"Dâu hào môn" Linh Rin khi làm mẹ bỉm sữa: Visual không thay đổi thậm chí lên hương, hóa ra đây là bảo bối

Là một trong những "nàng dâu hào môn" đình đám của showbiz Việt, Linh Rin luôn là cái tên được cộng đồng mạng quan tâm. Mới sinh con đầu lòng cuối năm 2023, Linh Rin gần như hạn chế lộ diện trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ khi Tết đến, nàng dâu nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn dần lộ diện lại trong các bức ảnh gia đình và chăm update hơn về cuộc sống. Trên trang cá nhân, cô tự tin khoe làn da mộc căng bóng, mịn màng cùng thần sắc rạng rỡ và nhận được nhiều lời khen cho nhan sắc.

Sau nhiều lần khiến khán giả tò mò về sản phẩm skincare của mình, mới đây, Linh Rin đã lần đầu bật mí về loại mặt nạ cô yêu thích nhất. Sản phẩm này là mặt nạ thuần chay Premium Bio-Cellulose Sheet của thương hiệu When. Với thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như nước dừa lên men, chiết xuất nhân sâm, collagen thuỷ phân kết hợp Natri hyaluronate, bio-craft serum, sản phẩm này có công dụng chính là làm giảm các dấu hiệu lão hoá, làm dịu mát và đều màu da hiệu quả.

Các chị em có thể thấy được bằng mắt thường những sự biến đổi rõ rệt trên da như: lỗ chân lông được se khít, da mặt trở nên săn chắc và mịn màng hơn. Mặt nạ này còn giúp da đề kháng tốt hơn với các tác nhân gây hại từ môi trường. Đặc biệt, với việc không chứa paraben, sulfate và các chất bảo quản độc hại khác, đây sẽ là sự lựa chọn an toàn cho cả những làn da nhạy cảm nhất.

Mặt nạ được làm bằng nguyên liệu sinh học nên dễ dàng phân huỷ, không gây hại với môi trường

Được biết, mặt nạ When Premium Bio-Cellulose Sheet được tạp chí ELLE Hoa Kỳ bình chọn trong hạng mục Top 3 Mặt nạ giấy tốt nhất, chiến thắng giải thưởng Mặt nạ giấy tốt nhất tại Indie Beauty EXPO 2018 và Teen Vogue Acne Awards 2019.

Theo chia sẻ từ chính chủ, Linh Rin yêu thích các sản phẩm của When và đã sử dụng nhiều dòng. Với loại mặt nạ When dòng "Makeup Base", Linh Rin dùng trước khi trang điểm, làn da sẽ căng và săn chắc ngay tức thì, đem tới hiệu ứng nền glowy mà phái nữ mê mẩn. Vừa dưỡng da chuyên sâu lại nâng cơ an toàn, hiệu quả, các sản phẩm mặt nạ giấy của When chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi tín đồ yêu làm đẹp.