Dấu mốc bùng nổ, thành công vang dội

Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình hút hơn 67 nghìn khán giả là minh chứng sinh động, thuyết phục nhất về năng lực của Hà Nội trong tổ chức sự kiện văn hóa, âm nhạc tầm cỡ quốc tế, cũng như dư địa phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Báo Tiền Phong đăng loạt bài “Cú hích để công nghiệp văn hóa Hà Nội tiến nhanh, tiến xa”. Các bài viết không chỉ tập trung phân tích tiềm năng, chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ mà quan trọng nhất là những gợi mở, đề xuất của các nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu đóng góp cho bước tiến của công nghiệp văn hóa của Thủ đô trong thời gian tới.

Khoảng 67 nghìn khán giả đổ về sân vận động Mỹ Đình đêm 29, 30/7 dự đêm nhạc của nhóm BlackPink, hàng triệu lượt xem, bình luận trên khắp diễn đàn truyền thông, mạng xã hội là một trong những dấu ấn đẹp nhất của văn hóa Thủ đô trong năm 2023. Không chỉ là hiệu ứng tinh thần, hình ảnh Hà Nội được quảng bá rộng rãi ở tầm quốc tế, ngành du lịch Hà Nội hưởng lợi từ lượng du khách khắp cả nước và quốc tế.

Những con số ấn tượng

BlackPink đội nón lá, quảng bá phở Việt Nam.

Sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) gần như được lấp đầy trong hai đêm nhạc thuộc Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023, hút gần 67 nghìn người. Khán giả chìm đắm trong những sân khấu chuyên nghiệp, chỉn chu của bốn cô gái đến từ Hàn Quốc. Hai đêm diễn này chứng tỏ nỗ lực của các cấp, ngành Hà Nội trong hiện thực hóa Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Chủ trương, định hướng của lãnh đạo Thành ủy thực sự đi vào đời sống, tạo ra cú hích lớn cho đời sống văn hóa, đặc biệt là du lịch của Thủ đô.

Những đêm diễn của BlackPink trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia… thường được chuẩn bị từ 4-6 tháng, trong khi thời gian chuẩn bị của Việt Nam chỉ vỏn vẹn hơn một tháng. Hai đêm của BlackPink năm 2023 ở sân vận động Mỹ Đình là một trong những sự kiện âm nhạc quy mô quốc tế lớn nhất được tổ chức thành công tại Hà Nội. Sự thành công của hai đêm diễn đến từ sự phối hợp nhuần nhuyễn của các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố Hà Nội ngay khi nhận được hồ sơ xin biểu diễn.

Người hâm mộ nhóm nhạc dành nhiều lời khen ngợi cho BTC cũng như sự vào cuộc tích cực của chính quyền thành phố Hà Nội. Chị Vũ Mai Anh (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, từng rất hoang mang khi tin đồn huỷ sô BlackPink nổ ra, tuy nhiên thông tin này ngay lập tức được “dập tắt” nhờ thông tin chính thức của UBND thành phố Hà Nội. Không chỉ thỏa mãn với tiệc âm nhạc của BlackPink, Mai Anh ấn tượng với công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phân luồng giao thông trong hai đêm diễn.

Gần 67 nghìn khán giả vỡ òa cảm xúc trong hai đêm diễn của BlackPink. Ảnh: Như Ý

Sự có mặt của BlackPink tạo đà cho ngành du lịch Thủ đô “cất cánh”. Theo khảo sát của Tiền Phong, các khách sạn, nhà nghỉ khu vực gần sân vận động Mỹ Đình gần như “cháy phòng” trong hai đêm diễn. Vào ngày 29-30/7, các khách sạn ở khu vực gần sân vận động Mỹ Đình như Western Skyline, Marina, Reyna ghi nhận lượng đặt phòng cao, hiệu suất phòng đạt tới 90%. Đa phần, du khách lựa chọn đặt phòng trước ngày diễn ra sự kiện âm nhạc để có thời gian đón thần tượng và tham quan Thủ đô.

Trong tháng 7 lượng khách du lịch đến Thủ đô tăng xấp xỉ 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, ước tính, Hà Nội đón 2,38 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 380 nghìn lượt khách, tăng 19,4% so với tháng 6. Khách du lịch nội địa ước đạt 2 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với tháng 6 và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 8,60 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với tháng 6 và tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngay khi có tin BlackPink đổ bộ Hà Nội, thông tin về hai buổi diễn của nhóm lập tức gây sốt mạng xã hội Việt Nam với hơn 50 nghìn lượt tìm kiếm trên Google. Nền tảng dịch vụ du lịch Agoda (dịch vụ đặt phòng trực tuyến) cũng ghi nhận lượt tìm kiếm về chỗ lưu trú tại Hà Nội tăng đột biến, gấp 10 lần so với tuần trước đó. Số liệu cho thấy lượt tìm kiếm từ nước ngoài về Hà Nội tăng 2,5 lần.

Cơ hội vàng quảng bá Hà Nội

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nhận định, hai đêm diễn thành công của BlackPink tại Hà Nội mang lại nhiều trải nghiệm, bài học quý giá cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội và văn hóa cho Hà Nội cũng như cả nước.

Lợi ích đầu tiên PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhắc đến là thúc đẩy phát triển du lịch Thủ đô. Sự kiện này cũng mang đến doanh thu, việc làm cho người dân địa phương. “Sự kiện âm nhạc quy mô lớn đòi hỏi sự hỗ trợ từ một số người lao động, từ tổ chức sự kiện, đến bảo vệ an ninh, nhân viên bán vé và nhiều vị trí khác. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm tạm thời và tăng thu nhập cho các người dân địa phương. Đây chính là tiềm năng cho sự phát triển song song của lĩnh vực âm nhạc, kinh tế và du lịch”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.

Doanh thu và việc làm ngắn hạn cho người dân địa phương chỉ là phần nổi, điều cốt lõi nằm ở hiệu quả quảng bá hình ảnh Hà Nội đến bạn bè, du khách toàn thế giới. “BlackPink là một trong những nhóm nhạc Kpop nổi tiếng trên toàn thế giới, và hai đêm diễn tại Hà Nội thực sự giới thiệu Thủ đô Hà Nội đến hàng triệu người hâm mộ toàn cầu”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu.

Từ “cú hích” hai đêm diễn của BlackPink, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh quảng bá du lịch Thủ đô trong thời gian tới. Sở Du lịch Hà Nội cho biết sẽ tập trung hợp tác và xúc tiến thu hút khách quốc tế tại các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Pháp, và một số nước châu Âu, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc... tạo đà cho ngành du lịch Thủ đô “cất cánh”.

Thực tế, sau đêm diễn, nhiều tờ báo lớn tại Hàn Quốc, Nhật Bản như Asean Daily, Newsen (Hàn Quốc), Nikkei Asia (Nhật Bản)… đăng tải thông tin tích cực về hai đêm diễn của BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình. Tờ Asean Daily khẳng định, hai đêm diễn của BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội - điểm dừng chân cuối ở châu Á trong khuôn khổ chuyến diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc thần tượng - thực sự bùng nổ.



Bốn cô gái đến từ xứ sở kim chi đã “gây bão” ở Việt Nam và góp phần khuấy động làn sóng kinh tế Hàn Quốc chính là đánh giá của tờ Nikkei Asia (Nhật Bản). “Trước đó, các cơ quan liên quan cho biết việc tổ chức và dàn dựng một chương trình lớn như của BlackPink tại Hà Nội là không dễ dàng. Tuy nhiên, hai đêm diễn này sẽ là điểm nhấn cho thấy Việt Nam mở cửa sẵn sàng cho du lịch - ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19”, tờ Nikkei Asia nêu.

Hai đêm diễn của BlackPink được đánh giá là sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn nhất từ trước tới nay, góp phần quan trọng trong phát triển nền công nghiệp văn hóa Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung. Các sự kiện âm nhạc quốc tế thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu và giới thiệu địa phương văn hóa, lịch sử và thế mạnh của thành phố, giúp quảng bá hình ảnh tích cực và thu hút sự chú ý đến nền văn hóa độc đáo của Thủ đô.

“Việc tổ chức các sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn đòi hỏi sự hỗ trợ và hợp tác từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau như giải trí, truyền thông, quảng cáo, nhà sản xuất và quản lý sự kiện. Điều này góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp giải trí và sự kiện trên địa bàn Thủ đô, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.

Dấu ấn thành công của nhóm BlackPink củng cố thêm nền tảng, là bước tiến của ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô trong tương lai gần. Bởi tiềm năng và dư địa phát triển công nghiệp văn hóa còn thênh thang ở phía trước.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cảm ơn BlackPink và khán giả Sau hai đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội thành công tốt đẹp, ngày 31/7, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh gửi Thư cảm ơn gửi ban nhạc BlackPink, khán giả hâm mộ ban nhạc và các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội. "Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, cảm ơn ban nhạc BlackPink đã mang đến cho khán giả Thủ đô Hà Nội, du khách trong và ngoài nước hai đêm nhạc tuyệt vời và đáng nhớ. Cảm ơn các khán giả tham gia hai đêm diễn một cách sôi động, văn minh, thanh lịch góp phần quan trọng vào sự thành công của các đêm diễn", ông Trần Sỹ Thanh viết. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của các lực lượng chức năng của thành phố bảo đảm công tác tổ chức, an toàn tuyệt đối của sự kiện này. Ông cũng bày tỏ hy vọng Hà Nội sẽ được đón và tổ chức nhiều sự kiện tương tự để góp phần xây dựng nền công nghiệp văn hóa Thủ đô.