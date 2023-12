Dâu hào môn lộ cảnh “đầu bù tóc rối” khi về quê: Vẫn được khen bởi một chi tiết!

Lấy chồng hào môn từ năm 18 tuổi, Xoài Non được nhiều người mệnh danh là “công chúa” bởi cô nàng không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn có cuộc sống cực màu hồng. Người đẹp sinh năm 2002 được chồng cưng như trứng, cả gia đình chồng cũng rất yêu thương nên dường như cô nàng không cần phải xắn tay vào làm việc nhà quá nhiều.

Tuy nhiên khác với vẻ bề ngoài, Xoài Non từng cho biết tính cách của mình cũng thiên hướng nhiều về gia đình. Do đó, bà xã Xemesis không ngại làm việc nhà, cũng luôn sẵn sàng nấu cơm, làm cỗ và cả rửa bát.

Xoài Non sở hữu lượng fan khủng bởi nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút

Mới đây, hình ảnh Xoài Non về quê được hé lộ khiến nhiều người thích thú. Bởi so với lúc ở thành phố, cô nàng luôn xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ, ăn diện,... thì khi về quê lại cực kỳ mộc mạc, giản dị. Bà xã “streamer giàu nhất Việt Nam” để mặt tự nhiên, không son phấn và lao ngay vào bếp để bóc trứng cút chuẩn bị nấu ăn.

Đáng chú ý, dù mái tóc rối bời vì buộc vội nhưng Xoài Non vẫn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng nhan sắc của Xoài Non thuộc hàng “bất bại” vì ở góc nào cũng xinh và không dễ bị “dìm”. Chưa kể, làn da trắng nổi bật của người đẹp cũng khiến visual trở nên cuốn hút hơn gấp nhiều lần.

Hình ảnh vào bếp giản dị khi về quê của Xoài Non khiến netizen thích thú

Khoảnh khắc một mình rửa mâm bát của Xoài Non từng gây bão MXH

Ngoài ra, netizen còn dành nhiều tình cảm cho Xoài Non chính bởi sự giản dị, gần gũi trong tính cách của cô nàng. Dù được mọi người cưng chiều nhưng Xoài Non nhiều lần nhận lời khen bởi cách ứng xử lễ phép, tình cảm và luôn tự lập, chủ động trong mọi công việc. Khi ở phố có thể dân tình hiếm thấy Xoài Non vào bếp nhưng về quê, cô nàng có vô vàn khoảnh khắc từ đi chợ mua đồ lễ đến rửa bát, gói bánh chưng,...

Đặc biệt khi về quê, Xoài Non luôn tinh tế khi diện những bộ trang phục đơn giản, không kiểu cách mà luôn thoải mái, kín đáo để dễ vào bếp. Chính những sự tinh tế này của Xoài Non khiến netizen càng thêm yêu thích và ngưỡng mộ cuộc sống của cô nàng.