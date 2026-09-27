Đặt thùng rác ở đâu trong nhà để không "chặn" tài lộc? Vị trí nhiều gia đình hay để sai

Thùng rác là vật dụng nhỏ nhưng vị trí đặt lại được nhiều quan niệm phong thủy chú ý, đặc biệt ở những khu vực được xem là nơi đón và giữ khí trong nhà.

Nhà nào cũng cần thùng rác, nhưng vì muốn tiện tay, nhiều gia đình thường đặt chúng ngay cạnh cửa ra vào, giữa lối đi hoặc tại bất kỳ góc trống nào.

Xét về sinh hoạt, vị trí này ảnh hưởng tới mùi, vệ sinh và mỹ quan. Còn trong quan niệm phong thủy, thùng rác tượng trưng cho những thứ cần được loại bỏ nên thường được khuyên đặt kín đáo, tránh một số khu vực được coi là quan trọng đối với dòng khí và tài lộc.

Thùng rác đặt ngay cửa chính có nên không?

Đây là một trong những vị trí thường được nhắc đến nhiều nhất.

Theo Gia đình & Xã hội, trong quan niệm phong thủy, cửa chính được xem là nơi dòng khí đi vào ngôi nhà. Vì vậy, thùng rác, túi rác hoặc đồ cũ chất đống ngay trước cửa thường được cho là cản trở dòng khí và tạo cảm giác không thông thoáng.

Điều này cũng có lý do thực tế. Rác đặt ngay lối vào có thể tạo mùi khó chịu, ảnh hưởng mỹ quan và khiến ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà trở nên kém dễ chịu.

Nếu cần đưa rác ra ngoài chờ thu gom, gia đình nên hạn chế để quá lâu ngay trước cửa và chỉ đưa ra gần thời điểm thu gom nếu điều kiện cho phép.

Vị trí được xem là "góc tài lộc" cũng nên chú ý

Một số trường phái phong thủy sử dụng khái niệm "tài vị" hay "góc tài lộc". Gia đình & Xã hội dẫn quan niệm cho rằng khu vực này thường nằm ở góc chéo so với cửa ra vào và nên được giữ sáng, gọn gàng, tránh đồ đạc lộn xộn.

Livingetc cũng lưu ý "góc tiền tài" là khái niệm thuộc hệ thống niềm tin phong thủy, không phải phương pháp chắc chắn giúp cải thiện tài chính. Theo một cách xác định phổ biến bằng bản đồ Bát quái, khu vực này thường được tính từ cửa ra vào của không gian.

Vì thế, nếu gia đình áp dụng phong thủy, thùng rác thường không được ưu tiên đặt tại khu vực được xác định là tài vị. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần đặt thùng rác "sai chỗ" sẽ dẫn tới mất tiền hay giảm tài lộc.

Vậy thùng rác nên đặt ở đâu?

Vị trí phù hợp trước hết vẫn phải thuận tiện cho sinh hoạt nhưng không quá lộ ra giữa không gian chung.

Trong bếp, có thể đặt thùng rác ở vị trí kín đáo như dưới bồn rửa, trong khoang tủ chuyên dụng hoặc một góc dễ thu gom, miễn không cản lối và thuận tiện vệ sinh. Một số hướng dẫn phong thủy cũng ưu tiên việc giữ thùng rác khuất tầm nhìn và có nắp thay vì để rác lộ thiên giữa phòng.

Từ góc độ vệ sinh, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị rác trong nhà nên được chứa trong thùng bằng nhựa hoặc kim loại chắc chắn, có nắp kín, đồng thời thùng cần được vệ sinh thường xuyên và rác được đưa đi định kỳ. Điều này giúp hạn chế nguồn thức ăn có thể thu hút chuột và các loài gây hại.

Cambridge City Council cũng khuyến nghị thùng chứa rác thực phẩm trong bếp nên có nắp vừa khít, luôn đóng nắp và được đổ thường xuyên để hạn chế mùi cũng như ruồi.

Đừng chỉ quan tâm vị trí mà quên tình trạng của thùng rác

Một chiếc thùng đặt ở vị trí được cho là "đẹp" theo phong thủy nhưng luôn đầy tràn, bốc mùi hoặc không có nắp cũng không phải lựa chọn hợp lý.

Gia đình nên chọn dung tích phù hợp để rác không phải nằm trong nhà quá lâu, đặc biệt là thức ăn thừa. Thùng bị bẩn nên được rửa định kỳ, còn khu vực xung quanh cần giữ khô ráo và sạch sẽ.

Như vậy, nếu xét theo quan niệm phong thủy, hai khu vực thường được khuyên tránh đặt thùng rác là ngay cửa chính và vị trí được xác định là "góc tài lộc". Nhưng trong đời sống thực tế, nguyên tắc quan trọng hơn vẫn là đặt thùng ở nơi kín đáo, thuận tiện, có nắp và thường xuyên loại bỏ rác.

*Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Theo Livingetc; CDC; Cambridge City Council