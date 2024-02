Đây chính là nữ diễn viên bị tài tử Hoàn Hồn ruồng bỏ để nhanh chóng đến với Karina?

Vào ngày 29/2, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa tin cặp đôi Karina - Lee Jae Wook và nữ diễn viên nổi tiếng tên A đang ở trong 1 "bùng binh tình yêu". Cụ thể, người trong ngành cho biết Lee Jae Wook đã hẹn hò với nữ diễn viên nổi tiếng A được hơn 1 năm, cho đến tháng 12 năm ngoái. Rất nhanh chóng sau đó, tài tử Hoàn Hồn đã thay lòng đổi dạ, "rơi vào lưới tình" của Karina vào tháng 1 năm nay.

Ngay lập tức, nhiều netizen đổ xô đi tìm danh tính nữ diễn viên A. Trong số đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất đó chính là nữ diễn viên Go Yoon Jung. Cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên A trong câu chuyện là Go Yoon Jung, bởi cô và Lee Jae Wook từng có tin đồn hẹn hò khi cả 2 đóng chung trong phim Hoàn Hồn.

Go Yoon Jung là cái tên đầu tiên được netizen réo gọi về nghi vấn danh tính nữ diễn viên...

... trong "bùng binh tình yêu" với Karina - Lee Jae Wook

Go Yoon Jung sinh năm 1996, hơn Lee Jae Wook 2 tuổi và bộ đôi đã có màn hợp tác ăn ý trong Hoàn Hồn năm 2022. 2 diễn viên được "đẩy thuyền" nhiệt tình nhờ sự tương xứng ngoại hình, danh tiếng, tuổi tác và "phản ứng hóa học" ngọt ngào trên màn ảnh. Không chỉ có vậy, bộ đôi diễn viên còn rất thân thiết trong hậu trường, thường xuyên đăng tải loạt ảnh tương tác thân thiết lên trang cá nhân.

Go Yoon Jung - Lee Jae Wook có "phản ứng hóa học" ngọt ngào trên màn ảnh...

... và những hành động thân thiết trong hậu trường

Đến đầu năm 2023, tin đồn hẹn hò của cặp đôi bùng nổ khi Lee Jae Wook mời Go Yoon Jung đến tham dự fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Bên dưới hàng ghế khách mời, mỹ nhân sinh năm 1996 chăm chú thưởng thức những tiết mục đặc sắc của "bạn trai tin đồn". Trong số đó có tiết mục Lee Jae Wook hát ca khúc A Little Girl yêu thích của Go Yoon Jung.

Nam diễn viên sinh năm 1998 còn sử dụng hình ảnh của cặp đôi trên màn hình chính của sự kiện. Khi được hỏi về cảnh yêu thích nhất trong Hoàn Hồn, Lee Jae Wook không ngần ngại chọn cảnh tỏ tình với Go Yoon Jung. Những điều này dấy lên nghi vấn Lee Jae Wook và Go Yoon Jung "phim giả tình thật".

Lee Jae Wook mời Go Yoon Jung đến tham dự fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp, còn hát ca khúc cô yêu thích

Nam diễn viên sử dụng ảnh chụp với Go Yoon Jung trên màn hình lớn sự kiện

Dù vậy, đây mới chỉ là suy đoán chưa được xác thực của cư dân mạng. Đến nay, công ty quản lý của Lee Jae Wook đã lên tiếng phủ nhận thông tin nam diễn viên vướng "bùng binh tình yêu" với Karina và nữ diễn viên A. C-Jes Entertainment cho biết đây là bài đăng chứa thông tin sai lệch và có mục đích vu khống nam diễn viên. C-Jes nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền cá nhân và họ sẽ thực hiện những biện pháp pháp lý mạnh mẽ.

Nguồn: TenAsia, Twitter