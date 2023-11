Đang trong nhà, người phụ nữ nghe thấy tiếng nổ như bom: Xuất phát từ thiết bị quen thuộc nhà nào cũng có

Câu chuyện xảy ra vào cuối tháng 3 năm 2021, được một người phụ nữ Scotland ở Anh tên Laura Birrel chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, theo những gì chính chủ viết, cô cho biết một thiết bị trong nhà mình đã phát nổ theo đúng nghĩa đen. Thiết bị đang được nhắc tới chính là chiếc máy giặt.

"Thật may mắn khi tôi có mặt ở nhà vì chiếc máy giặt của tôi đã phát nổ theo đúng nghĩa đen. Những mảnh kính vỡ vương vãi ở khắp mọi nơi. Khi bắt đầu thấy khói bắt đầu xuất hiện, tôi đã nhanh chóng tắt nguồn điện. Tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi mình không có ở nhà thời điểm đó, hay Warren hoặc Mark đang ở dưới bếp cùng thiết bị", Laura Birrel miêu tả về tình huống nổ máy giặt nhà cô xảy ra vào ngày chủ nhật.

Người phụ nữ tên Laura Birrel chia sẻ câu chuyện chiếc máy giặt nhà mình phát nổ (Ảnh chụp màn hình)

Kèm theo dòng chia sẻ, người phụ nữ còn đăng tải cả hình ảnh của chiếc máy giặt nhà cô tại thời điểm đó. Có thể thấy, phần hư hỏng nặng nề nhất là phần bề mặt trên của thiết bị. Phần lồng máy giặt cũng gần như bị ép nát, trở nên biến dạng, không còn khả năng sửa chữa và tài sử dụng.

Trên thực tế, những trường hợp máy giặt phát nổ trong quá trình sử dụng không phải là hiếm, ở cả Việt Nam hay các quốc gia khác trên thế giới. Nguyên nhân dẫn đến máy giặt cháy nổ chủ yếu xuất phát từ việc thiết bị bị chập điện.

Phần mặt trên và lồng máy giặt bị hư hỏng nghiêm trọng sau sự cố (Ảnh Laura Birrel)

Nguyên nhân khiến máy giặt bị chập điện, dẫn đến cháy nổ

Theo các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, những nguyên nhân khiến máy giặt bị chập điện, dẫn đến cháy nổ nguy hiểm có thể kể tới là: Vị trí đặt máy ở nơi ẩm ướt, thiết bị phải hoạt động quá tải hoặc nguồn điện gia đình kết nối với máy giặt bị quá tải...

Đầu tiên là nguyên nhân vị trí đặt máy giặt ở nơi ẩm ướt. Nhiều gia đình thường có thói quen đặt máy giặt trong nhà tắm, nhà vệ sinh để thuận tiện cho việc sử dụng và tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên đây là một hành động sai lầm.

Theo các chuyên gia của Trung tâm Sửa chữa Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội, máy giặt là loại thiết bị điện, gồm nhiều động cơ đặt bên dưới và bảng mạch điện tử phía trên. Những bộ phận này đều dễ bị hoen gỉ, ăn mòn khi tiếp xúc với hơi nước trong môi trường có độ ẩm cao. Vì vậy, khi đặt máy giặt ở những khu vực ẩm thấp, cụ thể là phòng tắm, điều này dễ khiến giảm tuổi thọ của thiết bị. Thậm chí, nếu máy giặt không được lắp đặt và chống nước đúng cách, sẽ rất dễ bị rò rỉ điện, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chập, cháy nguy hiểm.

Không những không nên đặt máy giặt ở những nơi ẩm ướt, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên đặt máy giặt gần những thiết bị điện khác, gần nguồn nhiệt cao như bếp gas, tủ lạnh.

Máy giặt không nên đặt ở nơi ẩm ướt hoặc gần nơi có nguồn nhiệt cao (Ảnh minh hoạ)

Tiếp đến là nguyên nhân thiết bị phải hoạt động quá tải. Tình trạng này xuất hiện trong thời gian dài không những khiến các bộ phận của máy giặt nhanh hao mòn, nhanh hỏng mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chập, cháy rất lớn. Quá tải ở đây được các chuyên ra chỉ ra bao gồm cho quá nhiều quần áo vào 1 chu trình giặt - khiến lồng giặt bị mắc kẹt, không quay được, rung lắc; dùng quá nhiều bột giặt và chất tẩy rửa - khiến thiết bị tạo ra quá nhiều bọt, tràn ra ngoài, khiến cho bo mạch của máy giặt bị nhiễm nước.

Cuối cùng là do nguồn điện của gia đình, có thể bị quá tải hoặc hoạt động không ổn định. Chính bởi vậy các gia đình nên hạn chế cắm quá nhiều thiết bị điện vào một đường dây tải. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra nguồn điện nhà mình xem có hoạt động ổn định hay không, có đang gặp vấn đề gì hay không.

Việc cho quá nhiều quần áo vào máy giặt cũng có thể khiến thiết bị chập, dẫn đến cháy nổ (Ảnh minh hoạ)

Để đảm bảo an toàn hơn nữa, các gia đình có thể tham khảo làm dây nối đất cho chiếc máy giặt nhà mình. Theo các chuyên gia, đồ dùng điện máy như máy giặt, điều hòa thường có công suất lớn và tạo ra dòng điện rất lớn khi hoạt động, do vậy tình trạng máy giặt xảy ra sự cố rò rỉ gây chập mạch, cháy nổ có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Dây nối đất sẽ mang dòng điện sinh ra trên bề mặt vật dụng tiêu thụ điện xuống đất, giúp gia đình bạn an toàn hơn, tránh được nguy cơ cháy nổ.

Không mắc phải những sai lầm trên, tình huống máy giặt chập cháy, thậm chí phát nổ nguy hiểm sẽ được hạn chế tối đa xảy ra. Thiết bị sẽ đảm bảo được hoạt động lâu bền, hiệu quả, an toàn cho người dùng.

