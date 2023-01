Đánh giá JBL PartyBox Encore: Loa "kẹo kéo" nhưng nó lạ lắm!!!

Có thể hiểu lý do vì sao JBL lại giới thiệu mẫu loa Party Box Encore này dịp sát Tết, vì tính ưu việt của nó trong những buổi tiệc, không chỉ đơn giản là một chiếc loa di động mà đây còn là một hệ thống âm thành “thông minh” giúp người dùng trổ tài ca sĩ với bộ micro đi kèm.

Ngay từ thiết kế, bạn sẽ nhận mẫu JBL PartyBox Encore được tối giản lại phần kích thước so với phiên bản PartyBox On The Go ra mắt trước đó, JBL muốn chiếc loa mới của họ linh hoạt hơn. Trong một buổi tiệc nhỏ, mọi người đều có thể xách chiếc loa này và di chuyển đến những nơi mà họ thích. Số đo “ba vòng” của PartyBox Encore lần lượt là 27,6 x 32,7 x 29,3cm (Rộng x Cao x Dày), cân nặng chỉ là 6,3Kg.

Thuộc dòng sản phẩm “PartyBox” nên JBL vẫn trang bị khả năng kháng nước cho mẫu loa mới của hãng, nhưng chỉ dùng ở tiêu chuẩn IPX4, người dùng vẫn có thể sử dụng chiếc loa này ở xung quanh những khu vực có nước như hồ bơi, miễn là không “nhúng” nước toàn bộ loa chỉ chuẩn IPX4 không phải là một chuẩn kháng nước quá cao cấp.

PartyBox Encore được tạo thành từ 2 chất liệu chính gồm kim loại và nhựa. Với màng loa là kim loại để tăng khả năng bảo vệ hệ thống âm thanh, các khu vực còn lại là nhựa cứng.

Điểm nhấn lớn nhất và dễ nhận ra nhất trong thiết kế của PartBox Encore chính là hệ thống đèn LED, với một đèn chính LED RGB hình tròn đánh quanh logo JBL, hai dải đèn RGB khác đánh hai bên trái/phải thành loa và một dải đèn LED đặt nằm ở phía cạnh trên, tổng cộng là có 4 khu vực có đèn led.

Người dùng có thể kết nối PartyBox Encore thông qua bluetooth hoặc kết nối có dây qua cổng AUX. Một lựa chọn nữa đó là kết nối với cổng USB-A. PartyBox Encore có thể kết nối với các loa PartyBox tương thích để tạo nên hệ thống âm thanh lớn hơn chỉ bằng một nút bấm “TWS”.

Ngoài ra chiếc loa này sử dụng chân nguồn số 8 để hỗ trợ sạc điện cho viên pin dung lượng khá lớn 7500mAh.

Mọi thứ tưởng chừng sẽ là “hoàn hảo” trong thiết kế của PartBox Encore, nhưng lại có một điểm trừ mà chắc rằng nhiều người dùng sẽ cảm thấy thiếu “tinh tế”. Phía nóc của loa có rãnh để đặt 2 micro nhưng lại không có khu vực để kê điện thoại hoặc máy tính bảng. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng điện thoại, máy tính bảng làm màn hình chạy lời bài hát khá khó khăn.

PartyBox Encore khi kết nối với thiết bị di động có thể được điều chỉnh thông qua ứng dụng độc quyền của JBL, với ứng dụng này người dùng có nhiều sự tùy chỉnh hơn như khả năng phát nhạc và tùy chỉnh sâu hệ thống đèn LED của loa.

Với dòng loa PartyBox để tạo được sự sôi động cho những bữa tiệc JBL đã đầu tư khả năng thể hiện âm trầm cho dòng loa này rất nhiều. Ở PartyBox Encore, dù thiết kế có phần nhỏ hơn nhưng sức mạnh và khả năng thể hiện âm trầm của loa vẫn rất tốt.

Trong một không gian phòng khách khoảng 30 mét vuông, khi khởi động bass boost thông qua nút bấm vật lý PartyBox Encore sẽ tạo nên được những dải âm bass chắc nịch và cực kỳ năng lượng. Bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được những cánh cửa rung theo từng nhịp bass. Nếu không thích quá nhiều bass, chỉ cần tắt bass boost thông qua nút bấm vật lý.

Nếu sử dụng ngoài trời, phạm vi 8 đến 10 mét, với công suất khoảng 100W thì PartBox Encore vẫn đủ sức để tạo nên được sự sôi động từ chính khả năng đánh bass của nó.

Đối với dải âm cao (treble) và âm trung (mid), chiếc loa nay tái hiện khá ổn, đôi khi bị dải âm bass lấn lướt nhưng một chiếc loa hướng đến tiệc tùng thì PartyBox thể hiện rất tròn vai.

Một bữa tiệc sẽ không sôi động nếu thiếu đi các ca sĩ không chuyên tự thể hiện những bài hát yêu thích. PartyBox hỗ trợ kết nối 2 micro do đó có thể thực hiện đơn ca và song ca rất dễ dàng. Thậm chí nó còn hỗ trợ điều chỉnh các dải âm từ micro như âm trầm (bass), âm giữa (mid), âm cao (treble) và chỉnh được cả hiệu ứng vang echo. Người dùng có thể chủ động điều chỉnh các núm xoay để giọng hát được hay hơn.

Có dung lượng pin lớn nên thời lượng pin của PartyBox Encore cũng khá ấn tượng, duy trì được khoảng từ 6 đến 8 tiếng, tùy thuộc vào mức volume mà bạn lựa chọn

Với mức giá tiệm cận 10 triệu đồng, JBL PartyBox Encore là một lựa chọn khá hợp lý để bạn có được những giây phút quẩy hết mình với gia đình và bạn bè trong dịp Tết này.