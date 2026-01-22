David Beckham - Victoria và vợ chồng con cả từng ấm áp thế này trước khi Brooklyn "bóc phốt", làm tổn thương bố mẹ

Trước khi mọi chuyện trở nên căng thẳng giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ David - Victoria Beckham, gia đình Beckham từng có những phút giây rất đỗi êm đềm và hạnh phúc khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi nhìn lại.

Một thời, Beckham - Peltz còn quây quần, gắn bó, khi cả nhà xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện, tiệc tùng và dịp lễ quan trọng. Từ những bức hình Brooklyn tay trong tay với bố mẹ trên thảm đỏ, đến những lần Victoria cười tươi rạng rỡ bên vợ chồng con trai - tất cả đều cho thấy mối quan hệ thân thiết từng tồn tại giữa các thành viên.

Những kỷ niệm này hiện khiến nhiều fan không khỏi tiếc nuối khi nhìn lại - bởi chỉ trong vòng vài năm, từ bức ảnh hạnh phúc ấy, mọi thứ đã xoay chuyển chóng mặt thành một cuộc đối đầu công khai giữa hai thế hệ Beckham - Peltz.

Rồi đến đầu năm 2026, Brooklyn bất ngờ "bóc phốt" bố mẹ, công bố một bài đăng dài trên Instagram Stories, tố cáo cả Victoria và David Beckham đã kiểm soát đời tư, thao túng truyền thông và gây áp lực trong nhiều khía cạnh đời sống hôn nhân của anh. Chính bài đăng ấy đã khiến cả thế giới chú ý, và phơi bày trần trụi những bất hoà sâu sắc trong nội bộ gia đình nổi tiếng bậc nhất thế giới - từ chuyện đám cưới, thiết kế váy cưới cho tới cách đối xử giữa các thành viên.

Nhưng trước tất cả những cáo buộc và tranh cãi, những hình ảnh "hạnh phúc đoàn tụ" trước kia vẫn được fan đem ra bàn luận sôi nổi, tự hỏi: "Liệu những khoảnh khắc ấy có còn quay trở lại?".

Ảnh: IGNV