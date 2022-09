Dầu ăn mở nắp sẽ để được bao lâu? Nhiều người dùng dầu hết hạn mà không nhận ra

Nhiều người có thói quen mua dầu ăn theo chai lớn mà không để ý tới hạn sử dụng của chúng.

Dầu ăn là nguyên liệu không thể thiếu khi chế biến các món ăn. Các gia đình thường có thói quen mua dầu ăn theo thùng hoặc chai dầu cỡ lớn để tiết kiệm hơn.

Thế nhưng dầu ăn cũng có hạn sử dụng như các thực phẩm khác. Hạn sử dụng in trên bao bì của các loại dầu thực vật vào khoảng 18 - 24 tháng. Sau khi đã mở nắp, hạn sử dụng dầu ăn bị rút ngắn. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, thời gian tiêu thụ tốt nhất của dầu sau khi mở nắp là trong vòng 3 tháng.

Theo Insider, dầu ăn hết hạn không thực sự khiến bạn bị bệnh hay nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ có mùi hôi, vị chua, làm hỏng hương vị của món ăn.

Trong trường hợp không may mắn, dầu ăn hết hạn có thể trở thành môi trường sản sinh nấm mốc, ăn vào dẫn tới ngộ độc nấm mốc với các biểu hiện chóng mặt, ói mửa hết sức nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Một sai lầm nữa trong việc bảo quản dầu ăn là đựng trong bình thủy tinh trong suốt.

Loại bình này có thể rất sang trọng và phù hợp với căn bếp nhưng việc để ánh sáng tiếp xúc thẳng với dầu lại khiến dầu ăn nhanh hỏng hơn. Bạn nên lựa chọn một chiếc bình, chai có màu hoặc mờ đục để dựng dầu.

Khi dầu ăn có dấu hiệu chuyển màu và hương vị kỳ lạ, đừng ngần ngại vứt bỏ chúng và mua chai dầu mới. Hãy ghi nhớ một câu nói thú vị trong ngành thực phẩm: "Nếu cảm thấy nghi ngờ, cứ bỏ nó đi" (When in doubt, throw it out).