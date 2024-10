Đạt Villa, Vlog 1977... và rất nhiều người Việt đã sẵn sàng thử nghiệm Lotus Chat - Ứng dụng 100% "made in Việt Nam"

Cuối cùng thì sau bao ngày mong mỏi, một ứng dụng chat "made in Việt Nam" đã chính thức được trình làng. Sự kiện ra mắt ứng dụng Lotus Chat - sản phẩm do đội ngũ 100% người Việt sản xuất và được phát triển bởi Công ty cổ phần VCCorp đã được diễn ra và thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Không chỉ những người yêu công nghệ mà tất cả mọi người hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng dành rất nhiều sự quan tâm đến ứng dụng "made in Việt Nam" đặc biệt này.

Đạt Villa và vợ - Vidhia.

Đạt Villa và vợ đã có mặt từ rất sớm để dõi theo sự kiện ra mắt ứng dụng Lotus Chat. Là một trong những người làm việc cũng như sử dụng mạng thường xuyên, Đạt Villa rất mong mỏi được thử nghiệm ứng dụng chat do 100% người Việt sản xuất.

"Là một người dùng mạng xã hội, nhưng nhiều khi tôi không thật sự tin tưởng vào những ứng dụng xuất hiện trên mạng, một phần vì không rõ nguồn gốc xuất xứ của ứng dụng, một phần không muốn trở thành mục tiên bị hack thông tin. Khi biết Lotus Chat có chức năng bảo mật thông tin toàn diện cho người dùng, tôi cũng muốn dùng thử ngay lập tức" - Đạt Villa chia sẻ.

Tạo tiếng vang trong nhiều năm qua với những clip lấy chủ đề từ các tác phẩm văn học cũ, 1977 Vlog có xuất phát điểm là những người trẻ đam mê nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Chính vì vậy mà khi biết tin Lotus Chat do 100% đội ngũ người Việt sản xuất, cả nhóm đều rất mong chờ ứng dụng này.

Hai anh em Nguyễn Trung Anh và Nguyễn Việt Anh của 1977 Vlog.

"Trước mắt có thể có rất nhiều thách thức, nhưng khi đã là một sản phẩm của Việt Nam thì mình tin rằng Lotus Chat sẽ nhận được sự ủng hộ hết lòng của giới trẻ Việt nói riêng, cũng như của tất cả người dân Việt Nam nói chung. Và một ứng dụng mang bản sắc, phong cách của người Việt, chắc hẳn sẽ rất đặc biệt so với những ứng dụng của các nước khác. Đó cũng là điều mình đang mong chờ" - 1977 Vlog chia sẻ.

Không chỉ là một KOL, TikToker, Vương Khánh còn là một diễn viên trẻ với nhiều hoạt động nổi bật trên mạng xã hội, tuy nhiên anh chàng TikToker này cũng chia sẻ, bản thân hoạt động độc lập và không có quả lý hỗ trợ. Ngay tại sự kiện, Vương Khánh đã thử tính năng Lota - cung cấp cho người dùng một trợ lý nhắc lịch với chức năng nhắc lịch họp, nhắc deadline... và anh thực sự ngạc nhiên với khả năng ghi nhớ và tính kỷ luật trong giờ giấc của tính năng này.

KOL/TikToker Vương Khánh

"Mình không có trợ lý nên thường xuyên bị xoay vòng với các lịch trình, đôi khi còn bị quên lịch, gây ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Vừa rồi mình có thử tính năng Lota, thử đặt lịch để Lota nhắc giờ họp, nhắc deadline, và khá bất ngờ, vào đúng giờ hẹn Lota gửi thông báo nhắc, không khác gì quản lý lịch trình của mình vậy. Với tính năng này của Lotus, chắc chắn không chỉ riêng mình, mà rất nhiều người sẽ yên tâm hơn khi sắp xếp công việc cũng như ghi nhớ các lịch hẹn của bản thân" - Vương Khánh chia sẻ.

Huy NL - Nguyễn Lạc Huy (Nhà sáng lập mạng truyền thông Schannel)

Huy NL chia sẻ: "Mình cũng tham gia nhiều MXH, đôi khi sự cần sự tranh luận một tí. Và nhờ tính năng bí danh thì mình có thể ẩn danh được. Mình hi vọng Lotus Chat có thêm nhiều group cộng đồng để mọi người chia sẻ ý kiến, sử dụng tính năng bí danh để đưa ra những ý kiến mà nhiều người không dám dùng nick thật để chia sẻ".

Huy NL tiết lộ team Schannel đã sử dụng Lotus Chat được một tháng qua. Và anh khẳng định: Các tính năng trong Lotus Chat sử dụng trong công việc thì tốt hơn hẳn các app khác. Điển hình như việc ghi âm cuộc gọi lại.

Ông Nguyễn Thế Tân chia sẻ về 4 trụ cột của Lotus Chat: An toàn trên mạng - Bảo vệ chủ động - Phục vụ công việc tốt hơn - Luôn sẵn sàng.

Ứng dụng Lotus Chat khẳng định nỗ lực của VCCorp trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ sáng tạo, mang đến những sản phẩm chất lượng trên thị trường Việt Nam. Các tính năng của Lotus Chat hướng đến đề cao an toàn cho người dùng và giúp phục vụ tốt hơn trong công việc. Sự ra đời của Lotus Chat hứa hẹn sẽ tăng thêm sự cạnh tranh và mang đến lựa chọn đa dạng hơn cho người dùng.