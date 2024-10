Đây là nam rapper học giỏi nhất Anh Trai Say Hi, Negav nghe xong profile lặng lẽ "rời khỏi cuộc trò chuyện"

Sau khoảng thời gian phát sóng, chương trình Anh Trai Say Hi đã chính thức kết thúc. Dẫu vậy, những câu chuyện bên lề về các "anh trai" vẫn được netizen quan tâm, trong đó có chuyện học vấn. Nhiều người thắc mắc, trong số 30 "anh trai" tham gia chương trình, ai mới là người học giỏi nhất?

Và "anh trai" xứng đáng nhất cho vị trí "người học giỏi nhất chương trình" chính là Captain Boy (tên thật là Hoàng Đức Duy, sinh năm 2003, Hòa Bình). Không chỉ được netizen công nhận mà ngay kể cả các "anh trai" khác cũng phải xuýt xoa trước thành tích học tập của anh chàng này.

Captain Boy là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm sau chương trình Anh Trai Say Hi

Được biết, Captain Boy xuất thân từ gia đình gia giáo khi có mẹ là Hiệu trưởng một trường THPT. Từ nhỏ, Captain Boy đã được mẹ quan tâm sát sao đến chuyện học hành.

Tốt nghiệp cấp 3, Captain Boy thi vào trường Đại học Thăng Long và trở thành Thủ khoa thanh nhạc khoa Âm nhạc ứng dụng của trường. Cho những ai chưa biết thì trường Đại học Thăng Long là một trường đại học ngoài công lập đầu tiên được thành lập tại Việt Nam vào năm 1988. Ngôi trường này cung cấp nhiều ngành học khác nhau, từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin, kinh tế, và ngoại ngữ. Trường nổi tiếng với việc áp dụng công nghệ giáo dục tiên tiến và môi trường học tập năng động, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện.

Captain Boy và mẹ

Sau khi biết thành tích học tập của Captain Boy, HIEUTHUHAI cùng nhiều nghệ sĩ khác phải ngật gù công nhận: "Cap nhìn có ăn có học quá ha".

Học đã giỏi, tài năng nghệ thuật của Captain Boy cũng "không phải dạng vừa". Nam rapper từng dấn thân vào nhiều cuộc thi lớn như: Giọng Hát Việt Nhí (2015), King Of Rap (2020),… Nhưng mãi đến Rap Việt (2023) và mới đây nhất là Anh Trai Say Hi , cái tên Hoàng Đức Duy cùng "rap name" Captain mới thật sự vụt lên.

Là em út trong dàn 30 anh trai, Captain Boy được đánh giá là tân binh khủng long khi một mình"cân" được rất nhiều lĩnh vực. Anh chàng cùng team từng giành nhiều chiến thắng trong chương trình. Với sự cố gắng của mình, Captain cũng đã ghi tên vào chung kết cuộc thi Anh Trai Say Hi cùng 15 gương mặt sau nhiều vòng thử thách.

