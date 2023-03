Đánh 2 nữ nhân viên gác chắn đường tàu, nhóm thanh niên lĩnh án

Theo cáo trạng, khoảng 20h30 tối 19/2, sau khi ăn nhậu xong, Dương Quang Tuấn (SN 1984, trú phường Chính Gián); Lương Huỳnh Minh Trí (SN 1991, trú phường Hòa Khê); Huỳnh Quang Huy (SN 2001, trú phường Chính Gián, cùng quận Thanh Khê) và 2 người bạn đi đến khu vực giao nhau giữa đường bộ và đường sắt trên đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê).

Lúc này, gác chắn đang đóng chờ tàu qua. Tuấn đi vào gần đường sắt để đi tiểu thì chị Võ Thị Thùy Tr (SN 1996, nhân viên gác chắn đường sắt) nhắc nhở. Tuấn chửi bới, yêu cầu mở chắn cho mình đi qua đường sắt, rồi dùng tay đánh vào đầu chị Tr nhiều lần.

Chưa dừng lại, khi tàu hỏa vừa chạy qua, do bị Tuấn cản trở nên chị Tr đẩy Tuấn ra để kéo gác chắn cho xe cộ lưu thông. Khi ngồi trên xe máy của bạn đi qua gần hết đường sắt, Tuấn nhảy xuống gây gổ, đuổi đánh chị Đặng Thị Minh Ng (SN 1984, nhân viên gác chắn đường sắt).

Thấy vợ bị đánh, anh Nguyễn Văn Ch (chồng chị Ng) chạy lại can ngăn thì bị Tuấn, Trí, Huy dùng tay, chân, gạch đá liên tục đánh, đá vào người.

3 bị cáo tại phiên xét xử lưu động.

Tại phiên tòa, Tuấn khai do trước đó cùng nhóm bạn nhậu hết 2 thùng bia nên đã say, thời điểm đến gác chắn lại có nhu cầu đi tiểu nhưng bị nhắc nhở. Do vậy, không kiềm chế được mà ra tay hành hung 2 nữ nhân viên.



Được biết, Tuấn là đối tượng từng có đến 5 lần vào tù, 3 lần bị xử phạt hành chính và một lần vào trại giáo dưỡng.

Hội đồng xét xử nhận định, 3 bị cáo vì lý do vô cớ mà hung hãn hành hung người khác tại nơi công cộng thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Hành vi côn đồ của 3 thanh niên này xảy ra tại thời điểm tàu hỏa vừa chạy qua, trong giờ cao điểm, xe cộ lưu thông trên tuyến đường này rất đông; người dân hiếu kỳ tập trung lại nên gây náo loạn, làm ách tắc giao thông, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến trật tự án tòa xã hội và gây xôn xao dư luận.

Sau khi xem xét, TAND quận Thanh Khê đã tuyên phạt các bị cáo Tuấn 4 năm tù, Trí 2 năm tù và Huy 2 năm 3 tháng tù, cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".