Dạo một vòng local brand Việt, ngắm loạt mẫu váy đỏ vừa nổi vừa sang: Nàng không sắm diện Tết thì thật phí

Nếu vẫn còn vấn vương chi tiết ruy băng - hot trend đình đám của năm qua thì nàng không thể bỏ qua mẫu đầm đỏ cúp ngực đính nơ siêu điệu đà của local brand CARA CLUB. Đầm có dáng chữ A, phần eo được chiết nhẹ giúp tôn dáng hoàn hảo. Hấp dẫn hơn cả là em váy này đang được sale đến 25% trên gian hàng Shopee Mall của brand tại Shopee. Chị em mau tranh thủ dịp này mà "chốt đơn", chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm kha khá hầu bao đó.

Mẫu đầm đỏ đến từ Bonitarosabelle gây ấn tượng bởi họa tiết hoa văn đỏ bắt mắt và rực rỡ. Thiết kế dáng suông này có khả năng che các khuyết điểm như eo thô hay bắp tay to một cách khéo léo. Chất dạ tweed càng làm tôn lên nét sang chảnh cho cả set đồ.

Goût De Jun là brand quen thuộc với hội sành mặc và được rất nhiều chị em yêu thích. Mình đã tìm thấy một mẫu đầm đỏ diện Tết "đẹp" từ thiết kế đến giá thành để các nàng có thể tham khảo đây. Thiết kế này phù hợp với các cô gái theo đuổi style bánh bèo, dễ thương. Chi tiết tay phồng và dáng bí phần đuôi váy càng làm tôn lên nét điệu đà, nữ tính cho chị em. Với mức giá chỉ hơn 400k thì đây là một lựa chọn quá lý tưởng để nàng sắm diện Tết này.

Mẫu áo tweed với những sợi vải đỏ lấp lánh siêu xinh mix viền cổ nhung này là một trong những "best seller" của The Musee. Phần áo chiết eo nhẹ tạo cảm giác thon gọn khi diện lên. Dáng áo dài có thể mặc như váy cực kỳ xinh xắn luôn. Em này có giá chỉ 490k. Nàng mà ưng thì nhanh tay sắm liền kẻo lúc brand "sold out" lại tiếc đó.

Nếu mê style quyến rũ, nàng ngắm ngay mẫu đầm body vừa được Rechic cho ra mắt dịp Tết này. Chất liệu vải thun cát mềm mịn ôm sát body giúp tôn lên những đường nét đẹp nhất trên cơ thể người diện. Đường vải trắng từ phần ngực kéo dài xuống thân váy tạo điểm nhấn và khiến chiếc đầm trở nên nổi bật hơn. Giá bán của em này là 845k.