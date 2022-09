Dấu ấn mùa tựu trường 2022 và hành trình đặc biệt - đưa 10.000 trẻ em đến trường an toàn

Biết bao năm qua, cứ đến mùa tựu trường là không chỉ lũ trẻ mà cả cha mẹ, thầy cô cũng chộn rộn, háo hức. Ngay cả những người đã rời ghế nhà trường, cứ đến những ngày đầu tháng 9 này cũng đều cảm thấy nôn nao và dấy lên trong lòng một cảm xúc khó tả khi đi qua những con phố nơi có những ngôi trường đang rợp bóng cờ hoa đỏ rực cả một góc.

Vậy mà thấm thoát đã 3 năm dịch bệnh! Chẳng ai có thể nghĩ, trên một đất nước vốn thanh bình như chúng ta lại sẽ có một mùa khai trường thiếu trọn vẹn, chỉ bởi một đại dịch toàn cầu. Phải đến mùa tựu trường 2022 này, không khí rộn ràng, háo hức chờ mong ngày khai giảng mới lại quay trở lại, cùng với đó là sự hân hoan, chờ đón của tất cả trẻ em, bố mẹ và thầy cô. Đã thôi không còn kỳ "khai giảng online" trong đại dịch nữa, mà thay vào đó, sẽ là kỳ khai giảng đúng nghĩa nhất. Nhớ quá cái không khí vừa vui mừng, vừa hạnh phúc, vừa xúc động khi thầy cô hiệu trưởng đánh hồi trống khai trường đầu tiên, mở đầu cho một năm học mới với nhiều điều hay, kiến thức bổ ích và những giờ phút hạnh phúc khi được học tập, vui chơi bên bạn bè, thầy cô.

Được đi học, được đến trường là nhu cầu tối thiểu, là quyền của con người trong xã hội hiện đại, bởi việc học đem lại cho trẻ em nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc khi được tiếp nhận những kiến thức, cũng là nơi giúp trẻ hình thành nhân sinh quan đúng đắn. Vậy nhưng, đâu đó vẫn còn những nơi, vì nhiều lý do, vẫn có những em nhỏ chẳng thể đến trường, chẳng thể nhận được niềm hạnh phúc vốn dĩ là quyền, là niềm vui, hạnh phúc của chúng.

Trải qua nhiều mất mát sau đại dịch, nhiều gia đình vốn đã nghèo khó, nay lại càng nghèo khó hơn, nhiều em nhỏ vốn có bố mẹ chăm lo nay lại đã trở thành trẻ mồ côi, phải nương tựa vào họ hàng. Lại cộng thêm tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp mà việc đi học, sinh hoạt tập trung có thể khiến lây nhiễm chéo nếu không có biện pháp bảo vệ sạch khuẩn an toàn. Có lẽ vì thế mà việc đến trường ngày càng khó khăn hơn với các em học sinh ấy.

Theo đuổi sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", lại đau đáu nỗi niềm mong mọi trẻ em đều được đến trường và đến trường an toàn, ông Mai Ngọc Nhân, Trưởng Nhãn hàng cấp cao của nhãn hàng Lifebuoy & Hazeline Việt Nam chia sẻ: "Với Lifebuoy, việc an toàn trở lại trường, cũng như bất cứ sự an toàn nào, là dành cho tất cả mọi trẻ em, dù đến từ bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lẽ đó, nhãn hàng Lifebuoy thực sự tự hào khi được đồng hành cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo hỗ trợ 10,000 trẻ em trở lại trường một cách an toàn & sạch khuẩn. Đây sẽ là một trong những cam kết của nhãn hàng không ngừng nỗ lực vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn."

Dẫu biết đâu đó trên đất nước ta, vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng chỉ khi đi đến tận nơi, tìm đến tận cùng, nghe tường tận những lời tâm sự, những câu chuyện của những mảnh đời ấy, ta mới thấu hiểu sâu sắc niềm mong mỏi đến trường của lũ trẻ, của bố mẹ những nơi nghèo đói và xa xôi ấy mạnh mẽ đến nhường nào. Không giấu xúc động, thầy Nguyễn Văn Chiêu, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT Đắk Lắk thật lòng chia sẻ: "Có những em thiếu quần áo mới để dự khai giảng như bao bạn khác, và cũng còn những trẻ em chưa có đủ sách vở để đến trường. Điều kiện vệ sinh cá nhân theo đó cũng khó khăn hơn nhiều so với trước đây".

30 ngày diễn ra chương trình là 30 ngày hạnh phúc của những người thực hiện – Lifebuoy và các Sở Giáo dục Đào tạo, những người trao gửi sự chân thành từ những món quà thiết thực: 10,000 phần quà (gồm đầy đủ sản phẩm sạch khuẩn Lifebuoy, đồ dùng học tập, quần áo đồng phục mới và chi phí mua sách giáo khoa mới) cho 4 tỉnh thành. Cùng với đó là việc nhãn hàng Lifebuoy hỗ trợ 1 năm học phí cho 300 em học sinh có gia đình hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành này như một món quà động viên, tiếp thêm động lực cho các em mạnh mẽ tiến bước về phía trước, chinh phục tri thức để thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình.

Đồng hành cùng nhãn hàng Lifebuoy trong chiến dịch lần này, đối tác Garena Free Fire cũng phối hợp trao tặng 3,300 phần quà cho các em học sinh tại tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Sinh nhật 5 tuổi của thương hiệu tại Việt Nam.

Có mặt trong buổi lễ trao tặng quà và học bổng, chị Lê Thị Hòa, đại diện Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang cũng cho biết: "Sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, các cơ sở giáo dục đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh. Chất lượng giáo dục cũng ít nhiều bị ảnh hưởng do học sinh phải nghỉ học nhiều ngày để phòng chống dịch. Tuy nhiên, với sự chung tay của Unilever và nhãn hàng Lifebuoy, sự quyết tâm nỗ lực của thầy và trò năm học 2022-2023 các cơ sở giáo dục sẽ phấn đấu để đem đến một mùa khai giảng đầy đủ và trọn vẹn nhất có thể dành cho các em".

Đại sứ của thương hiệu, ca sĩ Đông Nhi cũng không khỏi xúc động, bồi hồi bày tỏ: "Là một người mẹ, Nhi thấu hiểu được niềm mong mỏi của những bậc phụ huynh trước mỗi mùa khai giảng, chẳng có niềm vui gì hơn khi nhìn con mình được mạnh khỏe, an toàn đến trường. Thế nhưng, sau 2 năm dịch bệnh, đã có những nỗi đau không thể nói thành lời, và những mất mát âm ỉ khiến cho niềm hạnh phúc đưa con đến trường gặp quá nhiều khó khăn".

Trở lại trường khi tình hình Covid-19 còn nhiều diễn biến khó lường, lại kèm theo một loạt các bệnh mùa như sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ, cúm A, siêu vi… khiến nỗi lòng của các bậc phụ huynh không khỏi "dậy sóng". Làm sao để con an toàn đến trường khi mà xung quanh biết bao nhiêu vi khuẩn hăm he đe doạ?

Với Lifebuoy, các bạn nhỏ hoá siêu anh hùng nhí, dẹp yên "bè lũ" vi khuẩn bảo vệ bạn bè và thầy cô.

Song song với việc Lifebuoy đồng hành hỗ trợ đến 10,000 bạn nhỏ được an toàn đến trường, Lifebuoy cũng không quên dành cho các bạn nhỏ TP HCM một loạt hành động ý nghĩa. Nhãn hàng kết hợp với nhạc sĩ Bùi Công Nam cho ra mắt bài hát "Lifebuoy đi! Hoá siêu anh hùng sạch khuẩn!" dành cho tất cả trẻ em Việt Nam như một bài hát sạch khuẩn "quốc dân" được bật trên loa phát thanh trong các giờ ra chơi, sinh hoạt tập thể. Các bạn nhỏ còn được học tập điệu nhảy flashmob theo giai điệu bài hát vô cùng sôi động, thích thú.

Lifebuoy cũng trang bị hướng dẫn rửa tay sạch khuẩn trước nhà vệ sinh, trong phòng ăn, bên cạnh bồn rửa tay của hơn 20 trường tiểu học Quận 1 và Quận 3 để luôn nhắc nhở các bạn nhỏ trước khi vào trường và vào lớp học cần rửa tay diệt khuẩn để hạn chế mang vi khuẩn gây bệnh, rồi trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh cũng phải rửa tay diệt khuẩn thật sạch sẽ, không chỉ để bảo vệ bản thân mình mà còn bảo vệ bạn bè, thầy cô khỏi "bè lũ" vi khuẩn đáng ghét.



Thầy Lâm Phước Hải, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Đang (Quận 3, Tp HCM) bày tỏ quan điểm của nhà trường với vấn đề giáo dục cho các bạn nhỏ giữ vệ sinh an toàn mùa dịch, "Chính vì nhà trường hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe, nên khi đến trường, các bé sẽ được khơi gợi lại, hiểu được tầm quan trọng của sức khoẻ sau 2 năm đại dịch, từ đó ý thức được việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Từ việc bảo vệ cho bản thân, lan toả ra bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Nhà trường sẽ hướng dẫn các bé làm từ những việc bảo vệ sức khỏe đơn giản nhất".

Tất cả vì tương lai của trẻ em, vì niềm hạnh phúc của tuổi thơ, mang lại một mùa tựu trường an toàn và đáng nhớ, bảo vệ mỗi đứa trẻ - thiên thần của các bậc cha mẹ, của các thầy cô giáo thêm an toàn khi đến lớp, để việc học của con chẳng hề gián đoạn.



Cô Phạm Nguyễn Thanh La, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Trương Quyền quận 3 chia sẻ, "kỳ khai giảng năm học 2022-2023 được chuẩn bị đã gần 2 năm và là một kỳ khai giảng đặc biệt nhất, vì sau đại dịch, công tác bảo vệ an toàn cho học sinh được nhà trường đặt lên hàng đầu vì có sức khỏe là có tất cả". Theo đó, bảo vệ các em học sinh bằng những biện pháp sạch khuẩn là một trong những biện pháp mạnh mẽ mà cô cùng nhà trường luôn nỗ lực, dưới sự trợ lực từ Lifebuoy.



Mùa tựu trường trên khắp cả nước đã diễn ra một cách an toàn dưới sự nỗ lực, cố gắng của nhiều tập thể, nhiều ban ngành, và một phần, nhờ sự đồng hành của Lifebuoy và Unilever Việt Nam. Nhìn những ánh mắt ngây thơ và đầy háo hức của con trẻ, bao nhiêu sự vất vả nỗ lực ấy cũng đều được đền đáp xứng đáng. Một lần nữa, bởi "hiền tài là nguyên khí quốc gia", vậy nên, bảo vệ những "nguyên khí quốc gia" ấy được an toàn khi đến trường không chỉ là trách nhiệm của mỗi phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mà còn là trách nhiệm chung của cộng đồng, của nhãn hàng Lifebuoy với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khoẻ mạnh hơn". Và, "Sạch khuẩn đến trường" không chỉ là loạt chương trình nhằm đảm bảo sự an toàn của trẻ khi được đến trường, mà hơn cả, là sự san sẻ, sự tiếp sức để ngay cả những em học sinh bị tổn thương nặng nề vì dịch bệnh trong những năm qua được đủ đầy hơn khi đến trường, để chẳng em bé nào bị bỏ lại sau đại dịch, để nuôi dưỡng, ấp ôm và bảo bọc cho sự an toàn của triệu trẻ em Việt Nam.