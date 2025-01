Dấu hiệu nhận biết một chiếc TV “đáng đồng tiền bát gạo” để thăng hạng Tết đỉnh

Uy tín thương hiệu

Với số đông người Việt Nam, thương hiệu lớn và có uy tín vẫn là luôn là lựa chọn được ưu ái. Điều này hoàn toàn có căn cứ bởi nếu không hiểu biết quá nhiều về công nghệ thì quy mô và sự lớn mạnh của thương hiệu chính là yếu tố tạo dựng niềm tin trong lòng người tiêu dùng. Hiện Samsung vẫn đang là thương hiệu TV có thị phần thuộc hàng đầu toàn cầu suốt 18 năm liên tiếp và trong 10 năm qua tại thị trường Việt Nam. Báo cáo thường niên từ GfK cho thấy, trong năm 2023, Samsung chiếm đến 46,3% thị phần TV tại Việt Nam. Đồng nghĩa với việc cứ 2 người dùng thì có 1 người tin tưởng lựa chọn thiết bị nghe nhìn của thương hiệu Hàn Quốc. Ở phân khúc TV màn hình lớn, Samsung thậm chí còn chiếm ưu thế với 58,9% thị phần TV 75 inch; 73,8% thị phần trên TV 85 inch; 89,68% thị phần TV trên 90 inch. Nhà sản xuất này cũng phát triển đa dạng các lựa chọn TV cho người dùng, từ Neo QLED, OLED, QLED, UHD, Lifestyle TV, giúp thị trường thêm phần đa dạng và sôi động hơn.

Trí tuệ nhân tạo (AI)

Đầu năm 2024, Samsung đã giới thiệu thế hệ AI TV mới với nhiều đổi mới vượt bậc, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên màn hình AI. Những lợi ích thiết thực mà AI mang lại trong việc thăng hạng trải nghiệm giải trí biến đây trở thành xu hướng tất yếu của các thiết bị nghe nhìn trong tương lai. Với các sản phẩm Samsung AI TV như TV Neo QLED 8K/4K, OLED và QLED, các bộ xử lý AI tân tiến NQ8 AI thế hệ 3 và NQ4 AI thế hệ 2 đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp chất lượng hình ảnh, âm thanh. Chúng cho phép TV tự động nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp lên chất lượng cao, hình ảnh sắc nét nhờ công nghệ AI Upscaling và AI Motion Enhancer Pro. Về âm thanh, công nghệ phân tích giọng nói và tiếng ồn xung quanh bằng AI (Active Voice Amplifier Pro), âm thanh theo dấu chuyển động (OTS), đồng bộ hoá loa thanh và loa TV (Q-Symphony) giúp tối ưu trải nghiệm nghe, tạo cảm giác chân thực như nội dung đang diễn ra ngay trong phòng khách nhà bạn. Công nghệ AI kết hợp cùng kho nội dung phong phú trên các ứng dụng giải trí như Apple TV+, VieON, FPT Play, TV360, VTVcab ON, Clip TV… sẽ mở ra trải nghiệm Tết đỉnh cho mọi thành viên trong gia đình.

Tiên phong xu hướng thiết kế tương lai

Thiết kế TV từng không được quá quan tâm nay lại đang trở thành lý do quan trọng để người dùng lựa chọn một thiết bị nghe nhìn. Chất lượng cuộc sống ngày một nâng cao, nhu cầu làm đẹp không gian sống bằng những thiết bị gia dụng hữu ích nhưng không kém phần sang trọng, tinh tế cũng tăng lên. Đó là lý do những thiết kế mới mẻ, đẳng cấp như Infinity One (màn hình tràn viền vô cực và chân đế mặt gương, tạo hiệu ứng lơ lửng trong không gian) lại giành được hàng loạt giải thưởng thiết kế lớn trên thế giới. Những chiếc TV này sẽ trở thành món đồ nội thất sang trọng, nổi bật trong không gian sống và góp phần tôn vinh phong cách cá nhân của gia chủ.

Ngoài ra, khả năng kết nối của TV với các thiết bị gia dụng trong nhà trong kỷ nguyên Nhà thông minh cũng là yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Chẳng hạn với ứng dụng SmartThings trên Samsung AI TV, người dùng có thể kết nối và điều khiển cả căn nhà thông qua màn hình lớn, từ đó giảm bớt áp lực việc nhà trong dịp Tết.

Tiết kiệm năng lượng

Từ việc giảm bớt hoá đơn sinh hoạt đến xanh hoá môi trường, khả năng tiết kiệm điện trên TV là rất quan trọng. Các thiết bị của Samsung đang áp dụng AI và cảm biến vào việc nhận biết môi trường xung quanh, từ đó chủ động điều chỉnh ánh sáng TV nhằm tiết kiệm điện. Với cách làm này, Samsung AI TV có thể giúp gia chủ tiết kiệm đến 30% lượng điện tiêu thụ, trở thành sự đầu tư thông thái cho cả năm 2025.

Bảo mật tối ưu 24/7

Khả năng bảo mật là yếu tố cần được cân nhắc khi người dùng quyết định thăng hạng TV. Không chỉ bảo vệ bạn khỏi các nguy cơ xâm nhập, đánh cắp thông tin trái phép, một nền tảng bảo mật tốt còn giúp giữ an toàn cho cả ngôi nhà, nhất là khi xu hướng Nhà thông minh đang lên ngôi. Các giải pháp bảo mật đáng tin cậy như Samsung Knox, đã được công nhận bởi 31 quốc gia trên thế giới là lựa chọn tốt cho người dùng. Nền tảng này có khả năng chủ động phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn trong thời gian thực, chặn trang web lừa đảo và bảo mật thông tin.

Với những người dùng đang muốn thăng hạng TV đón Tết, chương trình ưu đãi lớn trong giai đoạn từ 15/11/2024 đến 15/2/2025 của Samsung rất đáng tham khảo. Khi mua Samsung AI TV trong thời gian này, bạn sẽ có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 40 triệu đồng như điện thoại Galaxy S24 (màu sắc quà tặng ngẫu nhiên), loa thanh S700D, trả góp 0%, 3 năm bảo hành đang sẵn sàng chờ đón người dùng khi thăng hạng TV trong Tết này. Ngoài ra, người dùng còn được tặng gói ứng dụng giải trí không giới hạn lên tới 5,5 triệu đồng để nhận đặc quyền xem trọn Ngoại hạng Anh và Cúp C1 với gói VieON All Access 12 tháng, VTVcab ON lên đến 24 tháng, gói 3 tháng Apple TV+ cùng các nội dung thể thao giải trí hấp dẫn trên FPT Play, TV360, Clip TV… Đây là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm Tết đỉnh với những công nghệ hàng đầu trên Samsung AI TV.