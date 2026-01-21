Đánh nguội đối thủ nhận thẻ đỏ, Lý Đức bị treo giò bao nhiêu trận?

Tình huống hy hữu xảy ra trong trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tối 20/1. Sau khi đối thủ đưa bóng vào lưới, một vụ xô xát đã nổ ra giữa tiền đạo Behram Abuduwaili và trung vệ Nguyễn Nhật Minh. Trong nỗ lực giành lại bóng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, Phạm Lý Đức đã có tác động cho đối phương và bị trọng tài Alexander George King nhận định là hành vi thô bạo.

Ngay lập tức, một tấm thẻ đỏ trực tiếp được rút ra. Đáng nói hơn, chỉ ít phút sau, công nghệ VAR xác định cầu thủ Trung Quốc đã việt vị và bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, theo luật của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB), các lỗi hành vi (phi thể thao hoặc bạo lực) xảy ra độc lập với tình huống chuyên môn sẽ không bị hủy bỏ ngay cả khi kết quả tình huống đó thay đổi. Lý Đức buộc phải rời sân trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Lý Đức bị thẻ đỏ (Ảnh: FBNV)

Án phạt cho Lý Đức

Theo quy định từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), với lỗi hành vi bạo lực, Lý Đức phải nhận án treo giò 3 trận kế tiếp ở cấp độ tương đương. Điều này đồng nghĩa với việc anh chắc chắn vắng mặt trong trận tranh hạng 3 quan trọng với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1 tới.

Tuy nhiên, rắc rối chưa dừng lại ở đó. Do trung vệ sinh năm 2003 này sẽ chính thức quá tuổi U23 sau giải đấu năm nay, án phạt chưa thực hiện hết sẽ được "bảo lưu" và chuyển sang cấp độ cao nhất. Theo tính toán, sau khi nghỉ trận tranh hạng 3 U23 châu Á, Lý Đức vẫn còn nợ 2 trận treo giò. Nếu được HLV trưởng triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, Lý Đức sẽ không được tham dự trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (dự kiến ngày 31/3/2026). Và một trận đấu chính thức kế tiếp (có thể thuộc FIFA Days hoặc giải đấu chính thức khác).