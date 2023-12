Danh tính bộ đôi đứng sau loạt váy áo, phụ kiện “hiếm có khó tìm” của nhiều sao Việt

Cùng với xu hướng phát triển không ngừng nghỉ của thời trang quốc tế, nhiều người nổi tiếng tại Việt Nam ngày càng có nhu cầu tiếp xúc với những bộ trang phục thuộc thương hiệu hàng đầu thế giới. Nắm bắt được xu thế này, Á hậu Miss Pettie Vietnam Lê Trang Ngân cộng sự của mình là An An (Nguyễn Phương Thanh) bắt tay xây dựng cửa hàng chuyên về đồ hiệu đắt tiền nhằm phục vụ những nhóm đối tượng cần thiết.



Lê Trang Ngân từng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên từ lâu, cô đã phải vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, Á hậu có chiều cao thấp nhất lịch sử cuộc thi sắc đẹp Việt Nam cũng nuôi dưỡng niềm đam mê thiết kế thời trang. Một lần, nhờ cơ duyên quen biết với một người bạn, Lê Trang Ngân bắt đầu tìm hiểu và ấp ủ dự án về mô hình kinh doanh thời trang đặc biệt. Đến nay, trải qua 3 năm phấn đấu, người đẹp gốc Hà Nội đã đạt được những thành công nhất định trong công việc liên quan đến cửa hàng thời trang chuyên trao đổi những món đồ hiệu đã qua sử dụng.

Á hậu Lê Trang Ngân và người cộng sự An An (Nguyễn Phương Thanh) đã hợp tác với nhiều sao Việt nổi tiếng

Không chỉ dừng lại ở đó, Lê Trang Ngân tiếp tục tìm kiếm những "tâm hồn đồng điệu" và bắt tay cùng tạo nên những cơ ngơi riêng về thời trang.Đồng sáng lập dự án là An An (Nguyễn Phương Thanh), bộ đôi đã cho ra mắt cửa hàng An An Authentic với mục tiêu là tìm kiếm những mẫu trang phục, phụ kiện đến từ các thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng như doanh nhân, ngôi sao nổi tiếng…

Được biết, An An (Nguyễn Phương Thanh) không còn là cái tên xa lạ khi cô cũng chính là người đứng sau tìm kiếm những thiết kế tinh xảo hay những phụ kiện, mẫu trang phục xa hoa, đắt đỏ và hiếm có để các ngôi sao Vbiz sử dụng.

Từ năm 2021, An An (Nguyễn Phương Thanh) bắt đầu chuyển sang công việc hỗ trợ trang phục là những món đồ hiệu đắt đỏ cho sao Việt

Theo chia sẻ của An An (Nguyễn Phương Thanh), trước khi bước chân vào lĩnh vực này, cô từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Sau khi tốt nghiệp Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam, khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thậm chí có lúc cô còn lỗ vốn nhưng nhờ nỗ lực bền bỉ, cuối cùng cô cũng có được "quả ngọt".

Từ năm 2021, An An (Nguyễn Phương Thanh) bắt đầu chuyển sang công việc hỗ trợ trang phục là những món đồ hiệu đắt đỏ cho sao Việt. An An (Nguyễn Phương Thanh) cho biết cô từng có cơ hội hợp tác nhiều sao Việt như Kỳ Duyên - Minh Triệu, Trần Nghĩa, Lãnh Thanh,...

Làm việc trong lĩnh vực liên quan đến giới giải trí, bộ đôi An An (Nguyễn Phương Thanh) và Lê Trang Ngân có mối quan hệ tốt với nhiều ngôi sao nổi tiếng, đặc biệt là hoa hậu Kỳ Duyên. Họ không ít lần hợp tác với Kỳ Duyên trong các look đi thảm đỏ hay ghi hình chương trình.

Sau thời gian dài làm việc ăn ý, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng Lê Trang Ngân - An An (Nguyễn Phương Thanh) đã hình thành nên mối quan hệ gắn bó.

Được biết, toàn bộ những outfit đồ hiệu đến từ các "nhà mốt" thế giới như Prada, Gucci, Chanel… của Minh Triệu và Kỳ Duyên trong chương trình "The Face Vietnam 2023" đều do bộ đôi Lê Trang Ngân - Nguyễn Phương Thanh hỗ trợ. Sau thời gian dài làm việc ăn ý, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng Lê Trang Ngân - An An (Nguyễn Phương Thanh) đã hình thành nên mối quan hệ gắn bó.

Hay gần đây nhất, bộ đôi đã hỗ trợ phụ kiện cho diễn viên Lãnh Thanh khi vào vai Sơn trong bộ phim điện ảnh "Chiếm đoạt". Mỗi nghệ sĩ tìm đến Lê Trang Ngân và An An (Nguyễn Phương Thanh) đều đặt ra các yêu cầu tỉ mỉ về mẫu trang phục hay phụ kiện mà họ mong muốn. Sau đó, hai người sẽ phụ trách liên hệ, tìm kiếm theo nhu cầu của khách hàng. Với mô hình kinh doanh này, Lê Trang Ngân và An An (Nguyễn Phương Thanh) trải qua không ít khó khăn, thử thách.

Diễn viên Lãnh Thanh

An An (Nguyễn Phương Thanh) tiết lộ, điều khó khăn nhất với công việc này chính là chạy đua cùng thời gian: "Mọi thứ đều cần trong thời gian rất gấp gáp. Khi lên các set quay của chương trình The Face Vietnam thì mỗi phần sẽ theo một concept khác nhau nhưng chỉ báo trước cho bên trang phục khoảng 1-2 ngày. Điều kiện họ đặt ra là phải tìm đồ sao cho không đụng hàng, lại phải cùng tông và độc đáo. Khó nhất là những concept yêu cầu phụ kiện vintage, đồ cổ hay đồ hiếm, có khi còn là những món đồ sản xuất từ năm 1989.

Diễn viên Trần Nghĩa

Mặc dù công việc luôn tồn tại nhiều khó khăn và thách thức nhưng thông qua đó, cô cũng học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và đúc kết ra nhiều kiến thức mới về lĩnh vực thời trang này. Trong tương lai, An An (Nguyễn Phương Thanh) và Lê Trang Ngân kỳ vọng cửa hàng của họ sẽ trở thành một cơ ngơi vững chắc hơn để giúp cả hai phát triển đam mê và ước mơ của mình.