Danh tính 4 người một nhà chết trong vụ cháy ở Nha Trang: Bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi

Theo bà Thư, bước đầu xác định bốn người tử vong gồm ông Trương Văn Út (56 tuổi), bà Hàng Thị Luận (54 tuổi, vợ ông Út), cháu THAT (1 tuổi) và cháu HTGK (sinh năm 2024). Trong đó, ông Út và bà Luận là ông bà nội, ngoại của hai cháu nhỏ đã tử vong.

Thông tin ban đầu, ngôi nhà ba tầng, trong đó tầng một được dùng làm khu vực kinh doanh đồ tang lễ, các tầng ở trên dùng cho sinh hoạt của gia đình.

Trong gia đình có tám người sinh sống, ngoài bốn nạn nhân tử vong, bốn người còn lại gồm con trai, con gái ông Út cùng con dâu và con rể.

Ảnh: PLO

Như PLO đã thông, khoảng 10 giờ 20 ngày 28/11, tại ngôi nhà ba tầng trên đường Phường Sài, phường Phương Sài xảy ra vụ cháy khiến bốn người tử vong.

Kể lại sự việc với PV báo Dân trí, anh Nguyễn Quốc Chung, sống gần khu vực hỏa hoạn, thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có 4 người gồm ông bà ngoại và 2 cháu nhỏ, bé lớn mới hơn 1 tuổi, còn cháu nhỏ mới 3 tháng tuổi.

Theo anh Chung, cả ông bà ngoại đều phát hiện có cháy, họ nỗ lực tự dập lửa từ phía trong nhà nhưng không thành. Sau đó, người bà chạy lên tầng trên cứu 2 cháu, ít phút sau ông ngoại cũng bước theo hỗ trợ.

"Ngọn lửa bùng phát nhanh quá, chắn ngay lối cửa khiến họ mắc kẹt rồi tử vong thương tâm", anh Chung cho hay.

Ảnh: Báo Khánh Hoà

Theo thông tin từ báo Khánh Hoà, tối 28/11, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) dẫn đầu, đã đến hiện trường căn nhà 3 tầng bị hỏa hoạn trên đường Phương Sài, phường Phương Sài, TP. Nha Trang.

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn đã chỉ đạo các cán bộ điều tra thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành các hoạt động điều tra hiện trường. Theo đó, các cán bộ điều tra đã ghi nhận hiện trường tầng trệt và các tầng phía trên căn nhà trong một khoảng thời gian dài.

Trao đổi nhanh với phóng viên, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn cho biết, cùng với việc điều tra hiện trường, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn trong công tác PCCC trong thời gian qua tại địa phương, theo chỉ đạo của Bộ Công an. Cùng với đó, đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ PCCC tại cơ sở, sau đó sẽ có báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.