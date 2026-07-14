Đang lan truyền tin Song Joong Ki đã ly hôn vợ Tây, giờ mất hết không còn gì?

Công chúng hồi hộp, nín thở chờ đợi động thái tiếp theo từ vợ chồng Song Joong Ki.

Sáng 14/7, tờ Line Today đưa tin, Song Joong Ki vừa bất ngờ dính tin đồn ly hôn bà xã - cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders. Tin đồn bùng lên mạnh mẽ xuất phát từ 1 video trên YouTube đề cập tới việc Song Joong Ki đổ vỡ hôn nhân lần 2. Video này sử dụng hình ảnh của vợ chồng tài tử họ Song, còn lồng vào đó cả giọng đọc lưu loát theo đúng phong cách 1 người đang dẫn dắt bản tin, khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Nếu Song Joong Ki thật sự đã ly hôn thì hiện tại nam diễn viên này đang lâm tình cảnh khá thê thảm, khi mà sự nghiệp của anh vốn đã flop nặng suốt nhiều năm qua, nay ngay cả tình duyên cũng lận đận. Được biết, trong vài năm trở lại đây, tài tử họ Song liên tục có những dự án phim thất bại. 3 tác phẩm điện ảnh gần đây của anh gồm Hopeless, My Name Is Loh Kiwan và Bogota: City of the lost đều đạt được mức doanh thu khiêm tốn, lẹt đẹt, rất đáng thất vọng. Thậm chí, trong 1 buổi tuyên truyền cho Bogota: City of the lost hồi đầu năm ngoái, Song Joong Ki đã bật khóc giữa sự kiện vì phim ế khán giả, không hút được nhiều người tới rạp. Không chỉ liên tiếp thất bại trên mặt trận điện ảnh, Song Joong Ki còn điêu đứng trên cả địa hạt truyền hình vốn được xem là thế mạnh của anh. Tác phẩm truyền hình My Youth do nam diễn viên đóng chính hồi tháng 9 năm ngoái đã thất bại với mức rating thảm hại loanh quanh mức 1-2%, hoàn toàn bị nhấn chìm và lép vế so với các đối thủ lên sóng cùng thời điểm.

Công chúng xôn xao trước tin đồn Song Joong Ki đã ly hôn Katy Louise Saunders. Ảnh: Naver

Nghi vấn Song Joong Ki ly hôn Katy xuất hiện lần đầu trên các phương tiện truyền thông xứ Trung. Trong khi đó, các trang báo Hàn lại không hề đăng tải thông tin này.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Song Joong Ki chưa đưa ra phản hồi về tin đồn liên quan tới hôn nhân đổ vỡ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít netizen cho rằng, thông tin Song Joong Ki ly hôn lần 2 chỉ là tin đồn nhảm nhí, và clip đăng tải tin đồn này thực chất do AI dựng lên. Theo đông đảo người hâm mộ, trong suốt thời gian qua, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Song Joong Ki - Katy Louise Saunders rạn nứt hôn nhân.

Công chúng vẫn đang chờ đợi động thái tiếp theo của vợ chồng Song Joong Ki. Ảnh: Nate

Song Joong Ki công khai hẹn hò cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders hồi tháng 12/2022. Sau đó không lâu, tài tử 8X bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nhân Tây nóng bỏng. Vào tháng 6/2023, cặp đôi hạnh phúc vỡ òa chào đón con trai đầu lòng. Tới tháng 11/2024, Katy hạ sinh cô công chúa đáng yêu trong niềm hân hoan của người hâm mộ khắp châu Á.

Trước khi dính tin đồn ly dị, tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt từng không ít lần khen ngợi bà xã hết lời trước truyền thông. Trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ hồi tháng 2/2023, Song Joong Ki cho biết người bạn đời đã luôn động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh: “Tôi trở thành người tốt hơn là nhờ có Katy. Nếu phải miêu tả Katy là người thế nào, tôi chỉ có thể nói Katy cực tốt đến mức tôi có thể kể mọi chuyện về cô ấy. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục rằng mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi rằng cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi”.

“Nhất cử nhất động” từ vợ chồng Song Joong Ki - Katy đều nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng. Ảnh: Nate

Nguồn: Line Today