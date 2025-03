Đau đầu vì khó săn vé concert “Anh trai chông gai”, để đó có Samsung AI TV lo

"Siêu nhiệt" từ concert của các Anh Tài

Sau thành công của hai concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tổ chức vào ngày 19/10/2024 tại TP.HCM và 14/12/2024 tại Hưng Yên, các "Gai con" đang háo hức gặp lại các Anh Tài trong đại nhạc hội tổ chức trong tháng 3 này. Hai đêm diễn trước đó đã thu hút hàng chục nghìn khán giả, gây ấn tượng bởi hiệu ứng sân khấu mãn nhãn cùng những màn trình diễn đỉnh cao của dàn nghệ sĩ hàng đầu.

Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã có một năm 2024 vô cùng thành công khi không chỉ được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả mà còn gặt hái hàng loạt giải thưởng lớn như VTV Awards, Mai Vàng, WeChoice Awards; đạt tỉ suất người xem ấn tượng trên sóng truyền hình quốc gia cũng như liên tục lọt top xu hướng trên Youtube.

Chính hiệu ứng "bùng nổ" từ khán giả đã khiến những nhà sản xuất quyết định tổ chức thêm 2 đêm concert liên tiếp vào ngày 22 và 23/03/2025 sắp tới. Hiển nhiên, công cuộc săn vé của sự kiện này cũng không hề đơn giản. Chỉ trong khoảng 30 phút đầu tiên kể từ khi mở bán vé vào ngày 21/1, vé của hai đêm concert trong tháng 3 đã chính thức được bán hết. Tốc độ hết vé trong chưa đầy một tiếng là minh chứng rõ nét cho sức hút của chương trình cũng như độ "chông gai" mà các "Gai con" phải vượt qua để có cơ hội gặp gỡ các Anh Tài.

Có AI - Hết chông gai, trên tay ngay vé xịn

Thời điểm này có lẽ sẽ càng khó khăn hơn nếu muốn sở hữu vé của sự kiện âm nhạc kể trên. Tuy nhiên đừng vội nản lòng vì Samsung vừa tung ra một chương trình siêu hấp dẫn mang tên "Có AI - Hết chông gai – Cơ hội gặp 33 Anh Tài". Theo đó, khi mua các dòng TV Neo QLED, OLED, The Frame và phiên bản từ 75 inch trở lên của TV QLED tại gian hàng trực tuyến samsung.com, người dùng sẽ được nhận ngay vé concert hạng Anh Tài trị giá 2,5 triệu đồng. Chương trình áp dụng từ ngày 4/3 đến 19/3/2025 với số lượng giới hạn chỉ 80 vé. Vé ngẫu nhiên cho một trong hai concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2025" diễn ra tại The Global City (Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM) ngày 22 và 23/3/2025.

Đây là cơ hội tuyệt vời để hòa mình vào sân khấu "Hỏa ca" và "Superstar" siêu hoành tráng, đồng thời gặp gỡ những cái tên "đỉnh nóc" như Nghệ sĩ Tự Long, Soobin, BB Trần, Jun Phạm, Tuấn Hưng, Trọng Hiếu… Với những "Gai con" vẫn còn lưu luyến không khí tuyệt vời của hai đêm diễn cuối năm 2024 thì tấm vé từ Samsung AI TV sẽ mang bạn trở lại với những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Không chỉ trao tay vé xịn, lựa chọn Samsung AI TV cũng là cách thăng hạng trải nghiệm giải trí tại gia với các tính năng thông minh như: 8K AI Upscaling (tự động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K siêu sắc nét), Active Voice Amplifier Pro (công nghệ phân tích giọng nói và tiếng ồn xung quanh bằng AI giúp tối ưu hóa trải nghiệm âm thanh từ TV), kho nội dung phong phú, bảo mật Knox tân tiến, tiết kiệm đến 30% điện năng cùng tính năng AI Energy, kết nối và điều khiển mọi thiết bị gia dụng thông minh qua SmartThings, thiết kế đẳng cấp dẫn đầu xu hướng…

Năm 2024 đánh dấu năm thứ 19 liên tiếp Samsung là thương hiệu TV hàng đầu toàn cầu (theo công ty nghiên cứu thị trường Omdia). Chương trình tặng vé concert cho khách hàng khi mua TV có thể xem là cách độc đáo và thiết thực để thương hiệu này chia vui cùng người dùng và hướng đến một năm 2025 với nhiều đột phá mới.