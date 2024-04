Đây là mỹ nam duy nhất từng đóng Chúc Anh Đài, đẹp cỡ nào mà được khen "giả gái đỉnh nhất Trung Quốc"?

Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đã có không ít phiên bản "gây sốt" màn ảnh, đặt nền móng cho nhiều ngôi sao phát triển. Bên cạnh những nàng Chúc Anh Đài kinh điển như Lương Tiểu Băng, Đổng Khiết... thì màn ảnh Hoa ngữ từng có một phiên bản Chúc Anh Đài... do nam đóng.

Vào năm 2017, dự án Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài mới đã được "bật đèn xanh", thế nhưng khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên trong lịch sử, vai Chúc Anh Đài sẽ do diễn viên nam đóng. Đạo diễn Trần Bằng thời điểm đó đã đích thân mời sao nam Tiểu Xán (Lư Trác) đảm nhận vai Chúc Anh Đài.

Với gương mặt đẹp "phi giới tính" nổi tiếng, Tiểu Xán là lựa chọn phù hợp nhất do một vai nữ nhưng do diễn viên nam đóng. Bộ phim đã bí mật khởi quay nhưng vẫn để lộ nhiều hình ảnh hậu trường và tạo hình nhân vật. Nhiều netizen khi ấy khen ngợi Tiểu Xán đóng vai Chúc Anh Đài khá đẹp, bắt mắt và không khỏi trông chờ.

Một số hình ảnh Tiểu Xán trong vai Chúc Anh Đài

Tuy nhiên chỉ sau vài ngày khởi quay, phía ekip Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài bất ngờ tuyên bố thay đổi diễn viên đóng vai Chúc Anh Đài. Sao nam Tiểu Xán không còn tham gia với lý do sức khỏe. Thế nhưng không ít netizen cho rằng lý do thật sự hoàn toàn khác, nhiều khả năng là do Trần Bằng bị "sờ gáy". Sau cùng, sao nữ 9X tên Trần Mộng Hy được chọn thay thế, đồng thời vai Lương Sơn Bá cũng được đổi từ Dương Cảnh Thành sang Yến Tử Đông.

Sau khi lên sóng, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài 2017 nhận về hàng loạt lời chê bai từ khán giả. Nội dung mờ nhạt, tạo hình và diễn xuất kém của dàn cast khiến phim rơi vào quên lãng. Khán giả cũng chỉ trích phim vì đã bất ngờ loại bỏ Tiểu Xán khỏi quá trình quay. Sao nam này về sau cũng không tiết lộ gì thêm về chuyện mất vai đột ngột này.

Sinh năm 1991, Tiểu Xán là một ngôi sao nổi tiếng trên MXH với biệt tài giả gái thần sầu. Nhờ nhan sắc xinh đẹp mà anh được công chúng yêu thích, gọi là "sao nam giả gái đẹp nhất Trung Quốc". Anh từng gây sốt với nhiều hình tượng như Điêu Thuyền, Nhiếp Tiểu Thiến... Anh đã tham gia nhiều show truyền hình, khiến nhiều khách mời và giám khảo nổi tiếng như Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Phạm Văn Phương phải bất ngờ.

Nhờ đó, danh tiếng của Tiểu Xán bắt đầu nổi cộm trong showbiz. Anh được mời tham gia nhiều phim nhưng chỉ với vai phụ, đơn cử có Phượng Tù Hoàng của Vu Chính hay gần đây nhất là Yến Sơn Phái Và Bách Hoa Môn.