Đào, quất Tết giảm giá 50% vẫn vắng khách mua, tiểu thương lo lỗ nặng

Đêm 26/1 (27 tháng chạp), trong cái giá lạnh của những ngày cận Tết Nguyên đán, người buôn cây cảnh, hoa Tết tại khu vực đường Tam Trinh, Nguyễn Xiển (Hà Nội) tiếp tục ăm cơm hộp, đốt lửa sởi ấm, thấp thỏm thức xuyên đêm kỳ vọng đẩy được hàng.

Tuy nhiên, lượng người vào xem cây đã rất ít, người chốt mua càng thêm hiếm.

Đêm 26/1, số lượng đào còn nhiều nhưng người vào xem rất thưa vắng.

Vừa may mắn bán được một cây mai trị giá 1,1 triệu đồng, anh Trần Văn Hạnh (tiểu thương kinh doanh mai tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai) cho biết, năm nay anh nhập 400 cây mai Bình Định. Tổng vốn đầu tư gồm tiền cây, công vận chuyển, thuê điểm bán hàng, điện, nhân công là 520 triệu đồng.

Tuy nhiên, hơn tuần qua, việc buôn bán rất chậm, trung bình mỗi ngày anh Hạnh cũng chỉ bán được khoảng 5-6 cây, tống số tiền thu về chưa đầy 200 triệu đồng.

“Đến tối 26/1 (27 Tết), tôi vẫn còn hơn 200 cây mà chưa thể nào bán được. Hai hôm nay, thời tiết lạnh, người dân các tỉnh đã về quê chuẩn bị đón Tết hết, lượng người đi lại càng thêm vắng. Để đẩy hàng, tôi đã hạ giá bán hơn 40% so với 2 ngày trước nhưng cũng không có người mua.

Chiều và sáng mai, tôi tiếp tục hạ giá để bán hàng, gỡ được đồng nào hay đồng đấy. Nếu không bán được tôi cũng đành chấp nhận thua lỗ, thu gom để trả mặt bằng về quê ở Thanh Hoá đón Tết”, anh Hạnh nói.

Anh Hạnh đã giảm giá mai gần 40% so với hai ngày trước đó nhưng rất ít người mua.

Nhìn lượng khách thưa thớt, anh Cao Đăng Phú (tiểu thương bán quất tại đường Nguyễn Xiển) không giấu được sự lo lắng. Các chậu quất dù được giảm giá từ hơn 1 triệu đồng xuống chỉ còn 500 - 700 nghìn đồng nhưng rất ít người mua.

“Tôi đã dự đoán sức mua năm nay không mạnh vì tình hình kinh tế khó khăn nên chỉ nhập hơn 300 cây, giảm 50% so với vụ buôn năm ngoái. Tuy nhiên, lượng người mua hàng quá ít càng khiến những người buôn bán như chúng tôi thấy lo lắng, sốt ruột. Nay đã là ngày 28 Tết rồi, chỉ còn sáng mai nữa thôi nên tôi tiếp tục giảm giá để đẩy hàng, giảm phần thua lỗ" , anh Phú bày tỏ.

Cây quất thế cả chậu được bán 2,5 triệu đồng cách đây 2 ngày, nay giảm xuống còn 1,2 triệu nhưng cũng không có người mua.

Theo các tiểu thương, do ảnh hưởng của bão Yagi (bão số 3), nhiều diện tích đào, quất chết do ngập lụt. Vì thế tiểu thương phải nhập đào, quất với giá tăng hơn từ 20-30% so với năm ngoái. Thế nhưng, giá bán cây, hoa Tết lại rẻ hơn do kinh tế khó khăn, người dân cắt giảm chi tiêu.

Thời tiết Hà Nội 2 ngày nay rét đậm nhưng các tiểu thương vẫn cố túc trực với hy vọng bán được hàng. Để đối phó với giá rét, họ phải mua thêm chăn, mua củi đốt lửa sởi ấm.

Các tiểu thương ăn cơm hộp, căng bạt, đốt lửa sưởi ấm chờ khách tới mua cây.

Các tiểu thương ngồi chờ đợi suốt nhiều giờ nhưng lác đác chỉ vài khách ghé qua, khiến không gian vốn rộn ràng của Tết bỗng trở nên im ắng.

Chị Phùng Thị Hằng (tiểu thương bán đào trên đường Lê Văn Lương) chia sẻ năm nay chị nhập 150 cành đào, nhưng đến giờ chỉ bán được vài chục cành, chủ yếu là mối quen hoặc người kinh doanh mua về bày tại cửa hàng.

Năm nay kinh tế khó khăn, sức mua thấp, mặc dù hoa, cây cảnh Tết đa dạng, giá cả phải chăng nhưng tiêu thụ chậm nên chị và nhiều tiểu thương khác đang rất lo lắng.

Kinh doanh khó khăn, nhiều tiểu thương cho biết có thể sẽ không kinh doanh mai, đào vào năm sau.

Các loại hoa lan cũng còn nhiều khiến nhiều tiểu thương lo lắng.

"Mấy năm gần đây bán hoa Tết ế lắm. Tình hình cứ như thế này thì năm nay tôi lỗ nặng, coi như mất Tết. Năm sau sẽ không dám mạo hiểm kinh doanh hoa Tết nữa", chị Hằng than thở.

Những cành đào huyền những ngày đầu được chị Hằng bán với giá khoảng 1,5-3 triệu đồng thì hôm nay giảm mạnh chỉ còn 700 - 900 nghìn đồng nhưng vẫn chỉ có lác đác vài khách tới ngó nghiêng hỏi giá rồi lại rời đi.