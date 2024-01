Gọi Han So Hee là "người chơi hệ local brand": Thích cái cách cô ấy giúp nhãn hàng "thơm lây" nhờ tài cân đồ đỉnh

Cái tên Han So Hee ngày càng được yêu thích và có sức ảnh hưởng không chỉ ở thị trường Hàn Quốc mà phủ sóng toàn cầu. Với lợi thế từ visual xinh đẹp đến style cuốn hút, Han So Hee nghiễm nhiên trở thành "sách mẫu" mặc đẹp được giới trẻ ưa chuộng và học tập theo.

Điều đáng nói là, Han So Hee không chỉ tiếp xúc với các nhãn hàng thời trang xa xỉ mà cô còn ưu ái diện đồ của local brand. Nhiều thương hiệu đã trở nên phổ biến chỉ sau 1 đêm, ngay khi "lọt mắt xanh" của Han So Hee. Và dưới đây là 6 cái tên đã chiếm được tình cảm của cô nàng. Bạn có thể tham khảo và mua sắm theo cực dễ.

1. Local brand HYEIN SEO

HYEIN SEO rất nhanh chóng đã trở nên phổ biến với giới trẻ Hàn Quốc nhờ phong cách thời trang chất chơi, độc đáo và ấn tượng. Những thiết kế của Hyein Seo mang thiên hướng gợi cảm, tôn vinh vẻ đẹp cơ thể đặc biệt là nữ giới. Thay đổi hoàn toàn khái niệm trang phục truyền thống khá kín đáo tại Hàn Quốc. Brand này rất phù hợp với những cô gái theo đuổi style "cool girl", vừa cá tính lại vừa quyến rũ.

Han So Hee từng diện đồ của HYEIN SEO trên đường phố châu Âu và ghi điểm sành điệu tuyệt đối.

NewJean cũng là "khách hàng" thân thiết của HYEIN SEO

Tham khảo nơi mua:

2. Local brand JADED LONDON

JADED LONDON là cái tên quen thuộc với những người yêu thích thời trang ở US-UK. Thương hiệu này trở nên nổi tiếng trong vòng hai năm trở lại đây với đủ loại phong cách, dù là retro, basic hay sport... Các thiết kế của brand này hoàn toàn phù hợp với phong cách và thẩm mỹ phổ biến hiện nay. Chỉ cần diện đồ JADED LONDON là bạn có thể biến đổi thành một cô gái hiện đại, trendy và phóng khoáng.

Chiếc áo dệt kim Mercer Knit mà Han So Hee mặc trong MV "Seven" (Jungkook) có tông màu cổ điển và thiết kế táo bạo đã cháy hàng ngay khi vừa ra mắt.

Tham khảo nơi mua:

3. Local brand: Pain or Pleasure

Không chỉ được Han So Hee yêu thích, Pain or Pleasure được rất nhiều idol nữ tại Hàn yêu thích. Style mà brand theo đuổi đó là sự nữ tính, mềm mại và không ngại tôn vinh những đường nét xinh đẹp trên cơ thể phái nữ.

Áo dây cổ yếm Han So Hee diện đã liên tục được netizen Hàn lùng mua. Thiết kế basic này đã phác thảo hoàn hảo những đường nét của vai, cổ và xương đòn thanh tú của người diện





Rất nhiều cái tên nổi tiếng khác như Rosé. Jang Won Young, TaeYeon, YuQi... đã diện đồ của Pain or Pleasure

Tham khảo nơi mua:



4. Local brand: Come Out and Play

Come Out and Play là brand Hàn có phong cách tối giản và thời thượng. Các thiết kế ở đây chủ yếu sử dụng gam màu basic như đen, xám, trắng... Brand này có giá bán khá hợp lý và vừa túi tiền. Một chiếc áo sơ mi trung bình có giá khoảng 500-800k.

Tủ đồ của Han So Hee có đến 2 thiết kế của Come Out and Play: Kiểu dáng đơn giản, nữ tính, rất phù hợp với xu hướng gần đây

Tham khảo nơi mua:



5. Local brand OPEN YY

Một trong những thương hiệu được giới trẻ Hàn Quốc và giới K-POP yêu thích hiện nay, không thể không nhắc đến OPEN YY. Local brand này gây ấn tượng với những thiết kế đậm dấu ấn riêng và có thể gói gọn trong 1 từ: Chất!

Giữa một rừng style bánh bèo, hường phấn của xứ Hàn, OPEN YY có thể nói là "làn gió mới" khiến hội sành điệu ở đây mê tít. Brand cũng cực chăm làm mới mình và liên tục tung ra các BST hấp dẫn.

Những chiếc áo khoác trong tủ đồ của Han So Hee đều đến từ brand OPEN YY

Tham khảo nơi mua:



6. Local brand YUSE

Phong cách của YUSE thực sự "cool ngầu", mang lại cảm giác hút mắt từ màu sắc, chất liệu đến kiểu dáng. Năm vừa qua, với sự trỗi dậy của phong cách Y2K thì YUSE liên tục cho ra mắt những thiết kế mang đậm dấu ấn của phong cách này. Nhờ thế mà tên tuổi brand cũng trở nên phổ biến hơn.

Sự lựa chọn đầu tiên của Han So Hee với brand này chính là chiếc áo in xuyên thấu. Cô đã diện nó trong MV "Seven" kết hợp với Jungkook. Thiết kế độc đáo và sexy này đã cháy hàng ngay tức thì

Mẫu áo được Han So Hee diện

Tham khảo nơi mua: