Đăng hình ảnh nhạy cảm của đôi nam nữ trong ô tô lên mạng: Công an mời 2 người lên làm việc

Công an thành phố Huế xác minh, mời làm việc hai người đăng tải video, hình ảnh nhạy cảm của đôi nam nữ trong ô tô lên mạng xã hội và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngày 3/11/2026 trên không gian mạng lan truyền video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong xe ôtô VF3. Đáng chú ý, nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ công khai hình ảnh những người liên quan trong video.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn”, Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ô tô, trong đó có một người đàn ông không mặc quần, có mặc áo và một người phụ nữ”. Xác định đây là bài viết có nội dung tiêu cực, dâm ô, đồi trụy, Phòng An ninh mạng đã khẩn trương xác minh.

Sau khi xác minh được thông tin chủ tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” là bà N.T.T.M.X trú tại phường Thuận An, thành phố Huế và Facebook “Ni SeVen” là N.Đ.L, trú tại phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Phòng An ninh mạng đã phối hợp Công an phường Thuận Hóa, phường Thuận An mời những người liên quan đến cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, N.T.T.M.X và N.Đ.L thừa nhận hành vi đăng tải nội dung bài viết trên là vi phạm pháp luật.

Hành vi của N.T.T.M.X và N.Đ.L có dấu hiệu vi phạm tại Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin về hành vi “đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy”. Hiện, phòng An ninh mạng, Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cảnh báo người dân không chia sẻ, đăng tải video, hình ảnh nhạy cảm của người khác trên không gian mạng. Cần nâng cao trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội, mọi hành vi đăng tải thông tin xâm phạm quyền riêng tư của người khác khi chưa được đồng ý sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Huế