Đây là chiếc iPhone 18 Pro Max khan hàng nhất hiện nay

Sau hơn hai tuần mở bán, iPhone 18 Pro Max 256GB vẫn thiếu hàng ở 3 trên 4 màu. Người mua mới gần như phải chờ đến nửa cuối tháng 10 mới có máy.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 18/9. Sau hơn hai tuần, nguồn hàng của bộ đôi này đã cải thiện đáng kể so với những ngày đầu, nhưng vẫn có một phiên bản khiến nhiều người dùng phải chờ đợi: iPhone 18 Pro Max 256GB.

Ghi nhận tại nhiều đại lý ủy quyền cho thấy iPhone 18 Pro Max 256GB hiện đang khan hàng ở các màu đỏ burgundy, băng thanh và bạc. Theo đó, Minh Tuấn Mobile cho biết trong 4 tùy chọn màu sắc, chỉ có bản màu đen là có nguồn hàng tương đối ổn định để khách mua và nhận máy ngay.

Không chỉ ít hàng, lượng máy 256GB về các hệ thống hiện chủ yếu được dành để hoàn tất đơn đặt trước. Các đại lý đang ưu tiên trả máy cho khách đã đặt cọc, khiến người mua mới gần như khó có cơ hội sở hữu ngay iPhone 18 Pro Max 256GB ở những màu đang được săn đón nhất.

iPhone 18 Pro Max 256GB khan hàng tại nhiều đại lý với các màu sắc hot

Việc phiên bản 256GB trở thành tâm điểm khan hàng không quá khó hiểu. Đây là cấu hình khởi điểm của dòng Pro Max, có mức giá dễ tiếp cận nhất trong khi vẫn sở hữu đầy đủ trang bị cao cấp. Cộng thêm hai màu mới đỏ burgundy và băng thanh đang được nhiều người quan tâm, nhu cầu dồn vào phiên bản này vượt xa lượng hàng mà đại lý nhận được mỗi đợt.

Phiên bản 256GB được săn đón nhất, các phiên bản bộ nhớ cao hơn vẫn có nguồn cung dồi dào

Kể từ ngày mở bán, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn liên tục được bổ sung về thị trường theo từng đợt. Tuy nhiên, số lượng máy được phân bổ mỗi lần còn hạn chế và không chia đều giữa các phiên bản, màu sắc. Kết quả là một số cấu hình nhanh chóng hết hàng, trong khi các cấu hình khác vẫn sẵn trên kệ.

Theo nhận định của các đơn vị bán lẻ, tình trạng khan hàng sẽ còn kéo dài trong thời gian ngắn, tập trung chủ yếu ở iPhone 18 Pro Max 256GB cùng hai màu đỏ burgundy và băng thanh. Các đại lý cho biết đang làm việc với nhà phân phối để tăng lượng hàng, đồng thời đẩy nhanh việc bàn giao những đơn đặt trước còn lại. Nếu lượng phân bổ tiếp tục tăng, phiên bản này có thể dần dễ mua hơn từ nửa cuối tháng 10.

iPhone 18 Pro Max 256GB màu đen là phiên bản ít được khách hàng ưu tiên

Trái ngược với bản 256GB, các phiên bản iPhone 18 Pro Max dung lượng cao như 1TB và 2TB hiện có nguồn cung thuận lợi hơn hẳn. Tại nhiều điểm bán, người dùng có thể chọn đủ màu sắc mà không phải chờ. Đây đang trở thành phương án thay thế của không ít khách hàng không muốn đợi thêm vài tuần.

Một lựa chọn khác là iPhone 18 Pro. Mẫu máy này đã có nguồn cung ổn định ngay sau đợt mở bán đầu tiên. Đại diện một đơn vị AAR cho biết iPhone 18 Pro không gặp tình trạng khan hiếm cục bộ như bản Pro Max, và việc giá bán được điều chỉnh nhẹ phản ánh nguồn hàng đang dần ổn định.

Cụ thể, một số đại lý đã giảm 500.000 đồng so với giá niêm yết của iPhone 18 Pro, đưa các bản 256GB, 512GB và 1TB xuống còn lần lượt 38,5 triệu đồng, 45 triệu đồng và 58 triệu đồng. Đây là lần đầu iPhone 18 Pro giảm giá kể từ khi lên kệ, dù mức giá cụ thể có thể khác nhau tùy hệ thống.

So với các phiên bản iPhone 18 Pro Max, số lượng bán ra của iPhone 18 Pro ít hơn đáng kể

Theo thống kê sơ bộ từ các đại lý, iPhone 18 Pro chỉ chiếm khoảng 25-35% lượng đặt mua iPhone mới, trong đó bản 256GB và 512GB được chọn nhiều nhất. Theo Di Động Việt, lượng iPhone 18 Pro bán ra thấp hơn Pro Max, một phần vì cơ cấu hàng thực tế về hệ thống chỉ có khoảng 35% là bản Pro.

Sức hút của dòng Pro Max tại Việt Nam đã được ghi nhận qua nhiều thế hệ iPhone, đến mức các hệ thống bán lẻ phải đặt ra quy định riêng để hạn chế đầu cơ, gom hàng và đẩy giá ở thị trường thứ cấp. Đại diện truyền thông CellphoneS, cho biết mỗi số điện thoại tại hệ thống này chỉ được đặt tối đa 2 chiếc iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max nhằm tránh tình trạng gom đơn thiếu minh bạch.

Với những ai đã quyết chọn iPhone 18 Pro Max 256GB màu đỏ burgundy hoặc băng thanh, cách tốt nhất lúc này là đặt cọc sớm và chấp nhận chờ đến nửa cuối tháng 10. Còn nếu cần máy ngay, bản màu đen, các phiên bản 1TB, 2TB hoặc iPhone 18 Pro sẽ là những lựa chọn dễ mua hơn.