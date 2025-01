Instax mini Evo Limited Edition: Biểu tượng nghệ thuật và công nghệ trong nhiếp ảnh hiện đại

Nổi bật với thiết kế cao cấp và tính năng hiện đại, sản phẩm này hứa hẹn sẽ định hình lại chuẩn mực mới cho dòng máy ảnh in lấy liền và giúp gắn kết cộng đồng yêu nhiếp ảnh trên khắp cả nước.

Fujifilm – Hành trình 90 năm sáng tạo

Từ năm 1934, Fujifilm khởi đầu với sứ mệnh sản xuất film ảnh cho thị trường Nhật Bản. Trải qua 90 năm không ngừng mở rộng và đổi mới, tập đoàn đã ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như nhiếp ảnh, thiết bị y tế và công nghệ hình ảnh.

Ra mắt lần đầu vào năm 1998, dòng sản phẩm Instax đã trở thành biểu tượng của niềm vui và sự sáng tạo trong nhiếp ảnh lấy liền. Đến nay, Instax đã phủ sóng tại hơn 100 quốc gia bao gồm cả Việt Nam, gắn kết cộng đồng người dùng qua trải nghiệm nhiếp ảnh tức thì. Chỉ với thao tác đơn giản, người dùng có thể biến niềm vui tạm thời thành niềm hạnh phúc vĩnh viễn, biến điều mơ hồ thành thứ hữu hình có thể nắm bắt.

Số lượng có hạn, chất lượng vô hạn

Nhân dịp này, để mang đến sự độc quyền và đẳng cấp cho người sở hữu, số lượng phiên bản Instax mini Evo Limited mà Instax Vietnam mang đến cho người dùng Việt Nam chỉ với 20 máy. Với hai sắc thái Titanium Gold và Dark Silver đầy sang trọng ở khung máy, tất cả tạo nên sự tổng hòa lấp lánh của nét đẹp cổ điển và hiện đại.

Instax mini Evo Limited được Fujifilm nâng cấp với 2 màu sắc sang trọng mới Titanium Gold và Dark Silver.

Đi kèm trong bộ sản phẩm là những phụ kiện cao cấp chính hãng: nắp ống kính, dây đeo và bao da được thiết kế tinh tế, đồng bộ với màu máy - sự đột phá hoàn toàn so với dòng máy Instax mini Evo bản thường. Máy không chỉ là một sản phẩm công nghệ thời thượng mà còn là phụ kiện thời trang dành cho những ai yêu thích sự độc đáo và "limited" đúng nghĩa.

Công nghệ vượt trội, sáng tạo vượt thời

Instax mini Evo Limited là phiên bản nâng cấp về ngoại hình từ dòng máy ảnh hybrid Instax mini Evo đã gây sốt với cộng đồng Instax trong 2 năm qua. Có thể nói, mini Evo chính là bước tiến đột phá trong công nghệ nhiếp ảnh lấy liền của Fujifilm khi vừa mang lại sự linh hoạt tối đa trong việc sáng tạo hình ảnh, vừa cho bạn khám phá những trải nghiệm chưa từng có với vô vàn cảm xúc mới lạ. Với 10 hiệu ứng ống kính như Soft Focus, Light Leak, và 10 bộ lọc film như Retro hay Monochrome, máy cho phép người dùng tự do kết hợp để tạo ra 100 phong cách chụp ảnh biến hóa độc đáo.

Công nghệ kết hợp giữa 10 hiệu ứng ống kính và 10 hiệu ứng phim tạo nên sự độc đáo của dòng máy này.

Đặc biệt, mini Evo Limited còn có khả năng in ảnh trực tiếp từ điện thoại thông minh thông qua kết nối Bluetooth, giúp bạn biến những khoảnh khắc lưu giữ trên màn hình thành những bức ảnh in chất lượng cao mà vẫn cảm xúc để trao tặng người thân yêu.

Chức năng chụp từ xa và in ảnh trực tiếp được tích hợp biến mini Evo Limited thành chiếc máy ảnh in đa năng.

Ngoài ra, máy còn cho phép lưu lại những khoảnh khắc đã chụp với dung lượng lên đến 45 tấm. Chức năng lưu ảnh kỹ thuật số tiện ích này giúp người dùng dễ dàng chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Như vậy, phiên bản này giúp người dùng có cơ hội được tận hưởng tiện ích hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên vẹn trải nghiệm cổ điển.

Mỗi bức ảnh là một ký ức vô giá

Với Instax mini Evo, Fujifilm không chỉ cung cấp một công cụ để chụp ảnh, mà còn truyền tải thông điệp về giá trị của ký ức như câu khẩu hiệu của hãng - "don’t just take, give". Trong thời đại mà mọi khoảnh khắc đều dễ dàng bị lãng quên trên các thiết bị số, mỗi bức ảnh in ra từ Instax lại trở thành một vật lưu giữ hữu hình lâu dài mà có thể giữ trên tay, cất trong ví, hay gắn lên bảng lưu niệm.

Những tấm ảnh Instax nhỏ bé nhưng chứa đựng cả kho tàng ký ức để lưu giữ và chia sẻ

Cơ hội sở hữu phiên bản đặc biệt tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của Fujifilm, nơi dòng máy Instax mini Evo Limited được vinh dự phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Việt. Những chiếc máy ảnh hiếm hoi nhất đã sẵn sàng chinh phục những người yêu thích nhiếp ảnh và sưu tập sản phẩm "độc lạ". Nếu muốn lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng cho mùa lễ hội cuối năm, đây chính là sản phẩm lý tưởng giúp bạn hiện thực hoá điều đó.