Từng có 7 năm làm công nhân vệ sinh môi trường, chỉ dám ăn món yêu thích vào ngày nhận lương, người đàn ông sinh năm 1989 nay là nhân vật nổi tiếng cả nước.

Ngày 18/11/2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam công bố thông tin về khoản đóng góp 1 tỷ đồng từ một nghệ sĩ nổi tiếng cùng ê-kíp. Đáng chú ý, người thực hiện giao dịch từng có nhiều năm làm công nhân vệ sinh môi trường tại Hạ Long (Quảng Ninh), trước khi trở thành gương mặt quen thuộc với hàng triệu khán giả Việt Nam.

Nhân vật được nhắc đến chính là rapper Đen Vâu, tên thật Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989. Khoản tiền vừa chuyển đến Quỹ được tạo nên từ doanh thu ca khúc Nấu ăn cho em, sản phẩm âm nhạc phát hành hơn 3 năm trước.

Chuyển 1 tỷ đồng đến quỹ công lập, công khai doanh thu từng khoản

Theo thông tin từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ngày 18/11, Đen Vâu cùng ê-kíp đã chuyển 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Quỹ đồng thời gửi lời tri ân nam nghệ sĩ, ê-kíp và đông đảo khán giả đã chung tay đóng góp thông qua việc nghe, chia sẻ và sử dụng ca khúc Nấu ăn cho em.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế từ ngày 1/3/2025. Theo thông tin từ Bộ Y tế, Quỹ có chức năng vận động, tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện và thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ em thuộc các nhóm được ưu tiên.

Cùng ngày, trên trang cá nhân, Đen Vâu cũng công khai chi tiết doanh thu ca khúc Nấu ăn cho em. Theo đó, doanh thu thực nhận từ video và audio trong giai đoạn 1/6/2025 đến 31/7/2026 là 15.983,60 euro, tương đương khoảng 463,75 triệu đồng theo tỷ giá được nam rapper công bố.

Ngoài ra, doanh thu thực nhận từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), tính từ tháng 4/2025 đến hết quý II/2026, đạt hơn 437,9 triệu đồng.

Tổng cộng, Đen Vâu và ê-kíp thực nhận 901.669.566 đồng sau khi trừ các chi phí liên quan, thuế thu nhập. Nam rapper quyết định làm tròn số tiền lên 1 tỷ đồng để chuyển toàn bộ đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đặc biệt, tính từ khi Nấu ăn cho em ra mắt năm 2023 đến nay, tổng số tiền Đen Vâu và ê-kíp đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ trẻ em đã đạt 3,86 tỷ đồng.

Chia sẻ về khoản tiền này, Đen Vâu bày tỏ niềm vui khi được làm người trung gian, đưa tình cảm của khán giả đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Từng làm công nhân vệ sinh 7 năm, chỉ dám ăn bún bề bề khi nhận lương

Trước khi trở thành một trong những rapper nổi tiếng Việt Nam, Đen Vâu từng có tuổi trẻ gắn với công việc thu gom rác, vệ sinh môi trường tại Hạ Long.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Đen không học đại học mà đi làm công nhân vệ sinh bãi biển. Anh gắn bó với công việc này trong khoảng 7 năm, từng xem đây là lựa chọn mang lại cuộc sống an toàn, ổn định.

Thời gian ấy, ban ngày Đen làm việc trên bãi biển, có những buổi tối phải trực trên tàu. Công việc lao động chân tay vất vả khiến anh thường lựa chọn những món ăn đơn giản, đủ no để có sức làm việc.

Một chi tiết đặc biệt được nam rapper nhắc lại khi xuất hiện trong chương trình Sao Chọn, phát sóng tháng 9/2026. Khi trở lại Hạ Long và thưởng thức món bún bề bề, Đen nhớ về những ngày còn làm công nhân.

Do thường xuyên phải lao động nặng, anh chủ yếu ăn xôi hoặc bánh mì để chắc bụng. Dù rất thích bún bề bề, Đen chỉ dám thưởng thức vào những ngày nhận lương, xem đó như một phần thưởng dành cho bản thân.

Không chỉ gắn bó với nghề vệ sinh, Đen còn từng cùng em trai mở quán cà phê với mong muốn vừa kiếm sống, vừa tạo nơi gặp gỡ những người có chung đam mê âm nhạc. Tuy nhiên, việc kinh doanh thua lỗ khiến anh phải tiếp tục đi làm để có tiền duy trì quán.

Bước ngoặt đến từ một chuyến đi xuyên Việt. Trong hành trình này, Đen bất ngờ được mời biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp tại Huế và nhận khoản cát-sê đầu tiên 4 triệu đồng. Anh cho biết đó là số tiền lớn với bản thân lúc bấy giờ, đồng thời là trải nghiệm khiến anh bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về con đường âm nhạc.

Sau thành công của Đưa nhau đi trốn vào năm 2015, tên tuổi Đen Vâu dần được đông đảo khán giả biết đến. Đến năm 2016, anh chính thức nghỉ công việc công nhân vệ sinh để theo đuổi hướng đi mới.

Trở thành rapper nổi tiếng, một bài hát giúp quyên góp gần 4 tỷ đồng

Rời công việc từng gắn bó nhiều năm, Đen Vâu lần lượt ghi dấu ấn với các ca khúc như Bài này chill phết, Hai triệu năm, Trốn tìm, Mang tiền về cho mẹ hay Đi về nhà. Anh cũng tổ chức những liveshow quy mô lớn, thu hút hàng nghìn khán giả.

Tuy nhiên, một trong những sản phẩm đặc biệt nhất trong sự nghiệp của nam rapper là Nấu ăn cho em, ra mắt ngày 13/5/2023, kết hợp cùng ca sĩ PiaLinh.

Ca khúc ra đời từ chuyến đi của Đen và những người bạn đến thăm học sinh tại hai điểm trường thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (theo địa giới hành chính thời điểm đó).

Ban đầu, ê-kíp chỉ dự định đến thăm, chuẩn bị bữa ăn và tặng quà cho các em. Chính trong quá trình chuẩn bị, Đen nảy ra ý tưởng sáng tác một bài hát để kể lại hành trình ý nghĩa này.

Ngay từ khi phát hành, nam rapper đã thông báo dành doanh thu từ lượt nghe và xem ca khúc để hỗ trợ việc xây dựng trường lớp, chăm lo bữa ăn cho học sinh vùng khó khăn.

Chỉ sau một tháng ra mắt, Nấu ăn cho em đã mang về gần 420 triệu đồng sau khi trừ thuế và các chi phí. Đen làm tròn khoản tiền này thành 500 triệu đồng để đóng góp cho hoạt động thiện nguyện.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ bữa ăn, nguồn thu từ ca khúc còn được sử dụng để xây dựng các phòng tin học cho học sinh vùng cao. Tháng 3/2024, hai phòng tin học tại Điện Biên và Nghệ An đã đi vào hoạt động, trong khi Đen tiếp tục lên kế hoạch thực hiện thêm bốn phòng học mới.

Những hoạt động cộng đồng cũng mang lại cho nam nghệ sĩ sự ghi nhận. Năm 2023, Đen được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia và được vinh danh là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Năm 2024, anh giành hai giải Cống hiến, gồm Nam ca sĩ của năm và Music video của năm với Nấu ăn cho em.

Hơn ba năm sau khi phát hành, ca khúc vẫn tiếp tục tạo ra nguồn thu để giúp đỡ trẻ em. Với Đen Vâu, điều đáng quý không chỉ là con số gần 4 tỷ đồng, mà còn là sự đồng hành của khán giả trong suốt hành trình.