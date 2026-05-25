Đằng sau quy định cấm đội tóc giả, mặc áo có chữ ở một kỳ thi nổi tiếng

Trong nhiều phòng thi tại Nigeria, hình ảnh giám thị yêu cầu thí sinh tháo tóc giả, kiểm tra tai hoặc lật từng lớp quần áo trước khi vào thi không còn xa lạ. Những quy định chống gian lận ngày càng nghiêm ngặt ở quốc gia châu Phi này đang khiến dư luận quốc tế chú ý vì mức độ khắt khe hiếm thấy.

Theo truyền thông Nigeria, nhiều hội đồng thi đã áp dụng hàng loạt quy định đặc biệt nhằm ngăn chặn gian lận công nghệ cao trong các kỳ thi quốc gia như WAEC hay JAMB – những kỳ thi có ý nghĩa quyết định tới cơ hội đại học của hàng triệu học sinh.

Một trong những quy định gây tranh cãi nhất là cấm thí sinh mặc quần áo có chữ hoặc ký hiệu lớn. Nhiều trường lo ngại các dòng chữ in trên áo có thể được lợi dụng để giấu công thức, mã hóa đáp án hoặc truyền tín hiệu gian lận.

Ngoài ra, đồng hồ đeo tay, điện thoại, tai nghe và mọi thiết bị điện tử gần như bị cấm tuyệt đối trong khu vực thi. Một số điểm thi còn yêu cầu thí sinh để toàn bộ đồ cá nhân bên ngoài cổng trước khi bước vào phòng thi.

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội xôn xao hơn cả là việc nhiều nơi bắt đầu kiểm tra tóc giả và tóc dày của thí sinh nữ vì nghi ngờ giấu tai nghe siêu nhỏ hoặc thiết bị truyền tín hiệu. Một số video lan truyền trên mạng cho thấy giám thị dùng tay kiểm tra tóc hoặc yêu cầu tháo tóc giả ngay tại điểm thi.

Theo Punch Nigeria, tình trạng gian lận bằng công nghệ siêu nhỏ tại nước này đang ngày càng tinh vi. Các thiết bị tai nghe mini, camera cúc áo hay micro siêu nhỏ được bán tràn lan trên mạng khiến cơ quan giáo dục buộc phải siết kiểm tra ở mức chưa từng có.

Nhiều học sinh Nigeria cho biết áp lực thi cử quá lớn khiến không ít người bất chấp rủi ro để gian lận. Trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, chỉ một vài điểm số chênh lệch cũng có thể quyết định cơ hội vào trường công lập danh tiếng.

Một số phụ huynh ủng hộ việc siết quy định vì cho rằng gian lận thi cử đang trở thành "căn bệnh nghiêm trọng" tại Nigeria. Họ tin rằng các biện pháp mạnh tay là cần thiết để bảo vệ sự công bằng cho những học sinh học thật.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng việc kiểm tra tóc giả hoặc ngoại hình quá mức có thể gây phản cảm và tạo áp lực tâm lý nặng nề cho thí sinh, đặc biệt là nữ sinh.

Trên mạng xã hội Nigeria, không ít người chỉ trích việc giám thị "đối xử với học sinh như tội phạm công nghệ". Một số ý kiến cho rằng thay vì kiểm soát ngoại hình quá mức, cơ quan giáo dục nên tập trung cải thiện hệ thống thi cử và giảm áp lực điểm số.

Dù gây tranh cãi, các quy định chống gian lận tại Nigeria vẫn ngày càng được siết chặt. Theo truyền thông địa phương, nhiều trung tâm thi đã lắp camera giám sát, sử dụng máy dò kim loại và tăng cường lực lượng an ninh quanh khu vực thi.

Trong bối cảnh công nghệ gian lận ngày càng tinh vi, Nigeria đang trở thành một trong những quốc gia có quy định phòng chống quay cóp khắt khe bậc nhất thế giới. Và phía sau những cuộc kiểm tra tóc giả hay cấm áo có chữ là nỗi lo ngày càng lớn về sự công bằng trong các kỳ thi quyết định tương lai của hàng triệu học sinh.

t/h