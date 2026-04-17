Danh sách 9 công ty phân phối sữa giả cho bà bầu, trẻ sinh non: Sản xuất 426 loại sữa với tổng cộng 187.000 hộp

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã kết luận điều tra vụ án sữa giả của Công ty Rance phamar và các công ty liên quan; đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 29 đối tượng về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Hà Nội và Hoà Bình.

Cầm đầu đường dây là hai đối tượng cùng sinh năm 1979 là Hoàng Mạnh Hà, quê ở Hải Phòng, trú tại toà nhà The Pride, KĐT An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội và Vũ Mạnh Cường, trú ở KĐT mới Phú Lương, phường Hà Đông, Hà Nội; bị Cơ quan điều tra khởi tố 3 tội là: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo thông tin trên báo Dân Trí dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra, năm 2021, nhận thấy việc kinh doanh sữa đem lại lợi nhuận lớn, Hà thành lập Công ty Rance Pharma, còn Cường lập Công ty Hacofood Group. Cả hai sau đó cùng tổ chức nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (cũ, Hà Nội), giao cho Hồ Sỹ Ý (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều hành.

Nhà máy này hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân của Rance Pharma và Hacofood Group.

Sau đó, Hà và Cường liên doanh, góp cổ phần với nhiều người khác để lập thêm 9 công ty, tạo thành một "hệ sinh thái" phục vụ việc đứng tên hồ sơ công bố sản phẩm, gắn nhãn thương hiệu và trực tiếp kinh doanh, phân phối hàng hóa sản xuất từ nhà máy.

Lực lượng chức năng thời điểm triệt phá đường dây sản xuất sữa giả.

9 pháp nhân này gồm Dược quốc tế Group, Big Four Pharma, Long Khang Group, dinh dưỡng y học BFF, Safaco Group, Darifa Group, Win CT, dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang và dược Á Châu.

Dù là người điều hành thực sự, nhưng từ cuối năm 2024, hai bị can lần lượt chuyển cho cấp dưới đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật để che vai trò của mình.

Để triển khai sản xuất, Hà và Cường phân công Đặng Trung Kiên, Phạm Thị Hương thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Theo kết luận điều tra, tùy từng giai đoạn, nhóm này phối hợp với nhiều người để lập hồ sơ, chỉnh sửa tài liệu, hoàn thiện việc công bố sản phẩm ra thị trường.

Sản phẩm chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai

Theo thông tin trên báo Lao động, Công an xác định, sản phẩm của nhóm này chủ yếu là các loại sữa dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó. Thực tế hoàn toàn không có những chất này. Nhóm Cường và Hà đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Các sản phẩm được Cường và Hà cho nhân viên thực hiện thủ tục công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình (cũ). Tùy từng giai đoạn, việc lập hồ sơ công bố được thực hiện thông qua các nhóm khác nhau. Hồ sơ sau đó được một số cán bộ Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm giúp đỡ chỉnh sửa.

Quá trình sản xuất diễn ra theo dây chuyền, nguyên liệu được đưa vào phòng trộn để phối trộn. Sau đó chuyển qua hệ thống chiết rót, đóng lon, dập nắp, in hạn sử dụng và hoàn thiện đóng gói trước khi nhập kho thành phẩm. Toàn bộ hồ sơ sản xuất được lưu trữ tại nhà máy.

Tuy nhiên, từ khoảng tháng 11.2021, nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận, nhóm lãnh đạo công ty đã thống nhất thay đổi công thức sản phẩm so với hồ sơ đã công bố.

Họ cho thay thế một số thành phần quan trọng như chất MCT bằng Non Dairy Creamer, thay axit béo bằng Omega 369, thay vitamin và khoáng chất riêng lẻ bằng hỗn hợp tổng hợp và cắt giảm hàm lượng nhiều nguyên liệu khác.

Dù nhận thức rõ việc này làm giảm chất lượng sản phẩm nhưng các bị can vẫn tiếp tục sản xuất, dẫn đến thiếu nhiều chỉ tiêu chất lượng. Từ năm 2021 đến 2025, Hồ Sỹ Ý là người trực tiếp xây dựng công thức, ban hành lệnh sản xuất và điều hành quy trình.

Công an kết luận, bằng thủ đoạn thay thế và cắt giảm nguyên liệu, Công ty Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất tổng cộng hơn 187.000 hộp sữa giả. Sau đó, đã tiêu thụ gần 170.300 hộp, thu về gần 18 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí, nhóm này thu lợi bất chính hơn 11 tỉ đồng.

Ở khâu phân phối, các công ty thương mại đã bán ra thị trường gần 160.000 hộp, thu về hơn 44 tỉ đồng và hưởng lợi bất chính 28 tỉ đồng. Tổng giá trị hàng hóa tính theo giá thị trường là hơn 54 tỉ đồng, với tổng tiền thu lợi bất chính hơn 39,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, công an đã tạm giữ 27.100 hộp thuộc 426 sản phẩm sữa dạng bột. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này đều là hàng giả, do hàm lượng các chất không đạt 70% so với công bố trên nhãn.