Đánh giá Nothing Phone (4b): Đẹp mắt, pin khỏe nhưng liệu có dành cho bạn?

Mẫu điện thoại thông minh mới mang đến một làn gió lạ trong phân khúc nhờ mặt lưng có dải đèn phát sáng quen thuộc cùng mức giá dễ tiếp cận. Tuy nhiên, đằng sau ngoại hình độc đáo, thiết bị này thực sự đáp ứng được những nhu cầu nào trong quá trình sử dụng thực tế hàng ngày.

Thiết kế mang phong cách riêng

Mặt lưng của máy tiếp tục sử dụng hệ thống đèn báo hiệu, giúp thiết bị trông nổi bật hơn so với nhiều sản phẩm khác trên thị trường. Phiên bản màu trắng cho thấy sự kết hợp hài hòa nhất giữa các cụm đèn báo và những điểm nhấn màu đỏ. Dù thiết kế tổng thể khá chắc chắn, thân máy phần lớn lại được hoàn thiện từ chất liệu nhựa.

Các chi tiết ốc vít ở mặt sau chủ yếu đóng vai trò trang trí để tăng thêm vẻ công nghiệp chứ không có tác dụng nhiều về mặt kết cấu. Hãng sản xuất cũng khá chu đáo khi dán sẵn một miếng bảo vệ màn hình bằng nhựa và tặng kèm ốp lưng trong suốt để người dùng sử dụng lâu dài.

Ảnh: thegioididong.com

Khả năng hiển thị và sức mạnh xử lý

Mặt trước của máy là không gian hiển thị rộng rãi với tấm nền AMOLED kích thước 6.77 inch cùng tần số quét 120 Hz. Thao tác vuốt chạm hay xem video diễn ra trơn tru với màu sắc sinh động. Độ sáng màn hình đáp ứng ổn khi dùng ở điều kiện thông thường, nhưng khi ra ngoài trời nắng gắt, độ sáng này chỉ dừng ở mức vừa đủ nhìn chứ chưa thực sự thoải mái.

Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 bên trong máy đảm nhiệm tốt các tác vụ lướt mạng xã hội, nhắn tin và chơi các tựa game nhẹ nhàng. Dù vậy, với những ai có thói quen mở nhiều ứng dụng cùng lúc hoặc chơi game đồ họa nặng, máy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình trạng khựng nhẹ.

Ảnh: thegioididong.com

Phần mềm tối giản và thời lượng pin lâu dài

Điểm cộng lớn của thiết bị nằm ở hệ điều hành sạch, không cài sẵn các ứng dụng rác và các thao tác chuyển cảnh hoạt động trơn tru. Hãng cam kết cập nhật hệ điều hành trong 3 năm và hỗ trợ 6 năm cho các bản vá lỗi bảo mật.

Năng lượng của máy được cung cấp bởi viên pin 5200 mAh, duy trì thời gian sáng màn hình từ 6 đến 8 tiếng liên tục. Thời lượng này cho phép máy hoạt động bền bỉ suốt cả một ngày dài mà không cần lo lắng về việc sạc lại giữa ngày. Bộ sạc công suất 33W đi kèm tuy không quá nhanh nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ nạp đầy năng lượng cho thiết bị.

Chính sách giá bán và ưu đãi đi kèm

Người dùng có thể sở hữu chiếc Nothing Phone (4b) phiên bản dung lượng bộ nhớ 8GB/128GB với mức giá tốt tại hệ thống Thế Giới Di Động. Sản phẩm hiện có giá bán 10.290.000đ, thấp hơn khá nhiều so với mức giá gốc là 10.990.000đ.

Khách hàng khi chọn mua thiết bị sẽ nhận được ưu đãi giảm ngay 500.000đ và quà tặng là một chiếc quạt tản nhiệt. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ thanh toán trả chậm với mức lãi suất 0% và chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 3 triệu đồng. Thiết bị cũng đi kèm chế độ bảo hành chính hãng kéo dài 24 tháng, giúp khách hàng yên tâm hơn trong suốt thời gian sử dụng.