Đào mini đổ bộ Sài thành, giá rẻ đến bất ngờ

Đào mini về nhiều tại chợ Hồ Thị Kỷ (TPHCM), giá từ 200.000 đồng/cành
Ngày 27/1, tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TPHCM), nhiều cửa hàng kinh doanh hoa tươi đã bắt đầu nhập đào Nhật Tân "mini", đào rừng Tây Bắc phục vụ người mua chơi Tết sớm
Thời tiết TPHCM những ngày qua nắng nóng vào ban ngày nên nhiều cành đào đã bung nụ trĩu cành. Sắc đào mang theo không khí Tết miền Bắc xuống phương Nam khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại ngắm nghía
Theo các tiểu thương, thời điểm này đào mini mới về lai rai với số lượng chưa nhiều. Tuy nhiên, giá thành lại khá mềm, như đào cành từ 70 - 90 cm có giá từ 300.000 - 600.000 đồng/cành, đào huyền (dáng nằm ngang) giá khoảng 1,2 triệu đồng.
Theo tiểu thương, giá đào mini năm nay "mềm" hơn so với mọi năm ngay từ đầu mùa. Dù trước đó nhiều địa phương trồng đào ở miền Bắc bị ảnh hưởng bởi mưa bão nhưng đào vẫn ra hoa đúng thời điểm.
Không chỉ có đào, những loại hoa chơi Tết khác như mận Tây Bắc, tuyết mai cũng có giá rất mềm. Như tuyết mai chỉ 80.000 đồng/bó, mận Tây Bắc giá 180.000 đồng/10 cành.
"Tôi rất thích cắm bình hoa mận Tây Bắc trong nhà. Chỉ cần cắm nước là hoa nở rộ trắng nguyên cành, hương thoang thoảng rất dễ chịu. Các năm trước, đây là hàng hiếm chỉ có mỗi dịp Tết nhưng năm nay hầu hết các tiệm hoa đều nhập mận Tây Bắc về phục vụ người chơi hoa, giá mềm và dễ mua" - chị Lý (ngụ phường Gia Định) bộc bạch.
Nhiều khách đến chợ hoa Tết sớm để chọn được những cành hoa đẹp nhất
Ông Thanh, chủ shop hoa trên đường Hùng Vương (TPHCM) nói, năm nay đào nhập về TPHCM bằng đường bay lẫn container rất dồi dào nhưng sức mua giảm mạnh 20-30%. Khách chủ yếu chuộng các cành đào mini hay huyền nhỡ, giá chỉ 600.000 đồng đổ lại. Có lẽ do họ muốn sắm Tết tiết kiệm.
Theo ghi nhận, hiện sức mua hoa Tết chưa tăng đột biến, nhiều tiểu thương thiện chí bán giá mềm để khách mua trang trí nhà cửa, văn phòng công ty. Một số nơi còn niêm yết giá rõ ràng cho khách chọn lựa. Dự kiến khoảng vài ngày nữa, đào phía Bắc về thành phố còn nhiều hơn
Những loài hoa độc lạ chờ người mua về chơi Tết