Đắp mặt nạ đất sét 2 lần/ tuần sẽ giúp da mướt mát, lỗ chân lông nhỏ tí và mụn không có nơi trú chân

Da mặt rất dễ xuất hiện tình trạng lỗ chân lông to khi tuyến dầu bị bít tắc, tế bào chết nhiều hoặc vệ sinh da chưa sạch,... Càng để lỗ chân lông bị nở rộng thì càng tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Vậy nên, việc tìm sản phẩm phù hợp để hỗ trợ se khít lỗ chân lông luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chị em.

Da khỏe - đẹp sẽ giúp chị em nhân đôi tự tin ngay cả khi để mặt mộc.

Có thể nói, trong chu trình chăm da của những cô nàng gặp vấn đề về lỗ chân lông luôn có 1 item "chân ái", đó chính là mặt nạ đất sét. Lưu ý rằng em này không có tác dụng "đặc trị" tình trạng lỗ chân lông to mà chỉ là sản phẩm hỗ trợ. Chị em cần kết hợp với việc rửa mặt sạch - cấp ẩm - cấp nước đầy đủ thì da mặt mới sáng khỏe và dần dần thu nhỏ lỗ chân lông.

Để đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng mặt nạ đất sét, nàng cần tập trung thoa mặt nạ ở vùng chữ T (đặc biệt là 2 bên cánh mũi) và rửa sạch bằng nước ấm sau khi đắp.

Dưới đây là 5 sản phẩm mặt nạ đất sét nổi tiếng có tác dụng rõ rệt trong việc se khít lỗ chân lông, mời chị em cùng tham khảo!

1. Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque

Các sản phẩm đến từ thương hiệu Kiehl's rất được lòng hội mê làm đẹp, và mặt nạ đất sét của hãng cũng được nằm "chễm chệ" trong số đó. Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque có chứa Bentonite với tác dụng hút sạch dầu nhờn giúp da thông thoáng. Kết cấu của em này cực kỳ mềm mịn, dễ tán và mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu. Lành tính và không chứa cồn cũng là điểm cộng lớn của mặt nạ Kiehl's khi "ẻm" dễ dàng chiều lòng mọi loại da cả kể làn da nhạy cảm.

Sử dụng đều đặn mỗi tuần, nàng sẽ thấy da mặt được cải thiện rõ rệt vì mặt nạ Kiehl's có công dụng ổn áp trong việc làm sạch và giảm tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ đẩy nhanh quá trình làm khô nhân mụn, giúp da mặt nhanh chóng tạm biệt những cục mụn xấu xí. "Nhược điểm" của mặt nạ Kiehl's đó là giá thành khá đắt, nhưng chất lượng chắc chắn sẽ khiến chị em phải gật đầu ưng ý.

2. Re:p Bio Fresh Mask

Mặt nạ đất sét Re:p Bio Fresh Mask đến từ thương hiệu mỹ phẩm Re:p của Hàn Quốc, với thành phần chính gồm đất sét trắng Hawaii cùng phức hợp dưỡng chất thiên nhiên tốt cho da. Item này được đánh giá là có khả năng giảm sợi bã nhờn và se khít lỗ chân lông khá ổn áp. Chất mask mềm và có mùi thơm dễ chịu, chị em nên ưu tiên sử dụng vào buổi tối để tạo cảm giác thư giãn cho da mặt. Vì có cả công dụng làm dịu và hỗ trợ da sáng đều màu nên mặt nạ đất sét Re:p là sản phẩm phù hợp, nên có mặt trong chu trình chăm da sáng khỏe của chị em.

Hiện tại hãng có 3 sản phẩm với công dụng khác nhau: Đất sét hoa hồng dưỡng sáng da; đất sét hương thảo giúp se khít lỗ chân lông và đất sét hoa cúc dành cho da nhạy cảm. Tùy vào tình trạng cũng như hiệu quả mong muốn mà chị em có thể lựa được sản phẩm phù hợp với làn da của mình.

3. Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 2X

Muốn tìm mặt nạ đất sét lành tính với giá hợp lý thì chị em nên quẹo lựa để tham khảo sản phẩm của Innisfree. Với chiết xuất đá tro núi lửa, em này có khả năng hút bã nhờn và các tạp chất để làm sạch lỗ chân lông. Điểm cộng tiếp theo đó là lành tính, khi rửa mặt không hề làm da bị khô căng. Do thành phần có chứa AHA và BHA nên Super Volcanic Pore Clay Mask 2X còn có khả năng tẩy da chết nhẹ nhàng.

Mặt nạ vẫn chứa những chiết xuất quen thuộc của Innisfree như hoa lan và Lactic Acid nên "góp công" không nhỏ trong việc chống oxy hóa, giữ gìn làn da tươi trẻ căng mịn. Chất kem đặc mịn dễ tán, phù hợp với mọi loại da, không gây châm chích hay ngứa rát nên những chị em da nhạy cảm có thể yên tâm trải nghiệm sản phẩm ngon-bổ-rẻ này.

4. Some By Mi Super Matcha Pore Clean Clay Mask

Some by mi Super Match là mặt nạ đất sét có công dụng làm sạch mà không khiến da mặt bị khô căng. Thành phần chủ đạo gồm đất sét trắng Kaolin, kết hợp cùng BHA giúp tăng khả năng đẩy mụn và làm sạch sâu lỗ chân lông. Khi đắp mặt nạ, chị em sẽ cảm nhận được sự the mát sảng khoái nhờ bảng thành phần có chứa chiết xuất lá bạc hà. Kể cả khi rửa đi lớp mặt nạ thì làn da của nàng vẫn cực kỳ mướt mịn và căng khỏe.

Có thể nói mặt nạ Super Matcha là sản phẩm phù hợp với mọi loại da, hỗ trợ tốt trong việc kiểm soát dầu thừa, giảm mụn đầu đen và thu nhỏ lỗ chân lông. Bên cạnh đó, em này còn cung cấp độ ẩm và ngăn ngừa lão hóa, kiên trì sử dụng chắc chắn nàng sẽ có cơ hội sở hữu làn da tươi sáng mịn màng.

5. Dreamworks I'm The Real Shrek Pack

Dòng mặt nạ đất sét Dreamworks I’m The Real Shrek Pack có chứa đất sét xanh từ Pháp, bạc hà và bột lá neem có hiệu quả tốt trong việc hút dầu thừa và giảm thiểu các loại mụn như mụn đầu đen, mụn cám và mụn ẩn. Chất sệt, dễ tán và không làm da bị khô là những đặc trưng của sản phẩm này. Bên cạnh đó, nhờ có hạt scrub nên mặt nạ Shrek Pack cũng hỗ trợ lấy đi lớp da chết để làm sạch mặt hiệu quả.

Một lưu ý quan trọng cho chị em đó là item này không thân thiện với da nhạy cảm, đặc biệt là những làn da dễ kích ứng với cồn và hương liệu thì càng nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng. Ngược lại, đây sẽ là một trong những sản phẩm lý tưởng dành cho những ai đang gặp tình trạng nhiều mụn và lỗ chân lông to. Đảm bảo khi dùng hết 1 lọ nàng sẽ thấy da mặt được cải thiện đáng kể.