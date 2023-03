Đằng sau visual bùng nổ của Xoài Non là 18 bước makeup siêu cầu kỳ

Được nhiều người biết đến bởi gương mặt xinh xắn mang nét đẹp lai tây, Xoài Non ngày càng cho thấy được sức hút của một KOL Gen Z chính hiệu. Trên các trang mạng xã hội, Xoài Non thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi về các sản phẩm make up mà cô nàng sử dụng. Để chị em dễ dàng theo dõi và lựa chọn, mới đây nàng hot girl sinh năm 2002 đã tiết lộ quy trình trang điểm hàng ngày của mình và không quên đính kèm loạt mỹ phẩm đang dùng.

Để hoàn thiện lớp make up đẹp ''rụng tim'', Xoài Non phải thao tác đến 18 bước tương đương với 18 sản phẩm làm đẹp khác nhau. Các sản phẩm mà vợ streamer giàu nhất Việt Nam lựa chọn hầu hết đến từ các thương hiệu đến từ nước ngoài, có một số item là hàng nội địa Trung nên giá bán cũng vô cùng ''vừa túi''.

Để sẵn sàng ''apply'' các loạt mỹ phẩm lên da, Xoài Non sử dụng lọ kem lót đình đám Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base để cấp ẩm. Sản phẩm này vừa có thể dưỡng da vừa là lớp lót hiệu chỉnh tone da trở nên đều màu, tươi sáng. Kết cấu của ''ẻm'' thì mỏng mịn có thể làm phẳng bề mặt da, tạo lớp nền tự nhiên trong suốt căng mịn.

Nơi mua: Beauty Box Giá: 2 triệu

Sau khi thoa kem lót, Xoài Non tiến hàng sử dụng sản phẩm 3CE Velvet Fit Foundation Soft Nude để tạo lớp nền mịn lỳ cho da. Em kem nền này nổi tiếng với chất kem mềm mịn như nhung và không lộ vân kem hay gây tình trạng mốc trên da, đặc biệt là có thể bền màu trong nhiều giờ liền.

Nơi mua: Lazada Giá: 490k

Với quầng thâm mắt hay các vết thâm nhỏ, Xoài Non sẽ sử dụng kem che khuyết điểm Skin fit Cover Liquid Concealer của thương hiệu 3CE để ''giấu'' đi. Được biết, tông màu mà cô nàng lựa chọn là Soft Medium.

Nơi mua: 3CE Vietnam Giá: 385k

Phấn phủ cũng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc khóa lại lớp nền make up và kiềm dầu. Sản phẩm được Xoài Non sử dụng trong video là phấn phủ 3CE Makeup Fix Powder có giá bán khoảng 485k.

Nơi mua: 3CE Vietnam Giá: 485k

Chuyển sang bước tạo khối, lọ phấn Physicians Butter Bronzer Physicians Formula được nàng hot girl sử dụng để tạo điểm nhấn ở phần gò má giúp khuôn mặt thon gọn và góc cạnh hơn. Giá của em này cũng khá bình dân, khoảng 350k.

Nơi mua: Mint07 Giá: 350k

Lông mày là vị trí Xoài Non dành nhiều thời gian để chăm chút cũng như sử dụng nhiều sản phẩm nhất. Đầu tiên, nàng ta dùng phấn vẽ chân mày của thương hiệu đến từ Thái Lan - Cathy Doll.

Nơi mua: Karmart Giá: khoảng 150k

Sau đó là công đoạn kẻ chân mày bằng bút kẻ Unleashia Defining Eyebow Pencil. Sản phẩm này có đầu bút khá nhỏ nên giúp người dùng có thể tạo kiểu, vẽ sợi một cách chi tiết và tự nhiên nhất.

Nơi mua: Nika Cosmetics Giá: 155k

Cô nàng không quên sử dụng mascara để chuốt cho lông mày thêm đều màu và tự nhiên. Sản phẩm lần này được Xoài Non ưu ái là Mascara 3CE Eyebrow màu Blondie Gold.



Nơi mua: Cocolux Giá: 280k





Chuyển sang công đoạn nhấn nhá màu sắc cho gương mặt, vợ streamer giàu nhất việt Nam sử dụng hộp phấn má nổi tiếng của thương hiệu Maybelline New York, đó là Fit Me màu 30 Fierce. Xoài Non dùng cây cọ lớn để lấy phấn và phủ nhẹ lên gò mát giúp tạo hiệu ứng ửng hồng dễ thương.







Nơi mua: Guardian Giá: 118k

Với vùng mắt, Xoài Non chi tiền sắm về bảng phấn siêu nổi tiếng của thương hiệu Dior - Backstage Eye Palette Limited 2019. Sản phẩm này có đến 9 màu thuộc gam màu nóng giúp người dùng thỏa sức sáng tạo và tô điểm cho đôi mắt của mình. So với mặt bằng chung, giá của bảng mắt này cũng khá đắt đỏ khoảng 1,7 triệu đồng.

Nơi mua: Vua Hàng Hiệu Giá: 1,7 triệu

Để đôi mắt thêm to và thu hút, người đẹp sinh năm 2002 còn dùng cây bút kẻ bọng mắt 2 đầu của thương hiệu Focallure.

Nơi mua: Shopee Giá: 89k

Mỹ nhân 21 tuổi dùng nhũ lấp lánh để highlight cho đôi mắt. Bước này sẽ khiến gương mặt của nàng thêm nổi bật hơn, phù hợp sử dụng vào buổi tối.

Nơi mua: 3CE Vietnam Giá: 325k

Sản phẩm kẻ mắt dạng gel TonyMoly cũng xuất hiện trong video trang điểm của Xoài Non. Cô nàng dùng em này để kẻ viền mắt, tạo độ sâu và sắc nét.

Nơi mua: Cocoshop Giá: 130k

Kết thúc công đoạn tân trang cho đôi mắt là bước kẻ viền. Sản phẩm được lựa chọn chính là chì kẻ viền Sharp So Simple Waterproof Pencil Liner của thương hiệu Clio. Em bút này khá nổi tiếng nhờ khả năng chống trôi, không gây bết dính và đường kẻ mỏng.

Nơi mua: Beauty Box Giá: 287k

Nếu bạn đang tìm một cây mascara đầu nhỏ có thể làm mi cong trong nhiều giờ thì đừng chần chừ gì mà không tậu ngay em Mascara Kiss Me Heroine Super WP mà Xoài Non đang sử dụng. Sản phẩm này từng ''làm mưa làm gió'' trên mạng xã hội một thời gian vì hiệu quả quá đỗi ấn tượng.

Nơi mua: Cocolux Giá: 254k

Để khuôn mặt sáng bừng và tươi sáng, Xoài Non sẽ sử dụng 2 cây son Hàn dạng tint. Thỏi đầu tiên là 3CE Glaze Lip Tint màu Rose Pink nhẹ nhàng để làm lớp nền.

Nơi mua: Leemin Giá: 340k

Thỏi tiếp theo là Son tint Black Rouge Drip Hot Water Tint màu LV09 mang tông đỏ rượu quyến rũ để tô ở lòng môi. Cách thoa son này sẽ giúp đôi môi trông căng mọng và dày hơn. Các cô nàng có đôi môi mỏng nhất định phải học hỏi ngay.

Nơi mua: Black Rouge Giá: 238k

Kết thúc, Xoài Non dùng xịt khoáng Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray để khóa lại lớp make up của mình. Sản phẩm này có tác dụng giúp lớp nền được bền lỳ trong suốt 16 giờ đồng hồ. Giá bán của em nó rơi vào khoảng 690k.

Nơi mua: Mint07 Giá: 690k

Và thành quả cuối cùng đây! Tuy nhiều công đoạn nhưng nhìn makeup look này của Xoài Non vô cùng tự nhiên, trong suốt đúng vibe gái Hàn mà nhiều chị em yêu thích.