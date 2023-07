Đáng tiếc cho Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19: Rating thấp kỷ lục dù quá nhiều diễn biến kịch tính

Trái ngược hoàn toàn với những biến tương đối nhẹ nhàng của 7 tập trước, Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19 (See You In My 19th Life) tập 8 khiến khán giả choáng ngợp bởi hàng loạt tình tiết gây bất ngờ. Nhiều hình ảnh cho thấy ở kiếp đầu tiên, giữa Seo Ha (Ahn Bo Hyun) và Ji Eum (Shin Hye Sun) là nghiệt duyên, khi Seo Ha đã chia cắt Ji Eum với chàng trai cô yêu. Những diễn biến kịch tính, nhiều bí mật được hé lộ nhưng đáng buồn khi rating tập này tiếp tục giảm, thậm chí còn xuống mức thấp nhất trong cả hành trình lên sóng, là 4,1%.

Tập 8 mở đầu khi Seo Ha đi vào điểm hẹn là một căn nhà đang xây dựng dở, Ji Eum vì bỗng nhìn thấy những hình ảnh từ kiếp đầu tiên hiện ra trước mắt nên quyết định đi theo. Tại đây Seo Ha nhìn thấy Bang Ho Sik đã chết, sau đó là ba người che mặt đánh Seo Ha bị thương, Ji Eum vào sau và cũng phát hiện ra Bang Ho Sik, cô lo lắng cho tình trạng của người yêu.



Sau chuyện này, Ji Eum bị bố của Seo Ha gọi tớ nói chuyện, ông ta muốn Ji Eum hãy cầm tiền và giả vờ như không biết chuyện gì. Ji Eum nhận thấy sự bất thường từ bố Seo Ha, người lẽ ra phải sốt sắng lo cho con chứ không phải cố che giấu mọi chuyện như vậy. Cùng lúc này, đàn em của Bang Ho Sik đã lén tới nhà Seo Ha và để lại chiếc túi đựng những tài liệu liên quan đến vụ tai nạn năm xưa. Seo Ha xem qua và biết chính bố Ji Eum là người được thuê lái xe tải đâm mình.

Bố Ji Eum chính thức trở lại sau một thời gian bỏ nhà đi, việc đầu tiên mà ông ta làm là tới khách sạn MI làm loạn và đòi Ji Eum cho tiền. Cảnh tượng này bị Seo Ha nhìn thấy, sau đó để an ủi Ji Eum, Seo Ha đã đưa cô về nhà, nấu cơm cho cô ăn. Tại đây Ji Eum đã kể cho Seo Ha nghe về bố mình, người cả đời đày đọa cô và mẹ. Seo Ha đề nghị hai người hãy đặt gia đình sang một bên để cứ vậy mà sống hạnh phúc bên nhau, Ji Eum nghe nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Phải cho đến khi vô tình nhìn thấy những giấy tờ có tên bố mình, Ji Eum mới nhận ra vấn đề. Cô tức tốc đến tìm bố, bắt bố khai ra mọi chuyện. Tuy nhiên cô đã giận dữ bỏ đi mà không nghe được câu nói của bố, rằng ông đã cố để phanh xe nhưng xe bị đứt thắng, kết quả dẫn tới vụ tai nạn đó.

Ji Eum nghi ngờ người đứng sau mọi chuyện là Jang Yeon Ok, nhân tình của bố Seo Ha. Cô đã đến trực tiếp chất vấn bà ta nhưng sau đó nhận ra, người đứng là cậu của Seo Ha. Cùng lúc này, khi Seo Ha cố tình đốt những món đồ mà Bang Ho Sik để lại để trút bỏ hận thù, anh phát hiện ra một chiếc băng cassette chứa đựng bí mật về người đứng sau vụ tai nạn. Và đó thực sự chính là cậu của Seo Ha, người mà anh yêu thương nhiều nhất, chỉ sau mẹ mình. Nghe được bí mật này, Seo Ha hoàn toàn sụp đổ, anh trách bản thân vì đã khiến quá nhiều người phải chết thay cho mình. Cùng lúc này, Ji Eum từ nhà của Jang Yeon Ok về và thấy tình trạng của Seo Ha. Vì không muốn Seo Ha day dứt nữa, cô quyết định nói ra thân phận của mình.

Nguồn ảnh: tvN