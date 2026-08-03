David Beckham cao lớn 1m80 vẫn hoá nhỏ bé bên sao bóng rổ cao gần 2m, Victoria 52 tuổi khí chất và nhan sắc vẫn áp đảo

David Beckham "bé nhỏ" bên Michael Jordan cao 1,98 m trong cuộc hội ngộ tại miền Nam nước Pháp, Victoria Beckham nổi bật với váy đỏ quyến rũ.

David Beckham đang tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ hè xa hoa tại miền Nam nước Pháp cùng gia đình. Mới đây, cựu danh thủ người Anh được bắt gặp dùng bữa tối tại Port de Saint-Tropez cùng người bạn lâu năm - huyền thoại bóng rổ Michael Jordan.

Khoảnh khắc hai tượng đài thể thao ôm chầm lấy nhau khi gặp mặt nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đứng cạnh Michael Jordan cao 1,98 m, David Beckham với chiều cao khoảng 1,80 m trông nhỏ bé hơn hẳn, tạo nên khung hình thú vị được truyền thông quốc tế chia sẻ rộng rãi.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Đồng hành cùng Beckham là vợ - nhà thiết kế Victoria Beckham và con trai Romeo Beckham. Ở tuổi 52, Victoria tiếp tục chứng minh đẳng cấp biểu tượng thời trang khi xuất hiện trong chiếc váy dài màu đỏ burgundy ôm sát, kết hợp đôi cao gót cùng tông thuộc bộ sưu tập của chính cô. Thiết kế giúp cựu thành viên Spice Girls khoe vóc dáng săn chắc cùng bờ vai thon gọn, trở thành tâm điểm của buổi tối.

Trong khi đó, David Beckham lựa chọn phong cách tối giản với áo phông trắng và quần dài sáng màu. Cặp đôi liên tục nắm tay, trao nhau những cử chỉ tình cảm trên đường tới nhà hàng ven biển, cho thấy mối quan hệ vẫn ngọt ngào sau hơn hai thập kỷ chung sống.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Michael Jordan cũng xuất hiện cùng người vợ gắn bó suốt 13 năm là cựu người mẫu Cuba Yvette Prieto. Hai gia đình vui vẻ trò chuyện trước khi cùng dùng bữa tại nhà hàng sang trọng nhìn ra biển.

Tình bạn giữa David Beckham và Michael Jordan đã kéo dài nhiều năm. Khi chuyển sang khoác áo Real Madrid vào năm 2003, Beckham từng chọn số áo 23 như một cách bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho huyền thoại Chicago Bulls. Cựu đội trưởng tuyển Anh từng tiết lộ lần đầu gặp Michael Jordan tại một nhà hàng ở London là trải nghiệm khó quên. Beckham kể rằng anh gần như chỉ chăm chú nhìn Jordan đến mức Victoria phải nhắc khéo vì quá... ngượng.

Trước bữa tối, gia đình Beckham được ghi lại hình ảnh thư giãn trên siêu du thuyền Seven trị giá khoảng 16 triệu bảng Anh. Chiếc du thuyền dài gần 40 m được David mua vào năm 2022, sở hữu 5 phòng ngủ, bồn tắm spa, khu vực để mô tô nước cùng nhiều tiện ích xa xỉ. "Seven" vừa là số áo huyền thoại của Beckham, vừa là tên đệm của cô con gái út Harper Seven.

Ảnh: BackGrid

Ảnh: BackGrid

Điều đáng chú ý là kỳ nghỉ này diễn ra ngay tại khu vực Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz cũng đang nghỉ dưỡng trên du thuyền của danh ca Elton John. Dù khoảng cách địa lý rất gần, truyền thông Anh cho biết hai bên hoàn toàn không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào.

Brooklyn tiếp tục vắng mặt trong mọi hoạt động của gia đình Beckham. Kể từ khi mâu thuẫn bùng nổ vào thời điểm David Beckham bước sang tuổi 50, cậu cả nhà Beckham được cho là đã cắt đứt liên lạc với bố mẹ, không còn công khai chúc mừng các dịp đặc biệt và từng yêu cầu mọi trao đổi phải thông qua luật sư.