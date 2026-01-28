Đào mini đổ bộ Sài thành, giá rẻ đến bất ngờ

"Tôi rất thích cắm bình hoa mận Tây Bắc trong nhà. Chỉ cần cắm nước là hoa nở rộ trắng nguyên cành, hương thoang thoảng rất dễ chịu. Các năm trước, đây là hàng hiếm chỉ có mỗi dịp Tết nhưng năm nay hầu hết các tiệm hoa đều nhập mận Tây Bắc về phục vụ người chơi hoa, giá mềm và dễ mua" - chị Lý (ngụ phường Gia Định) bộc bạch.