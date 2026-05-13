Dâu cả nhà Beckham thoát rắc rối pháp lý nhờ có người cha tỷ phú vung tiền dàn xếp phía sau

Nicola Peltz - vợ của Brooklyn Beckham - sẽ không phải tham gia lấy lời khai trong vụ kiện liên quan đến chú chó pit bull của gia đình. Cha cô, tỷ phú Nelson Peltz, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với người giúp việc từng tố bị chó của nhà tấn công. Theo Daily Mail, nữ quản gia Mileydis Morejon đã kiện doanh nhân 83 tuổi vào cuối năm 2024, cáo buộc con chó tên Houdini nhiều lần lao vào tấn công bà tại biệt thự xa hoa của gia đình Peltz ở Palm Beach, Florida suốt năm 2023.

Trong đơn kiện, Morejon cho biết có lần bà phải dùng cây lau bụi để chống trả trước khi chạy vào phòng trú ẩn. Một sự việc khác được cho là khiến quần áo của bà bị con chó cắn rách. Người giúp việc còn khẳng định Houdini từng xô bà ngã xuống đất và có hành vi “cố gắng tấn công” nhiều lần.

Nicola Peltz thoát khỏi rắc rối pháp lý khi cha cô lặng lẽ dàn xếp vụ kiện với người giúp việc xoay quanh một chú chó

Vụ kiện kéo dài khoảng 18 tháng trước khi luật sư của Morejon nộp thông báo hòa giải lên tòa án quận Palm Beach hôm 30/4. Các điều khoản dàn xếp không được tiết lộ, nhưng vụ việc chính thức khép lại vào ngày 5/5. Trước đó, Morejon yêu cầu mức bồi thường trên 75.000 USD.

Đáng chú ý, Houdini là chú chó được Nicola Peltz tặng cha mình khoảng ba năm trước sau khi nhận nuôi từ tổ chức cứu hộ động vật Yogi’s House - nơi cô đồng sáng lập. Khi đó, Nicola từng chia sẻ đầy xúc động trên Instagram: “Video này khiến tôi muốn khóc. Bố tôi đã nhận nuôi Houdini. Đây là đêm đầu tiên chúng trở thành một gia đình.”

Nữ diễn viên 31 tuổi từng bị phía nguyên đơn triệu tập với tư cách nhân chứng do được cho là “biết về vụ việc”. Tuy nhiên, buổi lấy lời khai qua video của cô sau đó đã bị hủy sau khi hai bên đạt thỏa thuận.

Theo hồ sơ tòa án, Morejon làm việc thông qua công ty an ninh M&M Security Inc và hầu như không giao tiếp trực tiếp với gia đình Peltz. Công việc của bà bao gồm cả việc dọn dẹp, chăm sóc và chơi với Houdini.

Chính Nicola Peltz đã tặng cho bố mình chú chó - nhân vật chính trong vụ kiện gây xôn xao

Trong phần bào chữa, phía Nelson Peltz cho rằng gia đình không phải chịu trách nhiệm vì tại cổng biệt thự có đặt biển cảnh báo “Beware of the Dog” (Coi chừng chó dữ). Luật sư của tỷ phú cũng lập luận rằng Morejon là nhân viên hợp đồng độc lập nên gia đình “không có nghĩa vụ bảo vệ” bà khỏi các rủi ro trong khuôn viên nhà.

Ngoài ra, đội ngũ pháp lý của Peltz còn cáo buộc người giúp việc thay đổi lời khai về diễn biến vụ việc. Ban đầu bà nói bị chó tấn công khi đang đi tới thang máy, nhưng sau đó lại khai rằng con chó đuổi theo khiến bà hoảng sợ bỏ chạy rồi ngã. Đáp lại, Morejon cho biết bà sử dụng lối đi dành cho nhân viên phục vụ chứ không đi qua cửa chính - nơi đặt biển cảnh báo chó dữ.

Trong đơn kiện, người giúp việc cáo buộc Houdini có “bản tính hung dữ và xu hướng tấn công” mà gia đình Peltz “đã biết hoặc đáng lẽ phải biết”. Bà cho biết mình bị chấn thương ở lưng, cổ và hai đầu gối, phải trải qua nhiều phương pháp điều trị đau đớn vì phía chủ nuôi không quản lý và kiểm soát con chó đúng cách.

Một chi tiết đáng chú ý khác là phía tỷ phú Nelson Peltz đã tìm cách tránh để khối tài sản khổng lồ của ông bị đưa ra trước bồi thẩm đoàn.