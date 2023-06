Dany Nguyễn: Cảm hứng sáng tạo từ không gian sống đậm chất nghệ thuật

Nguồn cảm hứng bất tận

Dany Nguyễn là giám đốc sáng tạo tài năng, đứng sau hàng loạt bộ ảnh và dự án lớn của các nhãn hàng. Đặc thù công việc đòi hỏi anh phải liên tục cho ra đời những ý tưởng sáng tạo đặc sắc, có khả năng lan tỏa cũng như giá trị nghệ thuật, giá trị thương mại cho khách hàng. Tự nhận mình là người hướng ngoại nên anh dành phần lớn thời gian để tìm kiếm ý tưởng thông qua những chuyến du lịch hay các trải nghiệm khắp thành phố cùng bạn bè.

Không gian sống đậm chất nghệ thuật của Giám đốc sáng tạo Dany Nguyễn

Tuy nhiên ngay cả khi ở nhà, Dany Nguyễn cũng biết cách làm mới cảm xúc và bồi dưỡng tâm hồn theo cách rất riêng. Đó chính là ngắm tranh và thưởng lãm các tác phẩm hội họa nổi tiếng trên chính chiếc TV The Frame ở phòng khách. Điểm đặc sắc của thiết bị này chính là khi bật lên là TV QLED, khi tắt đi lại hóa khung tranh thay vì một màn hình đen đơn điệu như TV thông thường. Sở hữu một bộ sưu tập lên đến 2.100 tác phẩm hội họa được số hóa ở tiêu chuẩn 4K sắc nét, TV The Frame cho phép Dany Nguyễn có thể tùy ý trang trí phòng khách của mình theo cảm xúc chỉ với vài thao tác đơn giản.

TV Samsung The Frame là bí quyết khơi nguồn cảm hứng sáng tạo của Dany Nguyễn

Nhờ những tác phẩm nghệ thuật này mà những phút giây ở nhà của Dany Nguyễn luôn đầy màu sắc và tràn ngập cảm hứng sáng tạo. Anh chia sẻ: "Kho tranh đồ sộ của TV The Frame là nguồn cảm hứng bất tận khiến việc ở nhà cả ngày của mình không hề nhàm chán, từ sáng tới tối lúc nào cũng "nghệ". Sáng tưới cây thấy tươi xanh hơn, trưa làm việc thì mở cả thư viện tranh ra làm nguồn tham khảo, chiều rảnh rảnh nghe nhạc ngắm tranh, tối chơi board game cùng bạn cũng không quên đổi tranh để thêm hứng thú".

Thậm chí trong các bộ ảnh đời thường được giám đốc sáng tạo trẻ này chia sẻ trên trang cá nhân, không khó nhận ra TV The Frame đóng vai trò như một điểm nhấn ấn tượng. Người xem bị lôi cuốn bởi không gian sống nghệ thuật của anh, cách anh trải nghiệm cuộc sống với đầy chất an yên. TV từ một thiết bị công nghệ tưởng như khô cứng nay cũng trở nên vô cùng sống động và có hồn.

Cách Dany Nguyễn "cân" mọi ý tưởng

Những người làm sáng tạo hoặc đơn giản là yêu thích nghệ thuật có thể tham khảo cách làm mới cảm xúc mỗi ngày như Dany Nguyễn. Một chiếc TV The Frame đặt trong phòng khách không chỉ mang đến những nội dung giải trí hấp dẫn mà còn là điểm nhấn nâng tầm phong cách sống.

Với việc chia 2.100 tác phẩm trên Art Store thành nhiều chủ đề khác nhau như Góc cạnh và Hình thái (Sharp and Form), Ngày đầu hạ (The First Day of Summer), Đặt chân vào hoang vu (Into The Wild)… TV The Frame cho phép người dùng có thể tùy ý thay đổi tranh theo cảm xúc. Bạn có thể đổi một bức tranh núi rừng thơ mộng để nuông chiều bản thân sau một ngày làm việc mệt nhọc hoặc một bức tranh biển khơi trong ngày hè oi bức để làm dịu mát tâm hồn.

Nuông chiều bản thân sau một ngày làm việc mệt nhọc với các tác phẩm hội họa trên TV The Frame.

Bạn cũng có thể trưng bày tranh theo nội thất hoặc những ngày lễ đặc biệt. Giáng Sinh đến thì trưng tranh lò sưởi, rừng thông, Tết về thì đổi tranh hoa lá mùa xuân... Nhờ sở hữu tấm nền OLED chất lượng cao, có khả năng hiển thị 100% dải màu sRGB, TV The Frame sẽ tái hiện trọn vẹn từng gam màu sống động, khiến mỗi thành viên trong gia đình cảm nhận trọn vẹn tinh thần của ngày lễ hay tiết trời.

Việc đổi tranh theo từng hoạt động trong ngày như Dany Nguyễn cũng là gợi ý hết sức tuyệt vời. Chọn một bức tranh mang nét đẹp lao động, sau đó bật lên những giai điệu đầy hứng khởi và bắt tay vào việc dọn nhà, bạn sẽ thấy tràn đầy năng lượng.

Trưng tranh mới, bật nhạc để lấy cảm hứng cho một ngày làm việc hăng say

Ngoài việc tạo điểm nhấn cho không gian sống, TV The Frame cũng có thể trở thành cầu nối giữa các thành viên trong gia đình. Cha mẹ trò chuyện, giới thiệu cùng các con về những tuyệt tác nghệ thuật như Mona Lisa của danh họa Leonardo Da Vinci, The Starry Night của Vincent van Gogh... ngay trong nhà mình. Đây cũng là một phương pháp nuôi dưỡng tâm hồn và khiếu thẩm mỹ cho thế hệ tương lai ngay từ sớm.

Câu chuyện khơi nguồn sáng tạo từ TV The Frame của giám đốc sáng tạo Dany Nguyễn cũng như nhiều người yêu nghệ thuật khác đã cho thấy tính ứng dụng về nhiều mặt của công nghệ trong đời sống hiện đại. Tận dụng tốt các thiết bị này sẽ giúp căn nhà và cuộc sống của mỗi người luôn nhiều màu sắc và ngập tràn cảm hứng tích cực mỗi ngày.