện với nhau trong nhóm chat chung. Tôi và Andree có thể chia sẻ với nhau rất nhiều điều từ âm nhạc đến thời trang, và những câu chuyện trong công việc lẫn cuộc sống. Có thể nói chúng tôi khá thân và hiểu nhau, nhưng không có chuyện yêu đương".