Dây kẹo dẻo của Chupa Chups xác lập kỷ lục dài nhất thế giới

Xuýt xoa bởi chiều dài ấn tượng

Chiều 30/11/2023, sự kiện xác lập kỷ lục "dây kẹo dẻo dài nhất thế giới" (tên tiếng Anh: the longest packaged food strip) của thương hiệu Chupa Chups đã được Perfetti Van Melle Việt Nam thực hiện tại nhà máy của công ty ở Bình Dương vào ngày 4/11/2023. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) và đông đảo các phương tiện truyền thông đại chúng.

Với việc nối 4.057 dây kẹo dẻo hương trái cây Chupa Chups Sour Belt cầu vồng 1m lại với nhau, dây kẹo kỷ lục có thể vượt qua chiều cao Fansipan - đỉnh núi cao nhất Việt Nam và hơn gấp 8 lần chiều cao của Landmark 81.

Tham dự tại sự kiện, chị Phạm Thị Thanh An cho biết vô cùng ấn tượng bởi chiều dài của dây kẹo, chưa bao giờ chị An được tận mắt chứng kiến dây kẹo dài kỷ lục như vậy.

"Tôi cảm thấy may mắn khi được nhìn thấy dây kẹo dẻo dài nhất thế giới mà Chupa Chups đã nỗ lực thực hiện. Không chỉ chú trọng vào chất lượng mà những đổi mới, sáng tạo không ngừng của Chupa Chups luôn ghi dấu ấn, chinh phục trái tim của người tiêu dùng", chị An nói.

Bên cạnh chiều dài vô cùng ấn tượng, hương vị thơm ngon của dây kẹo dẻo Chupa Chups Sour Belt 1m cầu vồng chính là chìa khóa mở cửa trái tim của người tiêu dùng. Đó là sự hòa quyện của vị trái cây chua ngọt, vô cùng kích thích vị giác được bao phủ bởi một lớp đường ngọt ngào, nhiều màu sắc kết hợp với độ dai ngon vui miệng khiến không chỉ trẻ em mà tất cả người thưởng thức đều ngỡ ngàng, càng ăn càng mê.

Lan tỏa thông điệp "Mãi vui" đến các em nhỏ khó khăn

Phát biểu tại sự kiện, ông Nikhil Sharma - Tổng giám đốc Perfetti Van Melle Việt Nam cho biết: "Mỗi sản phẩm của Perfetti Van Melle đều có một câu chuyện riêng, được tạo nên dựa trên sự thấu hiểu người tiêu dùng. Chính những "điều nhỏ bé" ấy đã làm nên sự độc đáo cho thương hiệu. Chupa Chups hướng đến thông điệp "Mãi vui", vì vậy chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện đặc biệt này không chỉ mang đến niềm vui cho người tiêu dùng mà lan tỏa sự ấm áp đến tất cả mọi người, đặc biệt là những mảnh đời khó khăn".

Ngay sau khi sự kiện kết thúc tại nhà máy, Perfetti Van Melle Việt Nam đã đem những dây kẹo dẻo Chupa Chups Sour Belt 1m cầu vồng đến với các em nhỏ tại Trung tâm Nhân đạo Quê hương, nơi nuôi dưỡng hơn 100 em nhỏ mồ côi, bị bỏ rơi. Theo kế hoạch, dây kẹo sẽ được chia ra và trao tặng cho trẻ em tại 4 mái ấm tình thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Cầm trên tay kẹo dẻo của Chupa Chups, em Huỳnh Tiểu Hiền (16 tuổi) cho biết cảm thấy rất vui khi hôm nay các anh chị ở Perfetti Van Melle Việt Nam đã đến chia sẻ, lan tỏa niềm vui với các em ở trung tâm.

"Tụi em được các anh chị cho rất nhiều kẹo dẻo, loại nào cũng ngon và dễ thương, Hôm nay em và các bạn vui lắm ạ", Hiền vui vẻ nói.

Không chỉ Hiền mà tất cả những em nhỏ tại Trung tâm Nhân đạo Quê hương khi được tặng dây kẹo dẻo đều vô cùng hào hứng. Nhìn những nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc trên gương mặt của các em nhỏ khi được thưởng thức dây kẹo dẻo Chupa Chups Sour Belt 1m cầu vồng, được tham gia trò chơi, nhận quà tặng khiến những người có mặt vô cùng xúc động.

Có thể nói, sự kiện xác lập kỷ lục "dây kẹo dẻo dài nhất thế giới" một lần nữa khẳng định khả năng sáng tạo bất tận, hành trình không ngừng nghỉ để mang đến những trải nghiệm vui vẻ, tích cực và lan tỏa thông điệp "Mãi vui - Keep the Fun Going Forever" của Chupa Chups.

Với 65 năm chinh phục khẩu vị và trái tim của hàng triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới, Chupa Chups luôn nỗ lực để tìm tòi và phát triển những hương vị độc đáo tại mỗi quốc gia mình đặt chân đến. Những sản phẩm được làm ra không chỉ ngon mà còn chứa đựng những câu chuyện, cảm xúc đặc biệt. Để từ đó mở ra một thế giới ngọt ngào đầy màu sắc, nơi niềm vui kéo dài bất tận và được lan tỏa đến từng khoảnh khắc của cuộc sống nhằm thúc đẩy mọi người sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, lạc quan hơn.

Được biết, "dây kẹo dẻo dài nhất thế giới" được sản xuất tại nhà máy Bình Dương - một trong những nhà máy hiện đại hàng đầu của tập đoàn và là nơi cung cấp sản phẩm cho nhiều quốc gia khác. Tại đây, các sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đến chế biến, đóng gói, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại và quy trình hoàn toàn khép kín dưới sự giám sát và kiểm tra nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.