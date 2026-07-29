Người phụ nữ khiến David Beckham si mê gần 30 năm: Tuổi 52 đẹp không đối thủ, style là định nghĩa sống của xa xỉ thầm lặng

Gần 30 năm bên David Beckham, mỹ nhân này vẫn giữ vững phong độ nhan sắc lẫn gu thời trang đẳng cấp.

Nhắc đến những cặp đôi biểu tượng của làng thể thao và thời trang thế giới, David Beckham và Victoria Beckham luôn là cái tên đứng đầu. Từ khi công khai hẹn hò vào năm 1997, kết hôn năm 1999 cho đến nay, cả hai đã cùng nhau đi qua gần 30 năm với đủ thăng trầm nhưng vẫn giữ được hình ảnh một trong những cặp đôi quyền lực và bền vững nhất showbiz.

Nếu David Beckham là huyền thoại sân cỏ thì Victoria Beckham lại là minh chứng cho hành trình lột xác ngoạn mục của một ngôi sao giải trí. Từ thành viên nhóm nhạc Spice Girls đình đám, cô trở thành nhà thiết kế, doanh nhân và là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang cao cấp. Ở tuổi 52, Victoria không còn theo đuổi vẻ gợi cảm táo bạo như thời còn là "Posh Spice". Thay vào đó, cô xây dựng hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, quyền lực và tinh tế. Vóc dáng mảnh mai, thần thái lạnh lùng cùng gu ăn mặc tối giản giúp bà Beck luôn xuất hiện trong danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất thế giới.

Ở set đồ đầu tiên, Victoria tiếp tục chứng minh đẳng cấp "less is more". Cô kết hợp sơ mi trắng oversized cùng quần âu trắng ống rộng, tạo nên tổng thể monochrome thanh lịch. Điểm nhấn nằm ở chiếc clutch đỏ và thắt lưng đỏ mảnh, giúp outfit không bị đơn điệu. Kính râm oversized cùng dây chuyền dài càng tăng vẻ sang trọng mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Đây cũng là công thức được Victoria áp dụng rất nhiều trong đời thường bởi vừa thoải mái, vừa đủ tinh tế để xuất hiện ở mọi sự kiện.

Ngay cả khi xuất hiện trên sân bóng cùng gia đình, Victoria vẫn giữ nguyên tinh thần tối giản. Chiếc tank top màu nâu ôm sát kết hợp với quần suông trắng cạp cao giúp kéo dài đôi chân và tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Thắt lưng da màu nâu tạo điểm nhấn nhẹ, trong khi mái tóc xoăn buông tự nhiên khiến tổng thể mềm mại hơn. Chính tỷ lệ trang phục cân đối và phom dáng chuẩn là điều giúp outfit này ghi điểm.

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Một trong những item được Victoria lăng xê nhiều nhất chính là áo thun trắng trơn. Thay vì phối cùng jeans như thông thường, cô kết hợp với quần tây ống rộng xếp ly màu xanh navy. Thiết kế cạp cao giúp đôi chân trông dài hơn, còn chất liệu đứng phom mang lại vẻ chỉn chu đúng tinh thần quiet luxury. Đây cũng là minh chứng rằng một chiếc áo phông đơn giản vẫn có thể trở nên sang trọng nếu được phối cùng những item có chất lượng và đường cắt tốt.

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Victoria Beckham là người góp phần đưa suit oversized trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của phụ nữ hiện đại. Bộ suit xanh than với phom vai rộng, quần suông dài và áo gile bên trong mang đậm tinh thần menswear nhưng vẫn rất nữ tính. Cô hoàn thiện outfit bằng giày cao gót mũi nhọn và kính đen bản lớn. Các bộ suit như thế này rất thường xuất hiện trong tủ đồ của bà Beck bởi thiết kế may đo khéo léo đủ sức tạo nên hình ảnh một nữ doanh nhân quyền lực và thời thượng.

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Xuất hiện bên David Beckham, Victoria lựa chọn chiếc váy satin màu champagne với phom ôm nhẹ, phần tà bất đối xứng tạo chuyển động mềm mại. Không có chi tiết đính kết cầu kỳ hay đường cắt táo bạo, thiết kế vẫn nổi bật nhờ chất liệu cao cấp và đường may tinh tế. Cô chỉ kết hợp cùng đôi sandal cao gót màu pastel và trang sức tối giản. Trong khi David Beckham diện áo phông trắng, quần tây đen cùng áo len vắt vai theo phong cách preppy, cả hai tạo nên hình ảnh một cặp đôi thanh lịch, đồng điệu mà không cần cố gắng nổi bật.