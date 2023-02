Đầu năm, Call Me Duy “mở bát” với dự án khiến nhiều beauty blogger ngó nghiêng trầm trồ

Call Me Duy Is Here là chuỗi series tư vấn, cải thiện da miễn phí thực tế hàng đầu tại Việt Nam do quán quân KOC Call Me Duy thực hiện. Chuỗi series có sự góp mặt của các nhân vật thật cùng các chuyên gia, bác sĩ, trung tâm chăm sóc da uy tín. Đây là một trong những dự án mới của beauty blogger Call Me Duy thu hút hàng trăm người hâm mộ và khán giả quan tâm đến chăm sóc, làm đẹp da.

Xem ngay series Call me Duy is here tại: LINK