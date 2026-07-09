Danh sách 27 sản phẩm nước yến giả: Công an khuyến cáo người dân ngừng sử dụng ngay

Công an tỉnh Vĩnh Long công bố 27 sản phẩm nước yến giả của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare, đồng thời khuyến cáo người dân ngừng sử dụng và liên hệ cơ quan điều tra nếu đang kinh doanh hoặc sử dụng các sản phẩm này.

Theo thông tin từ Báo Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang thụ lý điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", được phát hiện ngày 17/3/2026 tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (mã số thuế 0316585316), có trụ sở tại TP.HCM và nhà máy tại Cụm công nghiệp Phong Nẫm, do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm Tổng Giám đốc, đã sản xuất nước yến giả theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Kết quả điều tra xác định có 27 sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả.

Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cá nhân, cơ sở, tổ chức đang kinh doanh hoặc sử dụng 27 sản phẩm nước yến của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: số 404D, đường Đồng Văn Cống, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) hoặc Điều tra viên Lê Văn Hồng qua số điện thoại 0919.558.089 để được hướng dẫn, giải quyết.

Cơ quan điều tra đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp tục sử dụng các sản phẩm nước yến nằm trong danh sách 27 sản phẩm nói trên.

Danh sách 27 sản phẩm nước yến thành phẩm của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare cần thu hồi:

Trước đó, theo thông tin trên báo Vietnamnet, ngày 27/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (51 tuổi) và Trần Minh Duy (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare và phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động sản xuất thực phẩm cũng như sử dụng lao động.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở có 21 nhân viên nhưng không ký hợp đồng lao động, không được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ theo quy định. Doanh nghiệp cũng không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất và hồ sơ công bố tiêu chuẩn đối với các sản phẩm đang sản xuất.

Bên trong nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan công an đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, gồm 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm đã dán nhãn, đóng nắp; 279.511 sản phẩm đã đóng nắp nhưng chưa dán nhãn, cùng toàn bộ hệ thống máy móc và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Kết quả điều tra xác định ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, còn Trần Minh Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm. Theo cơ quan điều tra, mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 10.000-15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn.

Làm việc với cơ quan công an, các lao động khai nhận đã trực tiếp nấu, chế biến nước yến và tổ yến chưng sẵn theo công thức pha trộn do Lân và Duy đưa ra nhưng hoàn toàn không sử dụng thành phần yến tự nhiên.

Kết quả giám định 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy tất cả đều không phát hiện thành phần Acid Sialic. Trong đó, 4 mẫu không phát hiện Acid Amin, 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định; đồng thời có 4/27 mẫu không phát hiện thành phần protein.